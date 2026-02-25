Возвращается и сразу в такси: новые Волги подгонят под закон о локализации

Новые автомобили Volga будут соответствовать требованиям о локализации такси

Возрожденный бренд Volga с самого начала нацелится на корпоративный сегмент, а именно на таксомоторные компании. Все дело в новом законе, который обязывает такси работать на машинах с повышенной долей локализации производства, и его действие стартует как раз 1 марта 2026 года. Под эти требования и будут адаптированы первые модели.

В компании прямо заявляют, что главная задача – закрыть внутренний спрос, а экспортные планы отложены на потом. Проектом занимается АО «Производство легковых автомобилей», которое и владеет правами на легендарное имя.

Первые модели Volga

Первыми на конвейер встанут три модели. Речь о кроссоверах K40 и K50, в основе которых лежат платформы Geely Atlas и Geely Monjaro соответственно. Кроме них в линейке появится и седан D-класса Volga C50, созданный на базе Geely Preface.

Собирать автомобили будут в Нижнем Новгороде, на площадке, где раньше работал Volkswagen. Производство должно заработать уже во втором квартале 2026 года, а первые продажи таксопаркам намечены на третий квартал. Получается, к моменту вступления закона в силу машины как раз появятся.

Ранее «За рулем» сообщал, что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.