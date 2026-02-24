От 550 тыс. рублей: стартовали продажи новых дешевых машин российской сборки

Российские электромобили Eonyx начали продаваться у дилеров по сниженным ценам

Цены на новые российские электромобили Eonyx оказались ниже тех, что изначально называл производитель. По данным мониторинга объявлений, дилеры уже продают машины с серьезной скидкой.

Например, в Новосибирске ситикар Eonyx City (M2) предлагают за 546 тысяч рублей, а компактный грузовичок Cargo – за 660 тысяч. В Краснодаре и Новороссийске снижение коснулось, в основном, коммерческих моделей. Там Pickup с открытым кузовом можно купить за 690 тысяч, а его версию с закрытым грузовым отсеком, Cargo, – за 790 тысяч рублей.

Для сравнения, осенью прошлого года производитель, калининградский холдинг «Автотор», оценивал City в 840 тысяч, а Pickup и Cargo – в 890 и 990 тысяч соответственно. Теперь же на официальном сайте бренда указаны именно новые, сниженные цифры.

Условия специальных предложений

Правда, не все так просто. Актуальная цена на City, которая действует с середины декабря 2025 года, предусмотрена для машин 2026 года выпуска. Но получить ее могут только юридические лица, да и то при оформлении льготного лизинга по госпрограмме Минпромторга. Цены на Pickup и Cargo, установленные с 19 января 2026 года, – часть другого спецпредложения, которое распространяется на автомобили 2025 года. Все детали, как уточняет производитель, нужно узнавать у дилеров напрямую.

Технические особенности моделей

По сути, «начинка» у грузовых моделей Pickup и Cargo идентична. Обе приводятся в движение скромным 8-сильным электромотором на передней оси, который разгоняет машину максимум до 80 км/ч. Запас хода от литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 11,8 кВт·ч заявлен в 150 километров, а полная зарядка от обычной розетки занимает около 8 часов.

Габариты у них тоже одинаковые: 2960*1460*1590 мм. Разница – в типе кузова. Cargo с закрытым отсеком предлагает полезный объем в 1350 литров, а у Pickup с открытой платформой он примерно в 2 раза меньше. В базовой комплектации обеих моделей есть кондиционер, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и центральный замок. Зато оптика разная: у Cargo – светодиодная, а у Pickup – галогеновая.

Eonyx City (M2)

Городской электромобиль City (M2) и вовсе крошечный – он даже меньше старой Оки. Его длина составляет всего 2860 мм. Запас хода у него сопоставим с грузовыми собратьями – те же 150 км, но достигается это за счет литий-ионной батареи. В единственной комплектации Standart установлены цифровая приборная панель, 9-дюймовый медиаэкран и кондиционер.

Кстати, производство этих электромобилей теперь ведется в рамках нового промышленного кластера «Автотора», куда также входят заводы автокомпонентов. Его официально открыли в конце января.

