В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности

В автосалонах России появились электромобили Eonyx Profi дешевле 1 млн рублей

В дилерские центры поступили новые компактные электрофургоны – модели Cargo и Pickup, относящиеся к классу тяжелых квадрициклов (L7). Несмотря на это, у них привычные автомобильные органы управления, а магистрали общего пользования доступны без ограничений. Производятся эти машины на калининградском заводе «Автотор».

Цены варьируются в зависимости от региона и версии. В Новосибирске и Барнауле Eonyx Profi Cargo можно приобрести за 960 тысяч рублей. Версия Pickup с открытой платформой доступна пока только у дилера в Новороссийске, где её стоимость составляет 890 тысяч рублей.

Эти электрофургоны позиционируются как универсальные транспортные средства. Их применяют для городских перевозок, курьерской доставки и транспортировки мелких грузов. Также они отлично подходят для работы в зонах отдыха и гостиницах. Управлять ими разрешено, имея водительское удостоверение категории B. При этом цена страховки ОСАГО и транспортный налог рассчитываются как для мототехники.

Технические характеристики и размеры

Обе версии оснащаются электродвигателем мощностью 8 лошадиных сил, который установлен на передней оси. Максимальная скорость ограничена на уровне 80 км/ч. Для питания применяется литий-железо-фосфатный аккумулятор с ёмкостью 11,8 кВт·ч – его хватает на пробег до 150 километров. Время полной зарядки от обычной розетки 220 В составляет около 8 часов.

Габариты у обоих электрофургонов совпадают: длина – 2960 мм, ширина – 1460 мм, высота – 1590 мм, а колесная база – 1850 мм. Объем грузовых отделений отличается: у модели Profi Cargo он равен 1350 литров с размерами 1080×1350×1000 мм, в то время как у Profi Pickup – примерно 600 литров (размеры 1040×1298×520 мм).

Eonyx Profi

Комфорт и оснащение салона

Внутри предусмотрено место для двух пассажиров. В базовой версии машины уже есть обогрев салона, зеркало с защитой от солнца, кондиционер и электростеклоподъемники спереди. Для мультимедиа установлена система с 9-дюймовым сенсорным экраном, а также центральный замок с дистанционным управлением, что значительно повышает удобство использования.

