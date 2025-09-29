#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
29 сентября
В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности
Завод «Автотор» выпустил несколько сотен...
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
29 сентября
Toyota уже не та? Мнения автолюбителей и экспертов
Motor1: Toyota может утратить статус символа...
Haval Jolion
29 сентября
Этот автомобиль возглавил список самых продаваемых машин в России
«Автостат»: Haval Jolion стал самым продаваемым...

В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности

Завод «Автотор» выпустил несколько сотен компактных электромобилей марки Eonyx

Калининградский завод «Автотор» произвел первую небольшую партию электромобилей бренда Eonyx, состоящую из нескольких сотен единиц.

Рекомендуем
Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Как сообщил представитель официального дистрибьютора марки в России, компании ООО «Авто смарт мобилити», дальнейшее увеличение объемов производства будет зависеть от заинтересованности потребителей.

Отмечается, что Eonyx занимают пустующую и перспективную нишу на российском автомобильном рынке. В настоящее время эти модели доступны для приобретения в таких городах, как Москва, Калининград, Краснодар и Новороссийск, а расширение дилерской сети намечено на будущее.

Eonyx
Eonyx

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Клиенты могут подавать заявки на автомобили Eonyx с 23 сентября. Линейка включает хэтчбек M2, цена которого начинается от 840 тыс. рублей, а также компактные грузовые модели Profi и Cargo, стоимостью 890 тыс. и 990 тыс. рублей соответственно. Все автомобили относятся к категории L7 (квадрициклы) и предназначены для личного пользования, а также для работы в городских службах, службах доставки и на различных объектах.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Двухместный хэтчбек M2 оснащен тяговой батареей емкостью 150 А·ч (72 В), что обеспечивает запас хода до 100 км. Размеры модели составляют 2860 мм по длине и 1800 мм по колесной базе. Комплект оборудования включает галогеновые фары, кондиционер, отопитель салона, 6,2-дюймовую цифровую панель и 9-дюймовый мультимедийный экран с функционалом подключения смартфона.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Автотор
Количество просмотров 10
29.09.2025 
Фото:Depositphotos | Автотор
Поделиться:
Оцените материал:
0