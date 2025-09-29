В России выпустили партию автомобилей дешевле 1 млн рублей: подробности

Завод «Автотор» выпустил несколько сотен компактных электромобилей марки Eonyx

Калининградский завод «Автотор» произвел первую небольшую партию электромобилей бренда Eonyx, состоящую из нескольких сотен единиц.

Как сообщил представитель официального дистрибьютора марки в России, компании ООО «Авто смарт мобилити», дальнейшее увеличение объемов производства будет зависеть от заинтересованности потребителей.

Отмечается, что Eonyx занимают пустующую и перспективную нишу на российском автомобильном рынке. В настоящее время эти модели доступны для приобретения в таких городах, как Москва, Калининград, Краснодар и Новороссийск, а расширение дилерской сети намечено на будущее.

Eonyx

Клиенты могут подавать заявки на автомобили Eonyx с 23 сентября. Линейка включает хэтчбек M2, цена которого начинается от 840 тыс. рублей, а также компактные грузовые модели Profi и Cargo, стоимостью 890 тыс. и 990 тыс. рублей соответственно. Все автомобили относятся к категории L7 (квадрициклы) и предназначены для личного пользования, а также для работы в городских службах, службах доставки и на различных объектах.

Двухместный хэтчбек M2 оснащен тяговой батареей емкостью 150 А·ч (72 В), что обеспечивает запас хода до 100 км. Размеры модели составляют 2860 мм по длине и 1800 мм по колесной базе. Комплект оборудования включает галогеновые фары, кондиционер, отопитель салона, 6,2-дюймовую цифровую панель и 9-дюймовый мультимедийный экран с функционалом подключения смартфона.

