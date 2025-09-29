Почти внедорожники — 5 самых проходимых кроссоверов в продаже

Эксперт Тимкин подсказал, какие кроссоверы лучше всего годятся для бездорожья

В большинстве своем кроссоверы не отличаются какой-то выдающейся проходимостью. Полный привод (который ставят далеко не на все модификации) у них служит скорее для уверенного движения по скользким покрытиям, а не для бездорожья.

Как правило, клиренс у таких машин невелик – чаще всего варьируется в диапазоне 170-180 мм. С таким просветом далеко не уедешь. На сложном рельефе вызывают опасения и низко закрепленные бамперы, обеспечивающие угол въезда/съезда в районе 19-22 градусов. Чуть что – и оторвал.

Однако на рынке есть несколько кроссоверов, которые не боятся вылазок на бездорожье. Мы выбрали пятерку самых способных из них.

Haval Dargo X

Haval Dargo X – один из родоначальников моды на «квадратный» кузов. К слову, пару месяцев назад в Китае показали рестайлинговый вариант, но в России в этом году он вряд ли появится.

Перед нами – первый «китаец» повышенной проходимости, который появился на нашем рынке. Напомним, что сначала Dargo предлагался у нас в обычном виде, а в 2023 году появилась версия Х. Снаружи ее отличает нарочито брутальный пластиковый обвес кузова. Клиренс и углы въезда/съезда не изменились: 200 мм и 24/30 градусов соответственно.

Главное новшество – появление блокировки заднего межколесного дифференциала, внедорожного круиз-контроля, а также специального экспертного режима ездовой электроники, позволяющего деактивировать противобуксовочную систему.

Все эти функции наделяют Dargo X неплохой проходимостью – по сравнению со стандартной версией вне асфальта он передвигается с большей уверенностью.

Возможности выбора двигателя не предоставляется – автомобиль снабжается турбомотором 2.0 отдачей 192 л.с. В пару к нему полагается 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Цена – от 3,35 млн рублей.

Haval H7

Haval Н7 в Китае тоже недавно обновили. К нам посвежевший кроссовер приедет еще нескоро.

Этот кроссовер задумывался как сменщик Dargo, однако неплохой спрос заставил китайцев оставить обе модели на конвейере. Платформа у них одинаковая, хотя «семерка» покрупнее: длина кузова составляет 4705 мм вместо 4620 мм. Есть прирост и у колесной базы: 2810 мм против с 2738 мм.

В Китае Haval Н7 полагается 238-сильный турбомотор и 9-ступенчатый робот, однако у нас автомобиль доступен с 192-сильным движком и 7-ступенчатым роботом, как у Dargo. Но это к лучшему – оба агрегата зарекомендовали себя как весьма надежные.

Если в Dargo задняя блокировка с внедорожным круиз-контролем и экспертным режимом – прерогатива исполнения Х, то у Н7 все это входит в стандартное оснащение. Клиренс у обоих кроссоверов одинаковый – 200 мм. Угол въезда/съезда – тоже (24/30 градусов).

Цена – от 3,5 млн рублей.

Jetour T1

Несмотря на звание «младшенького», маленьким Jetour Т1 не кажется.

Для нас Jetour Т1 – новинка, но в Китае автомобиль продается с прошлого года. Как и у старшей по статусу модели (Т2), кузов оформлен в нарочито квадратно-брутальном стиле. Преемственность чувствуется и в нюансах: фары с рисунком, напоминающим четырехлистный клевер, повторители поворотников над колесными арками. Главное же внешнее отличие – отсутствие запасного колеса на пятой двери.

Заявленный клиренс – 190 см. Однако у «живого» Т1 автор лично намерял 210 мм. Похоже, что производитель приводит данный под полной загрузкой. Углы въезда/съезда – по 28 градусов.

Для Т1 заявлено два варианта двигателя, но базовый агрегат 1.5 появится позже, и с ним Jetour будет только переднеприводным. С трансмиссией 4×4 сочетается 245-сильный турбомотор 2.0 с 8-ступенчатым гидроавтоматом. Он спокойно переносит долгую езду под нагрузкой – прекрасно для бездорожья.

Серьезным подспорьем для вылазок на бездорожье служат блокировка межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала. Правда, «запереть» их принудительно водитель не может – все происходит в автоматическом режиме. Но даже так вне асфальта Т1 показывает себя бойцом.

Цена – от 3,77 млн рублей.

Jetour T2

Желтые буксировочные крюки спереди Jetour T2 – фикция. Трос надо крепить за тривиальный вкручивающийся анкер.

Стильная машина! Тот самый случай, когда экспедиционный багажник, шноркель, идущие от капота к крыше тросы, окраска раптор выглядели бы уместно. Кстати, у себя на родине Jetour Т2 также предлагается в растянутом варианте (длина кузова свыше 5 м) – с трехрядной компоновкой салона.

Мотор 2.0 (245 л.с.) – тот же, что и у Т1. А вот трансмиссия бывает разной. Модификации Voyage и Expedition предлагаются с 7-ступенчатым роботом, тогда как топ-исполнению Discovery полагается 8-ступенчатый гидроавтомат. Такая коробка для бездорожья подходит лучше.

«Геометрия» у Т2 хорошая: клиренс – 220 мм, углы въезда/съезда – по 28 градусов. Способности на бездорожье расширены блокировками межосевой муфты и заднего межколесного дифференциала. Серьезный потенциал!

Цена – от 3,96 млн рублей.

Mengshi M-Hero

Поворачиваемые задние колеса улучшают маневренность Mengshi M-Hero – радиус поворота сопоставим с компактными кроссоверами.

Это огромный автомобиль – длина кузова превышает 5 метров. По дизайну представляет собой нечто среднее между Хаммером и Tesla Cybertuck.

В его распоряжении сразу три электромотора, которые располагаются у передней и задней оси. Имеется и двигатель внутреннего сгорания, но он тут выступает в качестве генератора, заряжающего тяговую батарею на 65 кВт·ч. Совокупная мощность силовой установки – 816 л.с.! Крутящий момент впечатляет еще больше – 1050 Нм.

В распоряжении M-Hero есть полный привод, а также внушительный клиренс. В стандартном состоянии это 221 мм. Но благодаря пневмоподвеске кузов можно приподнять еще на 105 мм, доведя просвет до вездеходных значений. Углы въезда и съезда при максимально задранной подвеске составляют 36,8 и 37,5 градуса.

Это единственная модель в нашей подборке, на которую ставится не только задняя, но и передняя межколесная блокировка. Проходимость отличная! Но только на более-менее плотном грунте. Ехать в топи на M-Hero я бы не рискнул – из-за снаряженной массы 3160 кг велик риск завязнуть. Так что от опциональной электрической лебедки на всякий случай лучше не отказываться.

Цена – от 14,49 млн рублей.

