Рейтинг самых живучих кроссоверов с пробегом

Эксперт Зиновьев назвал кроссоверы, которые можно брать даже в возрасте 15 лет

Живучесть выявляется с годами. Насколько выносливы свежие модели, выясняется далеко не сразу. Только лет через пятнадцать, когда многие одометры набивают порядка 250 тысяч км (если не скручивать), некоторые выводы сделать можно.

Принцип тут один: рассматриваем модели, которые помногу продавалось пятнадцать лет назад и которые сегодня мы чаще видим на дорогах. И желательно без сквозной ржавчины.

Средний возраст российского легкового автопарка – около 15 лет. Так что машины эти формально еще не старые.

Правда, в сегменте кроссоверов и внедорожников средний возраст автомобилей существенно ниже – в районе 11 лет. Тем не менее, около 20% машин на вторичном рынке (включая Лады и УАЗы) – старше 15 лет, и это востребованный товар. В том числе по той причине, что кроссоверы-иномарки к этому возрасту приобретают сравнительно доступные цены: большинство укладывается в диапазон 1-2 млн рублей.

Причем 15-летнюю Toyota Land Cruiser за эти деньги найти нереально – она дороже. И на Prado, скорее всего, тоже не хватит. Это один из ответов на вопрос «какие внедорожники самые живучие?». Поищем что-то попроще, ориентируясь на возраст 15 лет и нишу 1-2 млн рублей. И именно из тех машин, которых достаточно много на вторичном рынке, у которых наблюдается меньшее количество проблем.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4. Длина – 4445 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 410 л. Цена 15-летних машин – в диапазоне 0,95-2,2 млн рублей.

Самый массовый кроссовер-иномарка среди 15-летних. Репутация у третьего поколения прекрасная. Но вот незадача: две трети машин 2010 года выпуска – с вариатором (CVT). А средний пробег при этом достигает 195 тысяч км.

Рискнем предположить, что вариатор к этому моменту либо на последнем издыхании, либо уже бывал в ремонте, тем более что большинство RAV4 изначально обитали в больших городах, где вариаторы требуют переборки раньше.

Если абстрагироваться от CVT, то общая живучесть RAV4 не вызывает сомнений. На многих машинах к 200 тысяч км пробега почти ничего не ломалось – иногда даже пресловутый вариатор может быть еще жив. И кузов, если кроссовер не бывал в ДТП, находится в хорошем состоянии. ЛКП по-японски мягкое, но у железа склонности к гниению нет.

Выбирать все же лучше между механикой и гидроавтоматом. В теории, при нормальном обслуживании любой мотор и трансмиссия «третьего» RAV4 выдерживают более 250 тысяч км пробега. Кроме вариатора.

2. Hyundai ix35

Hyundai ix35. Длина – 4410 мм, клиренс – 170 мм, багажник – 591 л. Ценовой диапазон – 0,8-1,65 млн рублей. В продаже есть немало машин с пробегами менее 150 тысяч км.

Hyundai ix35 – благополучная машина без досадных слабых мест. Даже после 200 тысяч км пробега часто служит еще почти столько же, а затраты на обслуживание и ремонт сравнительно невелики. Хотя все зависит от того, что именно придется чинить.

Возможно, это будет мотор. В 2010 году базовым был агрегат 2.0 (150 л.с.) с индексом G4KD и острой проблемой задиров в цилиндрах. Хотя на части двигателей задиров нет, а на другой части агрегатов они не критические. Все зависит от степени бережливости предыдущих владельцев. Вопрос в том, как при выборе отличить запущенный агрегат от нормального. В этом поможет эндоскоп.

Дизель требователен и прихотлив, но тоже достаточно надежен, как и другие ключевые агрегаты.

У МКП к 200 тысячам км пробега сдаются синхронизаторы и подшипники валов. У АКП придется как минимум прочистить гидроблок. Подвеска требует вмешательств чаще, чем хотелось бы. Материалы салона – не лучшие в классе. Но, в конце концов, это – бюджетный кроссовер, от которого не стоит ждать чудес.

Сказанное в полной мере относится и к Kia Sportage – у них с ix35 общее шасси и идентичный набор главных агрегатов.

3. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander. Длина – 4665 мм, клиренс – 215 мм, багажник – 541 л. Ценовой диапазон – 0,8-1,8 млн рублей.

При выборе Mitsubishi Outlander проблема вариатора, присущая лидеру рейтинга Toyota RAV4, еще острее: 90% пятнадцатилетних машин – с вариаторами. А средний пробег при этом больше, чем у Toyota RAV4 того же возраста, – около 210 тысяч км.

Хотя вариатор Jatco JF011E и способен наездить 250 тысяч км и больше, в среднем он служит около 200 тысяч км. Можно целенаправленно искать машину, где его уже заменили в сборе. Но денег за такой экземпляр просить будут больше.

Предложения с гидроавтоматом единичны, да и сочетается он только с прожорливым 3-литровым мотором. При механической же коробке недоступен полный привод. Хотя из всех возможных вариантов версия с мотором 2.0, механикой и передним приводом, пожалуй, самая жизнестойкая. А потому за Аутлендеры с механикой просят в среднем больше денег, чем за машины с CVT: это – дефицит.

Учтем, что у Аутлендера есть технические клоны – Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. С автоматами у них дело тоже плохо. Зато при МКП возможен полный привод (при бензиновом двигателе 2.4).

В остальном Outlander слывет добротной и надежной машиной. Кузов противостоит коррозии не лучшим образом, но тут многое зависит от того, как, когда и где ездили предыдущие владельцы. Регулярная езда зимой, конечно, отражается на состоянии металла не лучшим образом.

4. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail. Длина – 4636 мм, клиренс – 210 мм, багажник – 479 л. Ценовой диапазон – 0,8-2 млн рублей.

По непонятным причинам поколение Т31 кроссовера Nissan X-Trail считается хорошим вариантом для покупки. Хотя недостатков тут не меньше, чем у Аутлендера, а цены примерно такие же.

Основное противопоказание – все тот же вариатор Jatco JF011E (80% предложений на рынке). Защита от коррозии посредственная, и первой обычно сдается дверь багажника. Вдобавок у Икс-Трейла не самая крепкая ходовая часть и больше различных мелких поломок (например, моторчик печки и дверные замки).

Двигатели, в целом, нормальные, механическая коробка хороша (и тоже дефицит), а автомат доступен только в паре с дизелем 2.0.

Дизель сложен в ремонте, дорог в обслуживании, но очень ресурсный. За 800-900 тысяч рублей предлагают дизельные Икс-Трейлы с пробегами 300 тысяч км, и еще на 100 тысяч км пробега до переборки вполне можно рассчитывать. Правда, автомат почти наверняка придется перебрать.

5. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan. Длина – 4427 мм, клиренс – 200 мм, багажник – 470 л. Ценовой диапазон – 0,65-1,55 млн рублей.

Volkswagen Tiguan – второй по числу 15-летних предложений после RAV4. И самый недорогой в нашем рейтинге. Половина машин предлагаются по цене дешевле миллиона. Как так?!

Все просто: низкая ликвидность. Почему? Атмосферного мотора нет, а бензиновые турбодвигатели того периода даже до 100 тысяч км часто не доезжали без серьезного ремонта. Младшим агрегатам объемом 1,4 литра, похоже, 250 тысяч км пробега вообще не по силам. Старшим моторам 2.0 это по плечу, но неясно, какой ценой – они очень капризны. Например, каждые 100 тысяч км пробега надо менять цепь ГРМ.

У дизеля, который считают лучшим выбором для Тигуана, тоже есть существенные недостатки. Даже к ресурсу механических коробок (предлагаются два варианта) есть нарекания. Гидроавтомат же Aisin TF-62SN слывет спокойным и служит 300 тысяч км, но только при условии упреждающих замен масла и регулярных чисток – прежде всего, теплообменника.

Очень жаль, что Tiguan не оснастили нормальным мотором. Потому что подвеска у него замечательная, системы полного привода надежны и долговечны, отличная эргономика и нержавеющий кузов.

6. BMW X5

BMW X5. Длина – 4857 мм, клиренс – 222 мм, багажник – 620 л. Ценовой диапазон – 1,4-3,5 млн рублей. Четверть машин прошла более 300 тысяч км, и за них тоже могут просить более 2 млн рублей.

В цену 2 млн рублей укладывается только половина 15-летних BMW Х5, большей частью это заезженные экземпляры с пробегами 250 тысяч км.

Это очень комфортабельная машина с богатым оснащением. У нее превосходная подвеска, а кузов отлично противостоит коррозии. На этом достоинства возрастных X5 в кузове E70 заканчиваются.

Он может ездить очень-очень долго, но возрастные машины придется часто чинить. Шутят, что «после 100 тысяч км эта карета превращается в тыкву».

Машин с МКП, можно сказать, нет – только автоматы ZF, которые требуют переборки в районе 200 тысяч км пробега. Нет какого-то оптимального мотора – даже атмосферные агрегаты весьма капризны и склонны к перегреву. У дизеля 3.0 множество особенностей. В частности, форсунки надо менять практически каждые 100 тысяч км пробега. А любой ремонт BMW – это дорого.

В довершение ко всему есть немало типичных поломок, что для немецкого премиума довольно неожиданно. Разрушения шестерен привода дворников – это не самое страшное. Хуже, что подшипники редуктора и крестовины кардана оказались откровенно слабыми. Дорогие версии с пневматической подвеской с пробегами более 200 тысяч км лучше обходить стороной.

