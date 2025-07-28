Этот популярный Kia с пробегом оказался не таким уж надежным

Эксперт Зиновьев перечислил слабые места корейского кроссовера Kia Seltos

Сборка Kia Seltos в Калининграде и официальные продажи начались почти одновременно – в начале 2020 года. Закончились тоже почти одновременно – в 2022-м. Однако на вторичном рынке немало машин и 2019 года выпуска, и после 2022-го. Они попадали в Россию по неофициальным каналам, как в новом, так и в подержанном виде – в том числе из Казахстана, где их выпускают.

Kia Seltos – отнюдь не перелицованный аналог Hyundai Creta, как это нередко случается с моделями Hyundai и Kia. У них есть общие агрегаты, но конструктивно это разные модели, хотя и построены на одной платформе. Seltos немного крупнее, оснащен богаче и стоит дороже.

Цена Kia Seltos стартует от 1,5-1,6 млн рублей. За эти деньги под капотом может быть и мотор 1.6 с механикой, и дизель с роботом, и двигатель 2.0 с вариатором – и все при умеренных пробегах. Цена почти новых экземпляров составляет более 3,5 млн рублей.

Выбор Селтоса с пробегом осложняет обилие модификаций. Привод полный или передний, а к трем моторам для нашего рынка добавились еще два «чужих», трансмиссии – и гидроавтомат, и робот, и вариатор. И, конечно, не все сочетания равноценны по надежности и ресурсу.

Все главные агрегаты хорошо известны, а подсказки владельцев позволяют наиболее точно вычислить удачные и сомнительные варианты. Правда, до серьезных пробегов добрались немногие машины. Большинство не преодолело еще и 100 тысяч км. Также интересны общие оценки автомобиля. С них и начнем.

Плюсы Kia Seltos

Странное дело, но у Креты достоинств находят намного больше, чем у Селтоса. По общему набору плюсов Seltos, что очень странно, чрезвычайно похож на многих современных ему «китайцев». Вроде и придраться не к чему, но и что-то особенное выделить повода нет.

Чаще всего упоминают экономичность – и при моторах 1.6, и при моторе 2.0. На втором месте – внешний вид. На третьем – хорошо настроенная подвеска и неплохая динамика – тоже при всех моторах.

Все остальное, включая надежность, больших восторгов, похоже, не вызывает. С одной стороны, это может быть признаком хорошо сбалансированного автомобиля. С другой стороны, корейские модели обычно вызывают больше позитивных эмоций.

Из того, о чем почти все умалчивают, но оно точно есть: в полном порядке эргономика и очень редко сбоит бортовая электроника, включая мультимедийную систему.

Салон Kia Seltos удобный и комфортный. А вот просторным его не называют. К качеству пластика есть претензии – легко царапается.

Минусы Kia Seltos

Их тоже немного. Основные претензии – к недостаточной звукоизоляции салона и, увы, качеству сборки.

Калининградский завод Автотор при этом упрекнуть сложно: сборка SKD – крупноузловая из машинокомплектов, степень локализации – минимальная. А воткнуть в готовый кузов готовый мотор и прикрутить колеса – как тут серьезно нарушить технологические процессы? Собственно, к креплению двигателя и колес нареканий ноль. К недостающим пистонам в салоне – да, есть. Но чаще всего упомянуто негерметично вставленное ветровое стекло – дождевая вода проникает в салон.

Многие отмечают некоторую скудость оснащения (в сравнении с теми же «китайцами») даже в топовых комплектациях. Слишком многого может не быть – ковриков в салоне, очечника, датчика дождя, привода багажника и автоматического складывания зеркал.

Клиренс 185 мм не вызывает ни жалоб, ни восторгов. У многих городских кроссоверов он меньше.

Куда важнее, что муфта полного привода при высоких нагрузках перегревается очень быстро, а остужать ее приходится долго.

На многих элементах комфорта производитель предпочел сэкономить. В частности, не у всех российских комплектаций был подлокотник на заднем ряду.

Главные агрегаты Kia Seltos

Официально у нас продавали машины с атмосферными двигателями G4FG 1.6 (123 л.с.) и G4NH 2.0 (149 л.с.), а также турбомотром 1.6 (177 л.с.) с индексом G4FJ. Из других стран ввозились также машины с атмосферным G4FL 1.5 (115 л.с.) и дизелем 1.6 (136 л.с.).

Какие-либо серьезные неисправности владельцами не отмечены. Но держим в уме, что у G4FG и G4NH возможны задиры, а G4FJ к 100 тысячам км начинает расходовать много масла.

Китайский мотор G4FL у нас плохо изучен, и к нему сложнее найти запчасти. Дизель – из числа благополучных, но дороже в содержании, к тому же на небольших пробегах может подвести турбина.

Все моторы очень прихотливы по части качества топлива и масла. Наиболее ресурсный среди них, пожалуй, 2.0. Но сочетается он только с вариатором.

Селтосы с механической коробкой – большая редкость: одна машина на сотню. Механика после 100 тысяч км страдает течами, более серьезных недостатков у нее нет.

Со всем остальным сложнее.

Для вариатора Gamma C0GF1 с тянущей цепью заявлен ресурс 200 тысяч км, многие эксперты считают, что агрегат выдержит и 300 тысяч км пробега. В реальности, как и другие вариаторы, он иногда приезжал на ремонт на пробегах до 60 тысяч км – по разным причинам. Плановая переборка в большинстве случаев происходит при пробеге до 150 тысяч км.

Семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями тоже не идеален. Сцепление – слабое место, из-за чего появляются вибрации и подергивания даже на небольших пробегах. Калибровка не всегда помогает – часто нужна замена всего узла. Иногда и двухмассового маховика.

Наименее проблемным выглядит старый знакомый автомат A6GF1, что устанавливался на Rio и Solaris в том же сочетании с атмосферным 1.6.

По всей очевидности, это самая спокойная и ресурсная связка. Наилучшую же динамику обеспечивают турбо 1.6 и дизель в паре с роботом. Но частота визитов в сервис с ними наверняка выше.

Переход Kia на турбомоторы и вариаторы лишил новые модели привычной нам простоты и добавил проблем. Двигатели, пришедшие с других рынков, – не лучший вариант по причине дефицита запчастей для них.

Частые поломки Kia Seltos

У кроссовера не самая крепкая ходовая часть – из-за нее автомобили нередко попадали в ремонт при пробегах до 50 тысяч км. Шаровые опоры и амортизаторы должны служить дольше.

Каталитический нейтрализатор, судя по всему, совершенно нетерпим к некачественному топливу и попыткам залить АИ-92 вместо АИ-95. Мало того, что выходит из строя он сам, так еще иногда тянет за собой мотор – керамическая крошка все-таки проникает в цилиндры.

Очень нежное ветровое стекло. На нескольких машинах оно лопалось самопроизвольно – иногда стекло меняли по гарантии. Но чаще оно приходит в негодность от прилетающих камушков. Причем сразу в полную негодность.

Самой прискорбной проблемой стала нестабильна защита от коррозии. Некоторые владельцы отмечали появление «рыжиков» после двух-трех зим. Самая тревожная ситуация – с передними дверями, которые слишком быстро гнили на многих машинах. Перекрашивали эти детали по гарантии.

Различных мелких поломок немного. На большинстве машин на пробегах до 60-80 тысяч км не ломалось ничего – меняли «только расходники».

Некоторые владельцы Kia Seltos считают, что багажник маловат. Усомнимся. Заявлено 433 л, в реальности поменьше, но для машины таких размеров – нормальный объем.

Выводы по Kia Seltos

Вопреки ожиданиям, Seltos производит впечатление машины, заведомо наделенной некоторыми слабостями. Подвеска – дело житейское, но вот зачем было мотор 2.0, который всегда дружил с автоматом, сочетать с вариатором? И эта непонятная история с ржавеющими дверями…

По большому счету, Seltos ничем особо не выделяется в ряду компактных городских кроссоверов. И вместо него вполне можно подыскать что-нибудь китайское – с похожими недостатками, зато лучше оснащенное и при этом более привлекательное по цене.

«За рулем» рассказал о ресурсе мотора и коробки китайского кроссовера Haval F7.