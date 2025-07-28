Этот популярный Kia с пробегом оказался не таким уж надежным
Сборка Kia Seltos в Калининграде и официальные продажи начались почти одновременно – в начале 2020 года. Закончились тоже почти одновременно – в 2022-м. Однако на вторичном рынке немало машин и 2019 года выпуска, и после 2022-го. Они попадали в Россию по неофициальным каналам, как в новом, так и в подержанном виде – в том числе из Казахстана, где их выпускают.
Kia Seltos – отнюдь не перелицованный аналог Hyundai Creta, как это нередко случается с моделями Hyundai и Kia. У них есть общие агрегаты, но конструктивно это разные модели, хотя и построены на одной платформе. Seltos немного крупнее, оснащен богаче и стоит дороже.
Выбор Селтоса с пробегом осложняет обилие модификаций. Привод полный или передний, а к трем моторам для нашего рынка добавились еще два «чужих», трансмиссии – и гидроавтомат, и робот, и вариатор. И, конечно, не все сочетания равноценны по надежности и ресурсу.
Все главные агрегаты хорошо известны, а подсказки владельцев позволяют наиболее точно вычислить удачные и сомнительные варианты. Правда, до серьезных пробегов добрались немногие машины. Большинство не преодолело еще и 100 тысяч км. Также интересны общие оценки автомобиля. С них и начнем.
Плюсы Kia Seltos
Странное дело, но у Креты достоинств находят намного больше, чем у Селтоса. По общему набору плюсов Seltos, что очень странно, чрезвычайно похож на многих современных ему «китайцев». Вроде и придраться не к чему, но и что-то особенное выделить повода нет.
Чаще всего упоминают экономичность – и при моторах 1.6, и при моторе 2.0. На втором месте – внешний вид. На третьем – хорошо настроенная подвеска и неплохая динамика – тоже при всех моторах.
Все остальное, включая надежность, больших восторгов, похоже, не вызывает. С одной стороны, это может быть признаком хорошо сбалансированного автомобиля. С другой стороны, корейские модели обычно вызывают больше позитивных эмоций.
Из того, о чем почти все умалчивают, но оно точно есть: в полном порядке эргономика и очень редко сбоит бортовая электроника, включая мультимедийную систему.
Минусы Kia Seltos
Их тоже немного. Основные претензии – к недостаточной звукоизоляции салона и, увы, качеству сборки.
Калининградский завод Автотор при этом упрекнуть сложно: сборка SKD – крупноузловая из машинокомплектов, степень локализации – минимальная. А воткнуть в готовый кузов готовый мотор и прикрутить колеса – как тут серьезно нарушить технологические процессы? Собственно, к креплению двигателя и колес нареканий ноль. К недостающим пистонам в салоне – да, есть. Но чаще всего упомянуто негерметично вставленное ветровое стекло – дождевая вода проникает в салон.
Многие отмечают некоторую скудость оснащения (в сравнении с теми же «китайцами») даже в топовых комплектациях. Слишком многого может не быть – ковриков в салоне, очечника, датчика дождя, привода багажника и автоматического складывания зеркал.
Клиренс 185 мм не вызывает ни жалоб, ни восторгов. У многих городских кроссоверов он меньше.
Куда важнее, что муфта полного привода при высоких нагрузках перегревается очень быстро, а остужать ее приходится долго.
Главные агрегаты Kia Seltos
Официально у нас продавали машины с атмосферными двигателями G4FG 1.6 (123 л.с.) и G4NH 2.0 (149 л.с.), а также турбомотром 1.6 (177 л.с.) с индексом G4FJ. Из других стран ввозились также машины с атмосферным G4FL 1.5 (115 л.с.) и дизелем 1.6 (136 л.с.).
Какие-либо серьезные неисправности владельцами не отмечены. Но держим в уме, что у G4FG и G4NH возможны задиры, а G4FJ к 100 тысячам км начинает расходовать много масла.
Китайский мотор G4FL у нас плохо изучен, и к нему сложнее найти запчасти. Дизель – из числа благополучных, но дороже в содержании, к тому же на небольших пробегах может подвести турбина.
Все моторы очень прихотливы по части качества топлива и масла. Наиболее ресурсный среди них, пожалуй, 2.0. Но сочетается он только с вариатором.
Селтосы с механической коробкой – большая редкость: одна машина на сотню. Механика после 100 тысяч км страдает течами, более серьезных недостатков у нее нет.
Со всем остальным сложнее.
Для вариатора Gamma C0GF1 с тянущей цепью заявлен ресурс 200 тысяч км, многие эксперты считают, что агрегат выдержит и 300 тысяч км пробега. В реальности, как и другие вариаторы, он иногда приезжал на ремонт на пробегах до 60 тысяч км – по разным причинам. Плановая переборка в большинстве случаев происходит при пробеге до 150 тысяч км.
Семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями тоже не идеален. Сцепление – слабое место, из-за чего появляются вибрации и подергивания даже на небольших пробегах. Калибровка не всегда помогает – часто нужна замена всего узла. Иногда и двухмассового маховика.
Наименее проблемным выглядит старый знакомый автомат A6GF1, что устанавливался на Rio и Solaris в том же сочетании с атмосферным 1.6.
По всей очевидности, это самая спокойная и ресурсная связка. Наилучшую же динамику обеспечивают турбо 1.6 и дизель в паре с роботом. Но частота визитов в сервис с ними наверняка выше.
Частые поломки Kia Seltos
У кроссовера не самая крепкая ходовая часть – из-за нее автомобили нередко попадали в ремонт при пробегах до 50 тысяч км. Шаровые опоры и амортизаторы должны служить дольше.
Каталитический нейтрализатор, судя по всему, совершенно нетерпим к некачественному топливу и попыткам залить АИ-92 вместо АИ-95. Мало того, что выходит из строя он сам, так еще иногда тянет за собой мотор – керамическая крошка все-таки проникает в цилиндры.
Очень нежное ветровое стекло. На нескольких машинах оно лопалось самопроизвольно – иногда стекло меняли по гарантии. Но чаще оно приходит в негодность от прилетающих камушков. Причем сразу в полную негодность.
Самой прискорбной проблемой стала нестабильна защита от коррозии. Некоторые владельцы отмечали появление «рыжиков» после двух-трех зим. Самая тревожная ситуация – с передними дверями, которые слишком быстро гнили на многих машинах. Перекрашивали эти детали по гарантии.
Различных мелких поломок немного. На большинстве машин на пробегах до 60-80 тысяч км не ломалось ничего – меняли «только расходники».
Выводы по Kia Seltos
Вопреки ожиданиям, Seltos производит впечатление машины, заведомо наделенной некоторыми слабостями. Подвеска – дело житейское, но вот зачем было мотор 2.0, который всегда дружил с автоматом, сочетать с вариатором? И эта непонятная история с ржавеющими дверями…
По большому счету, Seltos ничем особо не выделяется в ряду компактных городских кроссоверов. И вместо него вполне можно подыскать что-нибудь китайское – с похожими недостатками, зато лучше оснащенное и при этом более привлекательное по цене.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube