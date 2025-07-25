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За январь-июнь 2025 года в Россию ввезли 181,6 тыс. б/у машин

В первой половине 2025 года в РФ импортировали 181,6 тыс. авто с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2025 года наблюдается рост импорта подержанных автомобилей в Россию.

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В течение первых шести месяцев года в страну было ввезено 181,6 тысячи подержанных легковых машин, что составляет увеличение на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Практически половина всех ввезенных автомобилей (49,5%) пришла из Японии. На втором месте по объему импорта в Россию находится Южная Корея, откуда поступило 22,5% автомобилей с пробегом. Кроме того, Китай и Грузия составляют 12,7% и 7% соответственно.

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Лидером по импортируемым маркам остается Toyota, чья доля превышает 21%. Далее следуют Honda, BMW, Kia и Mercedes-Benz.

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Среди самых популярных моделей, ввозимых россиянами, – Honda Freed, Fit, Stepwgn, Vezel и Toyota Corolla. Важно отметить, что подержанные автомобили составляют 55% от общего объема импорта машин в РФ, в то время как год назад этот показатель составлял только 30%.

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Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
25.07.2025 
Фото:Depositphotos
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