В России изменят правила маркировки моторных масел

Минпромторг предложил изменить правила маркировки моторных масел

Минпромторг предложил скорректировать правила обязательной маркировки моторных масел и автохимии. Ведомство выступило с инициативой освободить от требований продукцию малого объема – до 30 мл или массой до 30 г. В министерстве пояснили, что такая тара экономически невыгодна для производителей контрафакта, поэтому дополнительные риски отсутствуют.

Также предлагается разрешить наносить средства идентификации на съемные части упаковки, например, на крышки тюбиков или аэрозольных баллонов – это удобнее при хранении товара в транспортной таре.

Одновременно планируется усилить контроль за оборотом продукции. В систему маркировки намерены включить сервисные компании и индивидуальных предпринимателей, а производителей обяжут раскрывать данные о местах ведения деятельности.

Обновленные правила могут вступить в силу с 1 июня 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

Источник:  Минпромторг
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Булкин/ТАСС
26.03.2026 
