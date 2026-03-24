Нефтяной удар по карману: цены на моторные масла в РФ рванули вверх из-за кризиса в Ормузском проливе

Эксперты зафиксировали подорожание новых поставок моторных масел на 10–15%

Мировой нефтяной рынок лихорадит после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и первыми последствия начинают ощущать на себе российские автомобилисты.

Участники рынка прогнозируют неизбежное подорожание моторных масел, которое уже фиксируется в новых поставках.

Волна роста цен докатилась до автолюбителей из-за напряженной ситуации в Персидском заливе, где перекрыт Ормузский пролив – важнейшая артерия для мировых нефтяных грузов. Стоимость нефти Brent взлетела, что мгновенно отразилось на ценообразовании смазочных материалов, ведь более 70% объема любого масла составляет продукт переработки «черного золота».

По данным игроков рынка, европейские бренды уже анонсировали повышение цен на 10–20%, а в некоторых случаях ожидается скачок до 30%. Российские производители, по оценкам экспертов, подтянутся следом уже в начале следующего месяца: рост может составить от 5% до 15%. В крупных сетях автосервисов подтверждают, что прайсы на новые партии товара уже скорректированы в среднем на 10–15%.

Специалисты призывают водителей не поддаваться панике и не скупать тонны масел впрок – срок хранения продукции ограничен пятью годами, а на складах дистрибьюторов пока еще есть запасы по старым ценам. Тем, у кого пробег подходит к плановому техническому обслуживанию, лучше не откладывать визит в сервис, чтобы успеть провести замену до следующей волны удорожания и сохранить ресурс двигателя.