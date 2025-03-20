Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

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Возобновил работу форум для читателей издания «За рулем»

Спешим поделиться отличной новостью – как и желали многие и многие наши читатели, легендарный форум «За рулем» возвращается в работу! Наши прежние форумчане, а также новые пользователи, обретут площадку для обсуждений, выражения собственного мнения и получения массы полезной информации по любому вопросу, связанному с транспортом, дорогами и всеми сопутствующими темами.

От личного опыта эксплуатации техники до новинок авторынка, от разнопланового развлекательного контента до сложных технических вопросов, от увлекательных диалогов с экспертами «За рулем» до фотографий, видео, рассказов и даже стихов, посвященных любимым машинам и мотоциклам, – все ваши любимые разделы форума «За рулем» снова в строю!

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Каждый зашедший на форум «За рулем» найдет то, что давно искал: полезную информацию, интересное общение, близких по духу людей.

Времена меняются, а более подходящего, развитого и притягательного сообщества любителей техники, нежели форум «За рулем», по-прежнему крайне сложно себе представить. Заходите, регистрируйтесь и участвуйте в обсуждениях – мы, редакция «За рулем», как и тысячи других пользователей форума, всегда на связи! Регистрация открыта для всех желающих по ссылке: https://forum.zr.ru/

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«За рулем»
Количество просмотров 8
20.03.2025 
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