Машины подорожают на 40%: последствия новых правил растаможки через страны ЕАЭС

Эксперт Семенов: Цены на автомобили из ЕАЭС повысятся на 20–40%

Вступление в силу новых правил растаможки автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС, переносится. Ранее предполагалось, что изменения начнут действовать с 1 апреля, однако в Минпромторге назвали эту дату «неактуальной». При этом работа над проектом нормативного акта продолжается, его цель – закрыть схему с занижением таможенных платежей с использованием таможенного приходного ордера (ТПО).

Как пояснили в министерстве, проект сейчас проходит процедуру согласования, включая оценку регулирующего воздействия. О новой дате вступления в силу сообщат дополнительно.

Суть изменений – сделать невыгодной растаможку в странах ЕАЭС, через которые сегодня ввозится значительная часть автомобилей. После принятия поправок при расчете платежей будут учитывать разницу в пошлинах, НДС и акцизах между Россией и другими государствами союза. Как отметил основатель компании Silenko AUTOcratia Герман Силенко, сейчас при ввозе через Киргизию или Белоруссию совокупные платежи составляют около 21–22% от стоимости машины, тогда как при прямом ввозе в Россию, особенно если речь идет о машинах возрастом до трех лет, они достигают 48%.

По оценкам экспертов, после введения новых правил цены на автомобили могут вырасти на 20–40%. Так считают генеральный директор ГК «Интерлизинг» Артем Алешкин и директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов.

Как отметил Семенов, увеличение таможенных платежей приведет к тому, что стоимость машин сравняется с ценами у официальных дилеров или даже превысит их. Это, в свою очередь, может привести к уходу с рынка популярных бюджетных и среднеценовых моделей, таких как Hyundai Elantra, Kia Sportage или Toyota RAV4.

