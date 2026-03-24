Ввоз авто через ЕАЭС в 2026 году: что изменится с 1 апреля

Эксперт Агаджанов рассказал, что будет с ценами на машины после 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения порядка расчета утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии, рассказал Максим Агаджанов, управляющий директор «Альфа-Лизинга».

Новый механизм предполагает единую формулу расчета утильсбора, учитывающую разницу в налогах, уплаченных в стране, где транспортное средство было впервые ввезено. Формула будет применяться как для физических лиц (при оформлении по таможенному приходному ордеру), так и для организаций (по грузовым таможенным декларациям). Это фактически закрывает существовавшие ранее схемы ввоза автомобилей через Киргизию и другие страны союза по заниженной стоимости.

Комментарий эксперта

Максим Агаджанов,управляющий директор «Альфа-Лизинга»:

– Ранее планировалась надбавка 50% от разницы в цене относительно справочника Минпромторга, но от этого подхода отказались. Новый механизм проще и жестче, так как правила одинаковы для всех. Исключение сделано только для автомобилей, произведенных непосредственно в ЕАЭС.

Эксперт отметил, что пока не определено, распространится ли новый порядок на автомобили, ввезенные по таможенному приходному ордеру до 1 апреля. В целом по рынку ожидается рост цен на отдельные сегменты легковых автомобилей в диапазоне 10–20%. Наиболее заметное подорожание затронет машины, которые ранее ввозились по «серым» схемам через Беларусь и Киргизию – в частности Volkswagen, Kia, Hyundai, Skoda и другие модели, формировавшие доступный ценовой сегмент. Их запасы после активных продаж в конце 2025 года невелики, а оперативно завезти новые партии до вступления изменений в силу уже не получится. Ожидается краткосрочный всплеск спроса, который, вероятно, сойдет на нет к середине апреля.

В сегменте автомобилей с пробегом цены на отдельные марки и модели также могут вырасти вслед за ростом спроса на первичном рынке, однако это не связано напрямую с корректировкой правил ввоза. Как подчеркнул Агаджанов, схемы занижения стоимости использовались преимущественно для новых автомобилей, тогда как в импорте подержанных машин по-прежнему доминируют «японцы».

По словам эксперта, легальными остаются два основных канала ввоза. Первый – прямой импорт по грузовым таможенным декларациям для юридических лиц, где утильсбор рассчитывается по единой формуле исходя из рыночной стоимости. Второй – ввоз физическими лицами для личного пользования по таможенному приходному ордеру, где при мощности двигателя менее 160 л. с. применяется понижающий коэффициент.

