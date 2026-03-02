Машины параимпорта с льготным утильсбором — полный список

Названы иномарки, которые выгодно везти в Россию для личного пользования

С декабря 2025 года отменена льготная ставка для физлиц, ввозящих машину с двигателем мощнее 160 л. с.

Теперь заплатить 3400 или 5200 руб­лей (для новой и подержанной машины соответственно) можно только в одном случае – при импорте автомобиля с мотором мощностью до 160 сил, который минимум год останется в собственности первого владельца-частника. Захочешь перепродать – доплатишь полный утильсбор, а это сотни тысяч рублей.

Коридорчик совсем небольшой, но пока он остается. Ассортимент моделей несравним с прежним, а мы выделили наиболее привлекательные для рядового автомобилиста.

Главные критерии выбора

Известность марки и модели в России

Левый руль

Доступность расходников и запчастей.

Цены

Даже при льготном утильсборе готовьтесь серьезно раскошелиться. Если говорить о новых или почти новых машинах, то даже к самым скромным моделям не подступиться без 2 млн рублей. Премиум в весьма скромных комплектациях стартует от 3,5 млн.

Эти модели поступают в Россию почти официально

Несколько брендов официально не уходили с российского рынка и продолжают работать.

Машины у дилеров ввезены окольными путями, но «в белую», под продажу. За них уплачены полный утильсбор и таможенная пошлина, заложена маржа продавца. Можно привезти их и частным порядком под льготный «утиль» и пользоваться затем фирменным сервисом.

У Suzuki есть кроссовер Vitara и внедорожник Jimny. До 2022 года их поставляли в Россию официально, так что проблем с эксплуатацией будет минимум. Наследник SX4 под именем S‑Cross венгерской сборки для нас экзотика, равно как и хэтчбек Baleno из Индии.

Дилеры Subaru продают те же модели, что и раньше. Правда, большая часть машин – с моторами 2.5, которые выходят за 160‑сильный лимит. С двигателем 2.0 можно купить компактный Crosstrek или Forester двух последних поколений.

Обе марки роднит верность традициям и аналоговость. Проверенные агрегаты и дизайн мало меняются даже при смене поколений. Многим такое по вкусу.

Peugeot и Citroen присутствуют у нас странно. Есть фирменные сайты и официальные цены, а кроссовер C5 Aircross даже прописан в Калуге. Но в предлагаемой линейке нет машин до 160 л. с., тогда как на других рынках есть версии почти всех моделей с моторами 1.2 отдачей около 130 сил.

С 2022 года поколения сменились, так что уповать при эксплуатации на опыт прежних лет будет сложно. Зато получите такое сочетание дизайна и ездовых качеств, которое ни один «китаец» не предложит.

Citroen C5 Aircross

Массовый сегмент

Opel и Ford покинули Россию задолго до 2022 года. Сейчас везти их для повседневной эксплуатации, пожалуй, неоправданно. Все возникающие проблемы придется решать самому.

Другое дело – «японцы». Mazda и Toyota ввозятся массово, есть поддержка запчастями и сервисом. Дело тут не только в большой народной любви – обе компании верны атмосферным моторам.

Mazda CX-5

Но есть нюанс. Сохранившиеся в линейке «четверки» 2.0 вписываются в 160‑сильный лимит только у Мазды. Выбор большой: Mazda 3, 6, CX‑30, CX‑50 и CX‑5.

Mazda CX-50

Если рассматриваете не новую, а подержанную машину, то «шестерка» или CX‑5 прошлой генерации будут отличным выбором. Их сняли с производства в 2024 и 2025 годах соответственно. В России таких машин десятки тысяч, они прекрасно известны сервисменам.

Mazda CX-30

Тойотовский атмосферник 2.0 выдает на актуальных поколениях Camry и RAV4 больше 170 сил и к нашим новым реалиям не подходит. Но остаются Corolla или Prius.

Toyota Corolla

Также можно порекомендовать Mitsubishi ASX и Nissan X‑Trail, которые в прежние времена официально продавались в России. Nissan Qashqai чуть менее привлекателен: ему в Китае сделали рестайлинг, и кузовные детали не совпадают со знакомой нам машиной. Если хочется совсем новинку – вписывается X‑Trail нового поколения. А вот свежий Mitsubishi Outlander слабее 160 сил не бывает.

И куда без Шкоды. С шустрым и экономичным 150‑сильным мотором 1.4 TSI предлагают кроссовер Karoq, лифтбеки Octavia и Superb. Все они широко распространены в России. Kodiaq последнего поколения, увы, мощнее.

Skoda Superb

У Фольксвагена вариантов больше, но с прежней линейкой – никаких пересечений. Разве что Golf VIII, успевший добраться до нас до 2022 года. Но их было продано совсем мало – дорогие машины. А все остальные – специфические модели из Китая: Tharu, Sagitar, Lamando, Lavida, Bora, T‑Roc. Агрегаты те же, однако искать специфические запчасти (а их большинство) замучаетесь.

Volkswagen Golf

С Kia и Hyundai ситуация особая. Сравнительно недорогие модели всё еще выпускают в Петербурге под брендом Solaris. Неразумно везти за те же деньги какой-то эксклюзив, обрекая себя на проблемы в дальнейшей ­эксплуатации.

До повышения утильсбора импортировали в основном большие и мощные машины вроде кроссоверов Santa Fe и Palisade. Но остались и варианты посередине: Kia K5, Seltos и Sportage, Hyundai Elantra и Tucson. Причем кроссоверы в большинстве представлены с полным приводом.

Премиум-сегмент

Сильно разгуляться по премиальному сегменту, имея ограничение в 160 сил, не получится.

К счастью, у каждой марки давно уже есть компактные «слабосильные» модели. Продаются они по всему миру, поэтому привезти можно из Европы или из Азии.

Только учтите: для Китая почти все они делаются с растянутой колесной базой и приставкой L в названии. Визуально отличие лишь в длине задних дверей. Но сколько компонентов реально пересекается с европейскими версиями, знают лишь разработчики машин.

У Audi есть А3 и Q3, у BMW – 1-я, 2-я и 3-я серия, Х1 и Х2, у Мерседеса – классы А, CLA, GLA и GLB. Из Китая везут с бензиновыми моторами, из Кореи и Европы попадаются и дизели.

Можно замахнуться и на машины посерьезнее. Базовые 150‑сильные модификации (дизельные) имеют даже Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport.

***

Даже если не рассматривать откровенные редкости, под льготный утильсбор всё еще попадают несколько десятков моделей на любой вкус. Не самые шустрые машины – зато дешевле. ­Спешите, пока вообще сохраняется такая возможность.