Эта марка оказалась среди лидеров продаж в РФ: причины

«Автостат» назвал причины всплеска продаж автомобилей Mazda в России

Японская марка Mazda неожиданно оказалась в числе лидеров российского рынка авто по итогам третьей недели 2026 года.

С продажей 538 новых машин бренд занял девятое место среди всех производителей. А уже на четвертой неделе Mazda поднялась до шестой позиции, продав 541 автомобиль – едва уступив Toyota, которая не работает официально на территории России. Такую информацию предоставили эксперты агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК».

Почему Mazda оказалась так востребована именно сейчас? На это обратил внимание Александр Ковалев, основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика». Согласно его словам, множество компаний, которые занимаются параллельным импортом в России, фокусируются на машинах с двигателями мощностью менее 160 лошадиных сил. В этой части рынка Mazda CX-5 выигрывает благодаря 2,0-хлитровому атмосферному мотору и автоматической коробке передач. Большинство конкурентов с похожей мощности комплектуются более мелкими турбодвигателями, попадающими под более жесткие правила утилизационного сбора.

Отдельно Ковалев отметил, что именно мощность 155 л. с. сделала Mazda CX-5 привлекательной в глазах покупателей: для таких машин установлены льготные тарифы на утилизационный сбор – всего 3400 рублей за новинку и 5200 рублей для машин старше трех лет. Кроме того, CX-5 сравнительно недорогая модель, особенно в китайской сборке на базе совместного предприятия Changan и Mazda. Для примера: базовая версия китайского CX-5 стоит примерно на 30% меньше бензинового Toyota RAV4. А последний, кстати, не попадает под льготный утилизационный сбор, поэтому за него при ввозе придется заплатить дополнительно около 900 тысяч рублей.

Mazda CX-5

В сложившихся экономических условиях Mazda CX-5 выглядит очень привлекательным выбором, который, скорее всего, будет пользоваться спросом и в дальнейшем. Однако говорить о том, что бренд выйдет на равные позиции с Toyota, пока рано. У Mazda пока есть только одна популярная модель, тогда как у Toyota в топе сразу несколько. Тем не менее, успех CX-5 уже говорит о переменах на рынке и меняющих предпочтениях покупателей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.