В компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8

«Москвич» опроверг прекращение закупок компонентов для сборки моделей 6 и 8

Автозавод «Москвич» заявил, что распространенная информация о приостановке закупок деталей для сборки моделей Москвич 6 и Москвич 8 не соответствует действительности. В пресс-службе предприятия уточнили, что не намерены прекращать ипроизводство модели Москвич 3 в 2026 году.

В компании подчеркнули, что, несмотря на политику конфиденциальности по закупкам, можно с уверенностью говорить: никаких планов о свертывании выпуска Москвича 3 на ближайший год не существует. Сообщения о прекращении закупок на все эти модели они назвали недостоверными.

Ранее «Дром» сообщал, что автозавод перестает сотрудничать с китайской фирмой JAC по поставкам машинокомплектов. По информации издания, предприятие собирается перейти к партнерству с концерном SAIC, что влечёт за собой сворачивание производства нынешних моделей Москвич: 6, 8 и 3. Но последняя якобы будет выпускаться до конца 2026 года, пока действует контракт на ее сборку.

Также «Москвич» недавно анонсировал новую серию автомобилей «М», включающую кроссоверы М70 и М90, которые базируются на платформах моделей бренда MG, входящего в состав SAIC. По словам представителей марки, эти новинки появятся в продаже весной 2026 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

Ушакова Ирина
