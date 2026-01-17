#
Новый логотип Honda
17 января
Honda впервые за долгое время сменила логотип: что он означает?
Honda представила обновленный логотип для...
Интерьер Renault Filante
17 января
Модельный ряд Renault пополнится новым крупным кроссовером: подробности
Renault представила кроссовер Filante с...
Renault Duster будут продавать за 900 000 рублей… Но не у нас!
17 января
Renault Duster будут продавать за 900 000 рублей… Но не у нас!
В Москве и Санкт-Петербурге увеличили тарифы на...

Новый Москвич М90: что ждать от кроссовера? Изучили отзывы владельцев аналога

Аналогом Москвича М90 стал MG QS, получивший от владельцев различные оценки

На заводе «Москвич» началась крупноузловая сборка новой линейки кроссоверов «М», флагманом которой станет 7-местный Москвич М90.

Эта модель, по сути, является копией китайского MG QS (Roewe RX9), который уже имеет свою историю на глобальном рынке. «Портрет» будущего Москвича складывается из отзывов реальных владельцев близнеца.

MG QS сразу привлекает внимание солидным внешним видом: выразительным профилем, массивной решеткой радиатора, стильной оптикой и выдвижными дверными ручками, которые вместе с 21-дюймовыми дисками создают премиальный образ.

MG QS
MG QS

Владельцы хвалят просторный салон на пятерых пассажиров: во втором ряду можно сидеть с комфортом, а багажник предлагает 517 литров полезного объема.

Тишину в кабине и качественную шумоизоляцию дополняет хорошая акустическая система Bose. Уверенное поведение на дороге обеспечивает подвеска с регулируемыми амортизаторами, которая мягко справляется с неровностями и минимизирует крены. Ключевым же преимуществом остается доступная цена, выгодно выделяющая модель на фоне конкурентов вроде Hyundai Santa Fe.

Однако у модели есть и минусы. Владельцы отмечают недостаток динамики у 2-литрового турбомотора в 208 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым роботом. Автомобиль может казаться задумчивым и тяжелым, особенно при старте, где ему мешает неотключаемая система Start/Stop, и в зоне турбоямы.

MG QS
MG QS
Комфортный разгон ощущается лишь в диапазоне 40–80 км/ч. Нарекания вызывает и медлительная мультимедийная система с небольшими иконками и капризным голосовым помощником. В жарком климате слабоватым оказывается кондиционер, которому требуется время, чтобы охладить второй ряд.

Выдвижные ручки автомобиля иногда «задумчивы» или работают с ошибками. А третий ряд сидений подойдет только для детей, сильно ограничивая при этом пространство багажника.

Таким образом, будущий Москвич М90 обещает стать стильным, вместительным и относительно доступным кроссовером с комфортной подвеской. При этом потенциальным покупателям стоит быть готовыми к особенностям в динамике, работе климата и мультимедиа.

Поскольку дебют линейки «М» намечен на весну, у производителя в России есть возможность учесть этот опыт и скорректировать финальный продукт.

Источник:  «Китайские автомобили»
Алексеева Елена
Фото:MG
17.01.2026 
Фото:MG
