Москвич М70 и М90 — первые фото и дата старта!

Кроссоверы Москвич М70 и М90 появится в продаже в марте 2026 года

Автозавод «Москвич» представил две новых модели – это кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90.

Как следует из презентации, модели будут основой новой модельной линейки М, которая будет концентрироваться на машинах по доступным ценам и развитие кредитных программ. Срок старта линейки М авторынке России в марте 2026 года. «За рулем» публикует первые официальные фотографии перспективной новинки.

Как сообщил главный редактор «За рулем», сегодня 16 декабря на заводе «Москвич» стартовала крупноузловая (DKD) сборка новых моделей.

Со временем локализацию планируют углублять – по аналогии с первенцем возрожденного бренда, кроссовером Москвич 3.