Прошла презентация новых моделей Москвича: подробности
КАМАЗ продемонстрировал новые модели марки Москвич на заседании совета директоров, которое прошло в Набережных Челнах в прошлую пятницу.
На выставке были представлены четыре модели легковых автомобилей для тест-драйва. Члены совета директоров протестировали городской кроссовер Москвич 3, начавший выпуск в ноябре 2022 года, а также модель Москвич 8 и новинки – Москвич М70 и Москвич М90.
Пресс-служба уточнила, что Москвич М90 является флагманом бренда, представляя собой семиместный кроссовер с полным приводом, адаптированным для российских условий и имеющим разнообразные опции.
Следует отметить, что Москвич M70 построен на платформе кроссовера MG HS и сертифицирован как с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой трансмиссией, так и с 2-литровым турбомотором мощностью 200 л. с. и 9-ступенчатым автоматом. Москвич М90, в свою очередь, основан на MG RX9 и имеет тот же 2,0-литровый двигатель, что и M70.
Планируется, что серийный выпуск моделей М70 и М90 начнется в 2026 году.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!