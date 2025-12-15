Прошла презентация новых моделей Москвича: подробности

КАМАЗ представил новые модели бренда «Москвич»

КАМАЗ продемонстрировал новые модели марки Москвич на заседании совета директоров, которое прошло в Набережных Челнах в прошлую пятницу.

На выставке были представлены четыре модели легковых автомобилей для тест-драйва. Члены совета директоров протестировали городской кроссовер Москвич 3, начавший выпуск в ноябре 2022 года, а также модель Москвич 8 и новинки – Москвич М70 и Москвич М90.

Пресс-служба уточнила, что Москвич М90 является флагманом бренда, представляя собой семиместный кроссовер с полным приводом, адаптированным для российских условий и имеющим разнообразные опции.

Следует отметить, что Москвич M70 построен на платформе кроссовера MG HS и сертифицирован как с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой трансмиссией, так и с 2-литровым турбомотором мощностью 200 л. с. и 9-ступенчатым автоматом. Москвич М90, в свою очередь, основан на MG RX9 и имеет тот же 2,0-литровый двигатель, что и M70.

Планируется, что серийный выпуск моделей М70 и М90 начнется в 2026 году.

