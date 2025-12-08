#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Один из самых надежных внедорожников Toyota теперь можно купить и в России
8 декабря
Один из самых надежных внедорожников Toyota теперь можно купить и в России
Цены на амный внедорожник Toyota 4Runner...
В России хотят узаконить электронные права: подробности
8 декабря
В России хотят узаконить электронные права: подробности
Минцифры предложило приравнять электронные...
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...

Москвич-5 у дилеров — есть цены!

Кроссоверы Москвич-5 начали поступать дилерам с ценой от 2 млн рублей

Дилер бренда Москвич в Нижнем Новгороде располагает партией кроссоверов Москвич-5 в количестве 70 единиц, сообщает источник.

Рекомендуем
Старый Geely белорусской сборки или новый Geely из Китая — в чем разница

Уточняется, что машины представлены в двух комплектациях и, соответственно, с двумя вариантами цены. Версия «Стандарт» при покупке за наличный расчет оценивается в 2,05 млн рублей, а при оформлении кредита и сдачей своей машины в трейд-ин – 1,95 млн. рублей. А комплектация «Комфорт» обойдется в 2,12 млн рублей при оплате наличными и в 1,99 млн рублей – с кредитом и трейд-ином.

Москвич 5 из предсерийной партии, проходившей тесты на заводе
Москвич 5 из предсерийной партии, проходившей тесты на заводе
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Источник сообщает, что у указанного дилера модель уже можно забронировать. Отметим, что официально о старте продаж Москвич-5 производитель пока не объявлял.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Как известно, Москвич-5 – это копия JAC Sehol X6. Длина – 4505 мм, колесная база – 2660 мм. Базовый силовой агрегат – 1.5 турбо, 136 л.с. (существует и форсированная версия на 174 л.с.) в паре с вариатором и передним приводом. Весной 2025 года «Москвич» собрал предсерийную партию, которую предполагалось всесторонне протестировать в корпоративном автопарке (в октябре эти тесты еще продолжались) и принять решение о дальнейшей судьбе проекта.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 8
08.12.2025 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв