Москвич-5 у дилеров — есть цены!

Кроссоверы Москвич-5 начали поступать дилерам с ценой от 2 млн рублей

Дилер бренда Москвич в Нижнем Новгороде располагает партией кроссоверов Москвич-5 в количестве 70 единиц, сообщает источник.

Уточняется, что машины представлены в двух комплектациях и, соответственно, с двумя вариантами цены. Версия «Стандарт» при покупке за наличный расчет оценивается в 2,05 млн рублей, а при оформлении кредита и сдачей своей машины в трейд-ин – 1,95 млн. рублей. А комплектация «Комфорт» обойдется в 2,12 млн рублей при оплате наличными и в 1,99 млн рублей – с кредитом и трейд-ином.

Москвич 5 из предсерийной партии, проходившей тесты на заводе

Источник сообщает, что у указанного дилера модель уже можно забронировать. Отметим, что официально о старте продаж Москвич-5 производитель пока не объявлял.

Как известно, Москвич-5 – это копия JAC Sehol X6. Длина – 4505 мм, колесная база – 2660 мм. Базовый силовой агрегат – 1.5 турбо, 136 л.с. (существует и форсированная версия на 174 л.с.) в паре с вариатором и передним приводом. Весной 2025 года «Москвич» собрал предсерийную партию, которую предполагалось всесторонне протестировать в корпоративном автопарке (в октябре эти тесты еще продолжались) и принять решение о дальнейшей судьбе проекта.

