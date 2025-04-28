Москвич 5: собрано несколько сотен машин. Кому они достанутся?

На Московском заводе собрана ограниченная партия кроссоверов Москвич 5

Это несколько сотен машин разного цвета – красные, серые, белые, черные. Оснащены турбомоторами 1.5 (136 или 174 л.с.), вариатором и приводом на передние колеса.

Все эти автомобили пополнили корпоративный парк предприятия. Сотрудники завода – прежде всего, инженеры и испытатели, имеющие огромный опыт оценки всех потребительских свойств автомобилей, будут тестировать эти машины в реальных дорожных и климатических условиях.

Решение о запуске в серию кроссоверов Москвич 5 будет приниматься на основании результатов тестового периода.

Какие цены ждете на Москвич 5? Поделитесь в комментариях ниже.

Ранее Максим Кадаков рассказал о перспективах российского минивэна Sollers SF1.