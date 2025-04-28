Москвич 5: собрано несколько сотен машин. Кому они достанутся?
На Московском заводе собрана ограниченная партия кроссоверов Москвич 5
Это несколько сотен машин разного цвета – красные, серые, белые, черные. Оснащены турбомоторами 1.5 (136 или 174 л.с.), вариатором и приводом на передние колеса.
Все эти автомобили пополнили корпоративный парк предприятия. Сотрудники завода – прежде всего, инженеры и испытатели, имеющие огромный опыт оценки всех потребительских свойств автомобилей, будут тестировать эти машины в реальных дорожных и климатических условиях.
Решение о запуске в серию кроссоверов Москвич 5 будет приниматься на основании результатов тестового периода.
Какие цены ждете на Москвич 5? Поделитесь в комментариях ниже.
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28.04.2025
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