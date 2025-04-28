Минивэн российского производства — рассказываем, сколько будет стоить!

Максим Кадаков: Цена пассажирского Sollers SF1 составит 2,6–2,8 млн рублей

На прошлой неделе на заводе группы «Соллерс» запустилось производство модели Sollers SF1. Причем сразу – по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов; катафорезный грунт на кузов наносят погружным способом.

Являющийся копией JAC Refine M3, пока SF1 выпускается лишь в модификации цельнометаллического фургона, но позже появятся и другие варианты.

В частности, на церемонии старта производства был показал минивэн (или микроавтобус) с семиместным салоном – его вы видите на фото выше.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– В ходе презентации фургона Sollers SF1 впервые мельком показали микроавтобус, который можно использовать и как коммерческий, и как семейный автомобиль. У него тот же силовой агрегат: турбомотор 1.5 (136 л.с.), который предлагают кормить 92-м бензином, и 5-ступенчатая механическая коробка. Сдвижная дверь только по правому борту, дверь багажника – подъемная (как и у фургона).

Многие спрашивают: какой у Соллерса SF1 привод – передний или задний? Компания Соллерс почему-то никак это не комментирует, хотя очевидно: привод на задние колеса, длинный карданный вал имеет промежуточную опору. Более того, сзади – жесткий мост на продольных рессорах. Все-таки это больше коммерческая (грузовая), чем пассажирская машина.

Тем не менее, интерес к ней наверняка будет. Как минимум по двум причинам. Во-первых, ничего подобного на нашем рынке пока нет – я говорю про российское производство. Машина крупнее Ларгуса, но поменьше Соболя. Во-вторых, важнейшая причина – цена. Ничего более доступного на нашем рынке в этом типоразмере на данный момент нет.

Грузовой двухместный фургон в базовом исполнении будут продавать за 1 990 000 рублей. Как вы понимаете, цену специально подогнали под критерии участия в государственных программах поддержки – льготном автокредитовании и лизинге (все детали будут позже).

Фургон начнут продавать в мае-июне. В третьем квартале выйдет пятиместный комби, который может быть востребован сервисными бригадами – у него металлическая перегородка между пассажирским и грузовым отсеками. Наконец, в четвертом квартале появится семиместная пассажирская машина. У нее сиденья второго ряда установлены на салазках и есть второй кондиционер – для задней части салона. Очевидно, что «легковая» машина будет самой дорогой – полагаю, в пределах 2,6–2,8 млн рублей.

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Источник: Максим Кадаков