#
МолнияШанхай 202580 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Современный бокс на крыше – гораздо более удобный способ перевозить вещи, чем открытый багажник-корзина.
25 апреля
Боксы и палатки на крышу – помогут в путешествии или сломают машину
Эксперт Ревин рассказал, что безопасно...
Опасная привычка: почему не стоит надолго включать рециркуляцию воздуха в машине
25 апреля
Опасная привычка: почему не стоит надолго включать рециркуляцию воздуха в машине
Постоянное использование рециркуляции воздуха...
Sollers SF1 — в производство по полному циклу!
25 апреля
Sollers SF1 — в производство по полному циклу!
В Татарстане стартовало полноценное...

Sollers SF1 — в производство по полному циклу!

В Татарстане стартовало полноценное производство фургонов Sollers SF1

Рекомендуем
Дизельные УАЗы, Атланты XL и другие новинки Sollers-2025

На автозаводе «Соллерс Алабуга» началось серийное производство компактных фургонов Sollers SF1. Это производство полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Новую модель собирают на той же производственной линии, что и более крупные фургоны Sollers Atlant. Напомним, Sollers SF1 – это фактически лицензионный JAC Refine M3, компактный фургон с габаритами легкового автомобиля, предназначен для внутригородских грузоперевозок.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Фургон Sollers SF1, характеристики:

  • Объем грузового отсека – 5,15 куб.м
  • Грузоподъемность – 760 кг
  • Габаритная высота – 1,9 м
  • Двигатель – бензин, 1.5 турбо, 136 л.с., Евро-5, АИ-92
  • Коробка передач – 5МКП
  • Привод – задний.

Sollers SF1, базовая комплектация:

  • Две подушки безопасности
  • АБС
  • Задний парктроник
  • Электропривод стекол и зеркал
  • Кондиционер
  • Аудиосистема USB/MP3
  • Обогрев сидений
  • Противотуманные фары
  • Светодиодные ДХО

Гарантия производителя на автомобиль составляет 2 года или 200 тысяч км. Грузовой отсек объемом имеет защитное ПВХ-покрытие пола и оборудован внутренним освещением.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Как «За рулем» сообщал ранее, заказы на грузовые Sollers SF1 уже принимают: цена – от 1 990 000 рублей. Но, помимо цельнометаллического фургона, у SF1 будет еще две модификации: 7-местный минивэн (его можно увидеть в трансляции под этой заметкой, тайминг – 18:30) и 5-местный грузопассажирский комби. Пассажирская версия планируется к запуску уже в ближайшее время. Интересно, что у китайского JAC Refine M3 7-местной версии нет, но есть 8-местная.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Группа «Соллерс», Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
25.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0