Sollers SF1 — в производство по полному циклу!
На автозаводе «Соллерс Алабуга» началось серийное производство компактных фургонов Sollers SF1. Это производство полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Новую модель собирают на той же производственной линии, что и более крупные фургоны Sollers Atlant. Напомним, Sollers SF1 – это фактически лицензионный JAC Refine M3, компактный фургон с габаритами легкового автомобиля, предназначен для внутригородских грузоперевозок.
Фургон Sollers SF1, характеристики:
- Объем грузового отсека – 5,15 куб.м
- Грузоподъемность – 760 кг
- Габаритная высота – 1,9 м
- Двигатель – бензин, 1.5 турбо, 136 л.с., Евро-5, АИ-92
- Коробка передач – 5МКП
- Привод – задний.
Sollers SF1, базовая комплектация:
- Две подушки безопасности
- АБС
- Задний парктроник
- Электропривод стекол и зеркал
- Кондиционер
- Аудиосистема USB/MP3
- Обогрев сидений
- Противотуманные фары
- Светодиодные ДХО
Гарантия производителя на автомобиль составляет 2 года или 200 тысяч км. Грузовой отсек объемом имеет защитное ПВХ-покрытие пола и оборудован внутренним освещением.
Как «За рулем» сообщал ранее, заказы на грузовые Sollers SF1 уже принимают: цена – от 1 990 000 рублей. Но, помимо цельнометаллического фургона, у SF1 будет еще две модификации: 7-местный минивэн (его можно увидеть в трансляции под этой заметкой, тайминг – 18:30) и 5-местный грузопассажирский комби. Пассажирская версия планируется к запуску уже в ближайшее время. Интересно, что у китайского JAC Refine M3 7-местной версии нет, но есть 8-местная.
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Источник: Группа «Соллерс», Автопоток