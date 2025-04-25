Sollers SF1 — в производство по полному циклу!

В Татарстане стартовало полноценное производство фургонов Sollers SF1

На автозаводе «Соллерс Алабуга» началось серийное производство компактных фургонов Sollers SF1. Это производство полного цикла – со сваркой и окраской кузовов. Новую модель собирают на той же производственной линии, что и более крупные фургоны Sollers Atlant. Напомним, Sollers SF1 – это фактически лицензионный JAC Refine M3, компактный фургон с габаритами легкового автомобиля, предназначен для внутригородских грузоперевозок.

Фургон Sollers SF1, характеристики:

Объем грузового отсека – 5,15 куб.м

Грузоподъемность – 760 кг

Габаритная высота – 1,9 м

Двигатель – бензин, 1.5 турбо, 136 л.с., Евро-5, АИ-92

Коробка передач – 5МКП

Привод – задний.

Sollers SF1, базовая комплектация:

Две подушки безопасности

АБС

Задний парктроник

Электропривод стекол и зеркал

Кондиционер

Аудиосистема USB/MP3

Обогрев сидений

Противотуманные фары

Светодиодные ДХО

Гарантия производителя на автомобиль составляет 2 года или 200 тысяч км. Грузовой отсек объемом имеет защитное ПВХ-покрытие пола и оборудован внутренним освещением.

Как «За рулем» сообщал ранее, заказы на грузовые Sollers SF1 уже принимают: цена – от 1 990 000 рублей. Но, помимо цельнометаллического фургона, у SF1 будет еще две модификации: 7-местный минивэн (его можно увидеть в трансляции под этой заметкой, тайминг – 18:30) и 5-местный грузопассажирский комби. Пассажирская версия планируется к запуску уже в ближайшее время. Интересно, что у китайского JAC Refine M3 7-местной версии нет, но есть 8-местная.

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Источник: Группа «Соллерс», Автопоток