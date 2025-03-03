#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chevrolet Trax
3 марта
В Россию привезли новый доступный кроссовер Chevrolet
В РФ в продаже появились новые кроссоверы...
Из-за этого фактора емкость аккумулятора снижается в зимнее время
3 марта
Из-за этого фактора емкость аккумулятора снижается в зимнее время
Эксперт Патерик перечислил 3 ключевые поломки...
Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг
3 марта
Машина всмятку: иномарку занесло, она упала в овраг
На Кубани в ДТП опрокинулся автомобиль,...

Наша сборка, грузоподъемность до тонны — новая недорогая модель

Группа «Соллерс» представила новый фургон Sollers SF1 на выставке Kazan Truck Expo

В рамках состоявшейся на прошлой неделе выставки Kazan Truck Expo группа «Соллерс» на своем стенде в очередной раз «засветила» среднеразмерный фургон Sollers SF1. Этот автомобиль имеет грузоподъемность до 1 тонны.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

По факту это JAC Refine M3 с иными эмблемами. Впервые такую машину показали в ноябре 2024 года с перспективой запустить сборку в Елабуге уже в начале 2025 года. Под капотом у показанной машины был турбодизель 1.5 на 136 л.с. (тот же, что стоит на Соллерс Арго и скоро встанет на УАЗы), работающий в паре с 5МКП. Привод – передний.

Грузоподъемность, по предварительным данным, составит около 760 кг – то есть это конкурент Ларгуса, который берет 740 кг. При этом Sollers SF1 крупнее вазовской машины: длина 4,71 м (против 4,47), ширина 1,77 м (против 1,75), высота 1,9 м (против 1,67).

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Идеологически Sollers SF1 – одноклассник не Ларгуса, а, скорее, несостоявшегося УАЗ Симба (правда, с поправкой на привод). По предварительным оценкам «За рулем», Sollers SF1 будет конкурентоспособным на российском рынке, если цена уложится в вилку ниже, чему у самого короткобазного Соллерс Атлант – то есть 2,3-3 млн рублей. Точных сроков запуска Sollers SF1 пока не называют. Но поговаривают, что будет и пассажирская версия.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УАЗ Сегодня

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
03.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0