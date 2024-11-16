В России скоро появится новый отечественный недорогой фургон

Sollers раскрыл подробности о новом российском фургоне SF1

Компания Sollers представила свой новый проект – городской фургон SF1, который обещает стать серьезным конкурентом популярной Lada Largus. Запуск продаж запланирован на январь 2025 года, и уже сейчас эта новинка вызывает немалый интерес.

На презентации Sollers Product Day журналистам был показан прототип SF1, внешне напоминающий JAC Refine M3, но с российскими логотипами. Это подтверждает информацию о том, что за основу новой модели взят именно китайский фургон, который, вероятно, проходит адаптационные испытания в России. Производство Sollers SF1 будет налажено на заводе в Республике Татарстан.

JAC Refine M3

Прототип, представленный на мероприятии, оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Подвеска – рессорная сзади и торсионная спереди, тормоза – барабанные сзади. Габаритные размеры автомобиля ожидаются следующие: длина – 4,71 метра, ширина – 1,77 метра, высота – 1,9 метра. Клиренс, по предварительным данным, составит всего 130 миллиметров. Грузоподъемность, судя по китайскому аналогу, будет около 760 килограммов.

Что касается оснащения, то, основываясь на комплектации JAC M3, можно ожидать достаточно скромный, но функциональный набор опций в базовой версии. В Китае JAC M3 предлагается с одной подушкой безопасности, обычным кондиционером, магнитолой с USB-разъёмом и двумя динамиками, а также бортовым компьютером. Sollers обещает богатую базовую комплектацию, что может означать расширение списка опций по сравнению с китайским аналогом, но конкретные подробности пока не разглашаются.

Важно отметить, что помимо грузовой версии, Sollers планирует выпустить и пассажирскую модификацию SF1.

Помимо представленного турбомотора 1.5, в линейке двигателей JAC Refine M3 присутствуют другие варианты: гибридная силовая установка HEV на базе 2,0-литрового атмосферного двигателя и битопливный 1,8-литровый двигатель.

Интерьер JAC Refine M3

Стоимость Sollers SF1 пока не раскрывается, но, учитывая цену JAC M3 в Китае (от 70 000 юаней, что эквивалентно примерно 9700 долларов США), можно ожидать, что новый российский фургон будет позиционироваться как бюджетный вариант.

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Источник: Грузовики и вообще