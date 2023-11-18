Как на УАЗе создали новый минивэн (и что пошло не так)

«За рулем» раскрыл интересные факты проекта новой «буханки» – УАЗ-3165 Симба

Революционные изменения

Внедорожник УАЗ-3160 создавали и ставили на производство долго и мучительно. Серийные машины начали собирать в первой половине 1990-х. По сравнению с УАЗ-3151 изменили не только кузов. Удалось модернизировать переднюю подвеску, внедрив пружины вместо рессор. Установили дисковые тормоза спереди и новую раздаточную коробку, управляемую одним рычагом.

Все это могло послужить основой и для нового поколения грузопассажирских автомобилей, способных сменить семейство «буханок», ведущее родословную от второй половины 1950-х. Кстати, тогда агрегатную основу для УАЗ-450 тоже взяли от внедорожника – ГАЗ-69.

Задачу спроектировать семейство УАЗ-3165 на основе агрегатов и узлов УАЗ-3160 сформулировали в 1996 году. На заводе было много споров, какой делать машину – вагонной или полукапотной. Создали две конструкторские группы: «грузовую», работающую над эскизным проектом вагонной (бескапотной) машины, и «легковую», защищающую полукапотную схему.

Базовый восьмиместный вэн УАЗ-3165.

Победили те, кто выступал за «полукапот». Такая компоновка позволяла рациональней разместить органы управления, а в перспективе и использовать разные силовые агрегаты.

Новая «буханка» получила отдвижную дверь салона.

Богатый ассортимент

Базовый рамный полноприводный восьмиместный вэн УАЗ-3165 Симба и фургон на его основе делали полной массой до 3500 кг, чтобы машинами можно было управлять с водительским удостоверением категории В. Предусматривали и грузопассажирский вариант Комби на 5-6 человек и с грузовым отсеком сзади.

В семейство должен был входить и вариант УАЗ-2772 с удлиненным на 250 мм задним свесом и высокой крышей. На основе такой машины можно было создать и 13-местный микроавтобус, и санитарный автомобиль. Сделали опытные образцы бортовых грузовиков с одинарной – УАЗ-2365 и двойной кабиной – УАЗ-23651.

Задние двери распахивались на 180 градусов, а проем подразумевал погрузку так называемых европоддонов.

Но самое интересное и необычное – революционный вариант машины с независимой торсионной передней подвеской и постоянным полным приводом.

Для улучшения маневренности в передние приводы такой Симбы решили ставить не карданные шарниры, а ШРУСы. Независимая передняя подвеска подразумевала и моноприводный (городской и шоссейный) вариант автомобиля. Ведь раньше на базе «буханок» делали и моноприводное семейство УАЗ-451. Но тогда передняя подвеска была зависимая рессорная.

Салон УАЗ-3165 и сегодня выглядит пристойно.

Разумная унификация

По основным агрегатам новое семейство максимально унифицировали с серийным уже УАЗ-3160. Но для грузопассажирского автомобиля создали мосты с колеей 1600 мм вместо 1445 мм, доставшейся УАЗ-3160 еще от УАЗ-469. Широкие мосты пошли и на УАЗ-3162 – модернизированный вариант модели 3160 и предка современного Патриота.

Базовым для семейства Симба планировали двигатель ЗМЗ-409 с системой впрыска топлива. Мотор рабочим объемом 2,7 л развивал 128 л.с. при 4400 об/мин. На испытания УАЗ-3165 с таким двигателем достиг 156 км/ч при расчетной максималке 160 км/ч.

Под капотом автомобиля – базовый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с.

Предусматривали и заволжский дизель ЗМЗ-514. Этот мотор рабочим объемом 2,2 л развивал 98 л.с. при 4000 об/мин и в те годы казался перспективным. Но до ума его так и не довели.

Для люксового вэна примеряли даже и импортные моторы V6. Пробовали разные агрегаты. Инженерам больше всего понравилась «шестерка» Toyota с развалом цилиндров 60о.

УАЗ-2772 – версия с удлиненным задним свесом и высокой крышей.

Пятиступенчатая коробка передач и новая раздатка, управляемая одним рычагом, были такими же, как на автомобилях семейства УАЗ-3160.

Зато претенденты на звание новой «буханки» получили новый кузов со свежим, вполне современным дизайном и симпатичным салоном. По меркам отечественного автомобилестроения такая стилистика и сегодня выглядела бы вполне уместной.

Санитарный УАЗ-27722.

И где они?

Пока прототипы проходили заводские испытания, провели переговоры со смежниками. В частности, договорились о производстве ШРУСов с саратовским заводом, выпускающим аналогичные узлы для автомобилей ВАЗ.

Документация была готова примерно на 75%, проведены основные этапы испытаний. Впереди были тесты, связанные с пассивной безопасностью. Оставалось закупить оборудование для сварки новых кузовов и организовать производство свежей «буханки».

Бортовой грузовик УАЗ-2365.

Но на это владельцы предприятия так и не решились. Автомобили семейства Симба были бы дороже серийных «буханок». А это значит, что конкурировать новым машинам предстояло уже с иномарками.

УАЗ-23651 – грузовик с увеличенной кабиной.

Знакомые нескольким поколениям советских людей «буханки» пользовались пусть и не очень большим, но устойчивым спросом. К слову, эти машины продаются и до сих пор.

А об оригинальной конструкции и самобытном дизайне новой «буханки» теперь можно забыть.

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