Круче УАЗа: удивительная история прогрессивных отечественных внедорожников

Они выигрывали у ульяновских машин во всем: яркая внешность, современная конструкция, достойные мощностные характеристики. Чтобы стать серийными, им не хватило самой малости.

Аскетичный подход

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С 1956 года, когда производство ГАЗ-69 передали в Ульяновск, легковых внедорожников в Горьком не выпускали.

Толчком для развития в этом направлении для Горьковского завода в 1995-м послужило резкое снижение спроса на грузовики семейства ГАЗ-3307. Ведь завод массово делал специально разработанные для них кабины. И их надо было куда-то «пристроить».

Сначала речь о полном приводе не шла. Но ГАЗ в те годы доводил пикап на базе Волги — ГАЗ-2304 Бурлак, и возникла идея сделать более дешевый вариант с кабиной грузовика и задним (как у Волги) приводом.

ГАЗ-2307 по имени Аскет (придумают же!) получил подвески Волги (спереди независимую) и карбюраторный двигатель ЗМЗ-4101 рабочим объемом 2,9 л, мощностью 105 л.с. Машина с массивной кабиной, нависающей над небольшими колесами, выглядела комично.

Пикап ГАЗ-2308 Атаман с полным приводом.

Раскрутили по-полному

К этому пикапу просто просился полный привод, ведь и интерес публики к подобным автомобилям стремительно рос. А российский автопром предлагал только Ниву и УАЗ. Так появился ГАЗ-2308 с колесной формулой 4х4.

Машина получила новую раму и зависимые подвески со стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди — пружинную, сзади — рессорную. Автомобиль имел снаряженную массу 1800 кг и был рассчитан на 800 кг груза.

Специально для ГАЗ-2308 с постоянным (как на Ниве) полным приводом создали новую раздаточную коробку. Впервые в нашей стране — с многорядной цепью. Конструкция позволяла относительно легко варьировать передаточные числа для разных модификаций.

Предусмотрели блокировку межосевого и заднего дифференциалов. На прототипах пробовали разные моторы — восьми- и шестнадцатиклапанные четырехцилиндровые ЗМЗ и даже V8 объемом 4,25 л, как на нижегородских грузовиках и автобусах ПАЗ. Сделали и модификацию с двойной кабиной — ГАЗ-230812.

А вскоре появился и огромный девятиместный универсал ГАЗ-230810 Атаман Ермак. Получился эдакий российский Chevrolet Suburban снаряженной массой 2300 кг и длиной более 5 м — внушительный автомобиль, по классу даже на полступени выше УАЗа.

Российский аналог больших американских внедорожников и потенциальный конкурент УАЗа — ГАЗ-230810 Атаман.

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