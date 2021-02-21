«Козел-труженик»: 11 удивительных фактов о ГАЗ-69

Его хотели назвать «тружеником», но в народе прижились другие имена: «газик», «бобик» и обидное...

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Испытав первые опытные образцы ГАЗ-69 осенью 1947 года, конструкторы поняли: получилось нечто уникальное! «Козел-труженик» легко прыгал по снегу глубиной до 40 см, переползал через полуметровые канавы, карабкался там, где порой зависали даже 151-е ЗИСы, а на шоссе «просил» на 2–3 литра меньше, чем предок — ГАЗ-67.

Сосчитать все модификации невозможно: «подметалки», авиационные трапы, фургончики для связистов и даже сине-красные «воронки», в которых ездили киношный пес Мухтар и лейтенант Глазычев в исполнении Юрия Никулина.

В чужую дверь не ходи

Прорезь в брезентовом тенте — для предъявления документов.

У восьмиместного двухдверного ГАЗ-69 правая дверь была больше левой! Чтобы вход/выход пассажиров не мешал водителю. При этом правое переднее сиденье было сдвинуто вперед относительно левого. А у пятиместного четырехдверного ГАЗ-69А двери каждой стороны были… взаимозаменяемыми!

Просто добавь «авиационного»

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Что делать, если бензин на заправке не просто плохой, а безнадежно плохой? Тогда допускался бензин с октановым числом 66. На нем не едет? Добавьте до 30% авиационного бензина Б-70 — и это была официальная рекомендация. Где раздобыть Б-70, водители и сами знали.

Положительная масса

Плюсовой вывод аккумуляторной батареи на 69-х соединялся с «массой» автомобиля. Это потом ГАЗ перешел на общепринятую сегодня схему с общим «минусом». Таким образом улучшалась коррозионная стойкость кузова.

Шайба бережет мотор

На новенькие 69-е завод устанавливал шайбу между фланцем карбюратора и впускным трубопроводом — она ограничивала мощность мотора. А значит, обеспечивала щадящий режим обкатки новенького двигателя. После первой тысячи километров пробега инструкция разрешала удалить ее.

Вплавь тоже можно

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Для преодоления брода глубиной до 700 мм инструкция к 69-му предписывала снять ремень вентилятора, чтобы лопасти не контактировали с водой. Иначе существовал риск залить систему зажигания, да и сами лопасти могли пострадать. При штурме брода до полуметра глубиной этого не требовалось. Способности «газика» проверены бездорожьем Монголии, Афганистана, Никарагуа и Кубы 50-60-х — мало у кого за плечами были такие тест-драйвы.

Железные «зонтики»

Открытый вариант для хорошей погоды. В дождь и холод устанавливали брезентовые боковины на металлических дугах со стеклами.

Боковых дверных окон на ГАЗ-69 не было: низенькая дверца доходила водителю примерно до локтя. В холодную или дождливую погоду на двери устанавливали съемные боковины. Причем в левой был предусмотрен открывающийся клапан, чтобы водитель мог дотянуться рукой до поворотной лампы-фары. С приходом теплой и сухой погоды боковины укладывали в задний борт кузова.

Легко превращается в оружие

Была шутка: «Что бы ни делали советские конструкторы, получается автомат Калашникова». Вот и одной из инкарнаций «газика» стала первая советская легкая боевая машина для запуска четырех противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС). Модель 2П26 входила в состав самоходного противотанкового ракетного комплекса 2К15 «Шмель». В 1960 году комплекс был принят на вооружение ВДВ и поступил в серийное производство. Милитаризованный «газик» можно было узнать по высокой покатой крыше.

Не важно, какой багажник

Доступ в багажник ГАЗ-69А — через задний откидной борт.

Ведь кузов ГАЗ-69 был оборудован кронштейнами для крепления носилок, топора и лопаты. Топор крепили на внутренней стороне левого бокового сиденья, лопата располагалась на левой внутренней поверхности кузова.

Без стекла, но в очках

Ветровое окно с откидной рамой имело три положения: закрытое, приподнятое кверху и полностью открытое (с фиксацией застежками на капоте). При езде с открытым окном водителю и пассажирам рекомендовали надевать защитные очки.

Перегреться… на морозе!

Для пуска мотора в сильные морозы ГАЗ-69 снабжали пусковым подогревателем. Он был смонтирован с левой стороны двигателя под капотом. При работе подогревателя крыло автомобиля могло сильно нагреваться. Чтобы не испортить краску, крыло рекомендовали охлаждать снегом или мокрой тряпкой. Что первое попадалось под руку!

Двигатель с турбонаддувом?

В моторном отсеке устанавливался котел предпускового подогрева. Чтобы прогреть двигатель, выворачивали руль вправо, в левом крыле открывали люк и в трубу котла вставляли паяльную лампу.

Современные наддувные машины не рекомендуется глушить сразу после движения на высоких скоростях. Любопытно, что похожая рекомендация давалась и для ГАЗ-69. После движения с большой нагрузкой двигатель оставляли поработать пару минут на минимальных оборотах холостого. Это обеспечивало постепенное и равномерное охлаждение клапанов двигателя и других его рабочих частей.

Почему «козёл»?

Прозвище «прилипло» из-за особенностей подвески. На кочках машина подпрыгивала, как это животное. Сегодня «козёл» звучит гордо: коллекционеры и реставраторы охотятся за ним. И это неудивительно: при правильном тюнинге ГАЗ-69 удивит и сейчас. Он оказался настоящим тружеником… без всяких кавычек.

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Фото: «За рулем» и ТАСС