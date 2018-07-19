Случайная Волга: 10 удивительных фактов о ГАЗ-24-10

В этой машине были лишние детали, но не было датчика низкого уровня топлива. К ней прилагались два деревянных клина, а цифры на спидометре не совпадали с максималкой совсем.

«Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер — слишком мало».

Из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»





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Эпиграф довольно точно отражает статус Волги модели 24–10. Сам факт ее появления на свет был, по сути, делом случая. В Википедии модель обозвали словом «паллиатив». По сути верно: Паллиати́в (фр. palliatif от лат. pallium «паллий, покрывало, греческий плащ, верхнее платье») — не исчерпывающее, временное решение, полумера, закрывающее, как «плащ», саму проблему. Так оно и было.









Примерно так Владимир Носаков — бывший руководитель легкового производства ГАЗа — пояснил последующую чехарду с «новой» Волгой. Суть простая: велено не допустить, чтобы элитной машиной пользовались все подряд! 1. Взамен устаревшей ГАЗ-24 завод в конце семидесятых подготовил новинку — ГАЗ-3102 . Правда, от первоначальной задумки создать советский аналог Мерседеса W116 в ходе работы по понятным причинам почти ничего не осталось, но даже в сильно усеченном виде 31-я понравилась «на самом верху». И тут прозвучало пожелание — оно же указание: «Мы не позволим, чтобы автомобиль, на котором будут ездить чиновники и генералы, одновременно работал и в такси».Примерно так Владимир Носаков — бывший руководитель легкового производства ГАЗа — пояснил последующую чехарду с «новой» Волгой. Суть простая: велено не допустить, чтобы элитной машиной пользовались все подряд!

2. ГАЗ выкрутился: планируемый выпуск 3102 он резко ограничил, а для «простых смертных» запустил нечто среднее между ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Так и появилась на свет модель 24–10, выпускавшаяся с конца 1985-го до 1991 года. Автомобиль, перефразируя киношного Атоса, получился недостаточно престижным для чиновников, но шикарно-недоступным для простых смертных.

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3. Цена ГАЗ 24–10 на вторичном рынке была сумасшедшей. Кстати, это обыгрывалось в фильме «За последней чертой» (1991 год, сценарий Эдуарда Володарского), где Евгений Сидихин играл роль бывшего боксера, оставшегося не у дел и вынужденного продать элитную машину. Покупателя играл Игорь Тальков! Боксер просил за машину 30 000 ₽ (при стоимости нового автомобиля в 16 360 ₽ — как двое Жигулей), но в итоге его «кинули», а машину перепродали уже за 120 000 ₽!



Кадр из фильма «За последней чертой»



Зажигаем!



4. ГАЗ 24–10 была оснащена уникальной системой бесконтактного зажигания, причем без датчика Холла! Вращающийся магнит индуцировал напряжение в неподвижной катушке, подключенной к коммутатору. Любопытно, что при этом катушка зажигания по старинке подключалась последовательно с добавочным сопротивлением, бесполезно расходующим энергию. Избавиться от этого недостатка удалось только с переходом на новый коммутатор.



Криминал



5. В фильме «Русская рулетка» (1990 год) герои запросто разводят персонажа Анатолия Кузнецова (по сюжету — зав. секцией в мебельном магазине) и без лишнего шума воруют у него машину, на которой тот приехал развлекаться на юг. Машина у торговца табуретками — дорогая и недоступная: как раз ГАЗ 24–10!



Кадр из фильма «Русская рулетка»



Машина мелькала еще во многих фильмах, но звездных ролей не получала: слава 3. Цена ГАЗ 24–10 на вторичном рынке была сумасшедшей. Кстати, это обыгрывалось в фильме «За последней чертой» (1991 год, сценарий Эдуарда Володарского), где Евгений Сидихин играл роль бывшего боксера, оставшегося не у дел и вынужденного продать элитную машину. Покупателя играл Игорь Тальков! Боксер просил за машину 30 000 ₽ (при стоимости нового автомобиля в 16 360 ₽ — как двое Жигулей), но в итоге его «кинули», а машину перепродали уже за 120 000 ₽!4. ГАЗ 24–10 была оснащена уникальной системой бесконтактного зажигания, причем без датчика Холла! Вращающийся магнит индуцировал напряжение в неподвижной катушке, подключенной к коммутатору. Любопытно, что при этом катушка зажигания по старинке подключалась последовательно с добавочным сопротивлением, бесполезно расходующим энергию. Избавиться от этого недостатка удалось только с переходом на новый коммутатор.5. В фильме «Русская рулетка» (1990 год) герои запросто разводят персонажа Анатолия Кузнецова (по сюжету — зав. секцией в мебельном магазине) и без лишнего шума воруют у него машину, на которой тот приехал развлекаться на юг. Машина у торговца табуретками — дорогая и недоступная: как раз ГАЗ 24–10!Машина мелькала еще во многих фильмах, но звездных ролей не получала: слава ГАЗ-21 ей изначально не светила. На память приходят разве что «Акселератка», «Америкэн бой», «Гений», «Воронины», «Хаги-Траггер».





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Негорящая лампочка



6. Владельцы ГАЗ 24–10 жаловались на неработающую лампочку резерва топлива. Мол, бензин уже кончился, а она так и не загорелась. Причина была глупейшей: датчик не мог включить лампочку потому, что датчика на 24–10 вообще не было! Не был предусмотрен конструкцией. При этом лампочка почему-то всегда устанавливалась: при нажатии клавиши проверки контрольных ламп вся приборная панель загоралась.



200 км/ч



7. Спидометр первых ГАЗ 24–10 манил оцифровкой аж до 200 км/ч. Между тем максимальная паспортная скорость машины составляла от силы 147 км/ч с мотором ЗМЗ-402 и 140 км/ч с мотором ЗМЗ-4021. На более поздних модификациях спидометр стал скромнее: максималка на шкале упала до 180.



Расход топлива



8. Эксплуатационная норма расхода топлива заводом не устанавливалась. Вместо этого в инструкции указывался некий контрольный расход топлива: летом, после пробега в 5000 км, при нагрузке в 2 человека. Для мотора ЗМЗ-402, работающего на АИ-93, цифры были такие: при скорости 90 км/ч — 9,3 л/100 км, при 120 км/ч — 12,9 л/100 км. Для мотора ЗМЗ-4021, работающего на А-76, — соответственно 10,2 л/100 км и 13,9 л/100 км. Реальный же расход обычно составлял 13 — 15 литров на сотню.



Шайба-предохранитель







Клин клином



10. В набор шоферского инструмента входили два крашеных деревянных клина. Их надлежало подкладывать под колеса при поддомкрачивании машины!



Страны соцлагеря охотно брали ВАЗы, а вот Волги с каждым днем уходили туда все хуже. Зато для соотечественников, купивших их за рубежом, это было подарком судьбы — по крайней мере, до массового прихода иномарок. 6. Владельцы ГАЗ 24–10 жаловались на неработающую лампочку резерва топлива. Мол, бензин уже кончился, а она так и не загорелась. Причина была глупейшей: датчик не мог включить лампочку потому, что датчика на 24–10 вообще не было! Не был предусмотрен конструкцией. При этом лампочка почему-то всегда устанавливалась: при нажатии клавиши проверки контрольных ламп вся приборная панель загоралась.7. Спидометр первых ГАЗ 24–10 манил оцифровкой аж до 200 км/ч. Между тем максимальная паспортная скорость машины составляла от силы 147 км/ч с мотором ЗМЗ-402 и 140 км/ч с мотором ЗМЗ-4021. На более поздних модификациях спидометр стал скромнее: максималка на шкале упала до 180.8. Эксплуатационная норма расхода топлива заводом не устанавливалась. Вместо этого в инструкции указывался некий контрольный расход топлива: летом, после пробега в 5000 км, при нагрузке в 2 человека. Для мотора ЗМЗ-402, работающего на АИ-93, цифры были такие: при скорости 90 км/ч — 9,3 л/100 км, при 120 км/ч — 12,9 л/100 км. Для мотора ЗМЗ-4021, работающего на А-76, — соответственно 10,2 л/100 км и 13,9 л/100 км. Реальный же расход обычно составлял 13 — 15 литров на сотню.9. После пробега в 2500 км инструкция предписывала удалить из-под карбюратора дроссельную предохранительную шайбу. Шайба представляла собой пластину, наглухо перекрывавшую снизу вторичную камеру карбюратора и примерно вдвое уменьшавшую сечение первичной. При установленной шайбе машина разгонялась от силы до 70 км/ч по ровной дороге.10. В набор шоферского инструмента входили два крашеных деревянных клина. Их надлежало подкладывать под колеса при поддомкрачивании машины!Страны соцлагеря охотно брали ВАЗы, а вот Волги с каждым днем уходили туда все хуже. Зато для соотечественников, купивших их за рубежом, это было подарком судьбы — по крайней мере, до массового прихода иномарок.

Всех, кто хочет поделиться воспоминаниями об этой машине, приглашаем высказаться.

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Фото: из архива автора