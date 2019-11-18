12 версий ГАЗ-3102, которых вы никогда не видели

Волга ГАЗ-3102, созданная в качестве служебного автомобиля советской номенклатуры, со временем обросла удивительными модификациями.

Материалы по теме Волги, которых вы никогда не видели

Этот автомобиль с самого начала 1980-х предназначали чиновникам средней руки. Ни в такси (опытный образец, правда, существовал), ни в продажу ГАЗ-3102 поначалу не шли. Отдельные частные автомобили все-таки были, но лишь в руках очень особенных советских граждан, в той или иной мере приближенных к власти. А поскольку автомобиль был чиновничьим, он существовал лишь в виде седана, причем чаще всего — черного. Тем не менее и эта Волга со временем стала обрастать необычными модификациями.

Впрочем, первая модификация появилась еще в начале 1970-х на стадии проектирования более престижной, чем ГАЗ-24, Волги. Тогда и создали ГАЗ-3101 с двигателем V8 рабочим объемом 4,5 л. Позже подобные версии, только уже с мотором в 5,5 л мощностью 195 л.с., автоматической или механической (с дефорсированным мотором в 140 л.с.) коробкой передач, — ГАЗ-31012 и ГАЗ-31013 — делали мелкосерийно, в основном для спецслужб.

Прототип ГАЗ-3101, 1973 г.

На заводе создали и опытный образец универсала на базе ГАЗ-3102 — ГАЗ-31022. Но в серию его, понятно, не пустили.

ГАЗ-31022 — опытный образец

Еще в 1988-м в НАМИ соорудили довольно странный аппарат с крутой (в прямом смысле) задней частью крыши. Вероятно, в стиле американских машин восьмидесятых. Завод этим не заинтересовался.

ГАЗ-3102 (вариант модернизации НАМИ)

Зато подобные автомобили под именем Волга-Персона в небольших количествах позднее делала фирма «Самотлор-НН». Несколько штук, кстати, сохранились до наших дней.

Волга-Персона фирмы «Самотлор-НН»

В 1990-е на волне расцвета отечественного тюнинга несколько компаний, в частности, нижегородская «Техноволга», как могли, совершенствовали самые престижные, но в те годы уже доступные всем ГАЗ-3102. На машины ставили импортные двигатели Ford, Rover, Toyota мощностью до 205 л.с., автоматические коробки передач, освежали внешность и интерьер.

Тюнинговая версия компании «Техноволга»

Еще один взгляд на Волгу в стиле Мерседеса Е-класса сотрудники НАМИ обнародовали в конце 1990-х под именем Волга-Престиж. Особенно умилительно выглядел декор, напоминающий церковные купола.

Волга-Престиж от НАМИ

И уж, конечно, в перестроечные времена появилась масса удлиненных вариантов самой престижной Волги. Всего на 300 мм наращивала длину автомобиля фирма «Рида». Зато она же предлагала бронированную модификацию. В период первоначального накопления капитала появился спрос и на такие машины.

Волга фирмы «Рида»

Еще более длинный автомобиль построила компания «Авто Союз». Для автомобиля, разросшегося почти на полметра, предлагали, разумеется, как отечественный двигатель ЗМЗ мощностью 130 л.с., так и импортные моторы.

Стретч на базе ГАЗ-3102 от компании «Авто Союз»

Из Волг всех моделей армейские авторемонтные заводы традиционно строили кабриолеты для провинциальных парадов. ГАЗ-3102 в таком обличье выглядели, пожалуй, наиболее представительно.

ГАЗ-3102 в армейском парадном исполнении

Многолетняя мечта граждан о внедорожнике с комфортабельным легковым кузовом в 1990-е стала воплощаться в самодельные агрегаты, обычно на узлах УАЗа. Причем с кузовом не только универсал, но и седан.

Внедорожная Волга собственного — самодельного изготовления

Уже в 2000-е годы появились полурамные грузовики Трофим на основе Волги. Кабины строили не только из ГАЗ-3110, но и из некогда самых престижных и недоступных простым гражданам ГАЗ-3102.

Вариант грузовика Трофим с передком ГАЗ-3102

Наконец, отечественные умельцы делали из ГАЗ-3102 и вполне гармоничные с виду двухдверные купе. Ни о чем подобном поклонники Волги прежде и подумать не могли.

ГАЗ-3102 Волга с кузовом купе

О малоизвестных серийных автомобилях, которые выпускал отечественный автопром, читайте тут.

Фото: из архива редакции