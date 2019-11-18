12 версий ГАЗ-3102, которых вы никогда не видели

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Этот автомобиль с самого начала 1980-х предназначали чиновникам средней руки. Ни в такси (опытный образец, правда, существовал), ни в продажу ГАЗ-3102 поначалу не шли. Отдельные частные автомобили все-таки были, но лишь в руках очень особенных советских граждан, в той или иной мере приближенных к власти. А поскольку автомобиль был чиновничьим, он существовал лишь в виде седана, причем чаще всего — черного. Тем не менее и эта Волга со временем стала обрастать необычными модификациями.
Впрочем, первая модификация появилась еще в начале 1970-х на стадии проектирования более престижной, чем ГАЗ-24, Волги. Тогда и создали ГАЗ-3101 с двигателем V8 рабочим объемом 4,5 л. Позже подобные версии, только уже с мотором в 5,5 л мощностью 195 л.с., автоматической или механической (с дефорсированным мотором в 140 л.с.) коробкой передач, — ГАЗ-31012 и ГАЗ-31013 — делали мелкосерийно, в основном для спецслужб.
Прототип ГАЗ-3101, 1973 г.
Прототип ГАЗ-3101, 1973 г.
На заводе создали и опытный образец универсала на базе ГАЗ-3102 — ГАЗ-31022. Но в серию его, понятно, не пустили.
ГАЗ-31022 — опытный образец
ГАЗ-31022 — опытный образец
Еще в 1988-м в НАМИ соорудили довольно странный аппарат с крутой (в прямом смысле) задней частью крыши. Вероятно, в стиле американских машин восьмидесятых. Завод этим не заинтересовался.
ГАЗ-3102 (вариант модернизации НАМИ)
ГАЗ-3102 (вариант модернизации НАМИ)
Зато подобные автомобили под именем Волга-Персона в небольших количествах позднее делала фирма «Самотлор-НН». Несколько штук, кстати, сохранились до наших дней.
Волга-Персона фирмы «Самотлор-НН»
Волга-Персона фирмы «Самотлор-НН»
В 1990-е на волне расцвета отечественного тюнинга несколько компаний, в частности, нижегородская «Техноволга», как могли, совершенствовали самые престижные, но в те годы уже доступные всем ГАЗ-3102. На машины ставили импортные двигатели Ford, Rover, Toyota мощностью до 205 л.с., автоматические коробки передач, освежали внешность и интерьер.
Тюнинговая версия компании «Техноволга»
Тюнинговая версия компании «Техноволга»
Еще один взгляд на Волгу в стиле Мерседеса Е-класса сотрудники НАМИ обнародовали в конце 1990-х под именем Волга-Престиж. Особенно умилительно выглядел декор, напоминающий церковные купола.
Волга-Престиж от НАМИ
Волга-Престиж от НАМИ
И уж, конечно, в перестроечные времена появилась масса удлиненных вариантов самой престижной Волги. Всего на 300 мм наращивала длину автомобиля фирма «Рида». Зато она же предлагала бронированную модификацию. В период первоначального накопления капитала появился спрос и на такие машины.
Волга фирмы «Рида»
Волга фирмы «Рида»
Еще более длинный автомобиль построила компания «Авто Союз». Для автомобиля, разросшегося почти на полметра, предлагали, разумеется, как отечественный двигатель ЗМЗ мощностью 130 л.с., так и импортные моторы.
Стретч на базе ГАЗ-3102 от компании «Авто Союз»
Стретч на базе ГАЗ-3102 от компании «Авто Союз»
Из Волг всех моделей армейские авторемонтные заводы традиционно строили кабриолеты для провинциальных парадов. ГАЗ-3102 в таком обличье выглядели, пожалуй, наиболее представительно.
ГАЗ-3102 в армейском парадном исполнении
ГАЗ-3102 в армейском парадном исполнении
Многолетняя мечта граждан о внедорожнике с комфортабельным легковым кузовом в 1990-е стала воплощаться в самодельные агрегаты, обычно на узлах УАЗа. Причем с кузовом не только универсал, но и седан.
Внедорожная Волга собственного — самодельного изготовления
Внедорожная Волга собственного — самодельного изготовления
Уже в 2000-е годы появились полурамные грузовики Трофим на основе Волги. Кабины строили не только из ГАЗ-3110, но и из некогда самых престижных и недоступных простым гражданам ГАЗ-3102.
Вариант грузовика Трофим с передком ГАЗ-3102
Вариант грузовика Трофим с передком ГАЗ-3102
Наконец, отечественные умельцы делали из ГАЗ-3102 и вполне гармоничные с виду двухдверные купе. Ни о чем подобном поклонники Волги прежде и подумать не могли.
ГАЗ-3102 Волга с кузовом купе
ГАЗ-3102 Волга с кузовом купе
- О малоизвестных серийных автомобилях, которые выпускал отечественный автопром, читайте тут.
Фото: из архива редакции