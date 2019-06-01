После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

Сегодня уже невозможно представить оскароносную ленту «Москва слезам не верит» без голубого Москвича, с которым мучился муж Антонины, а сыщиков МУРа из «Место встречи изменить нельзя» — без видавшего виды автобуса ЗИС-8. «За рулем» отправился в павильоны «Мосфильма» и выяснил, по каким принципам проходят сегодня автомобильные «кастинги», почему киношные авто не ставят на учет в ГИБДД и какая угроза нависла над кинокарьерой любимых автомобилей.

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В автопарке «Мосфильма» сегодня насчитывается 88 автомобилей. Все они в разное время участвовали в съемках. Однако далеко не каждому достались заметные роли — некоторые всю жизнь прозябают в массовке. Экземпляры, представляющие наибольшую ценность для широкой публики, собраны в музее ретроавтомобилей киноконцерна. Каждая до сих пор на ходу. Как минимум вот этих, без преувеличения сказать, четырехколесных кинозвезд любой советский человек хотя бы раз в жизни видел на экране:

Москвич 401 — тот самый, в котором подруга главной героини культовой ленты «Москва слезам не верит» (реж. Владимир Меньшов) Тоня едет знакомиться с родителями своего жениха. За рулем этого же авто предстает героиня Лии Ахеджаковой в самом начале фильма «Гараж» (реж. Эльдар Рязанов).

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

ЗИС-101 был куплен специально для съемок картины Эльдара Рязанова «Старые клячи». По сценарию машина и плавает под водой в Москве-реке, и ездит по рельсам в подземке. В реальности так мучить автомобиль, естественно, никто не стал — «Мосфильму» пришлось отыскать другой кузов от такого же ЗИСа, с участием которого и проводились комбинированные съемки.

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

Rolls-Royce засветился в сцене погони в фильме «Новые приключения неуловимых» Эдмонда Кеосаяна (продолжение знаменитой картины «Неуловимые мстители». — Прим. «За рулем»). В кадре с машиной престижной английской марки особо не церемонятся — она таранит ворота, насквозь проезжает аптеку, в то время как по кузову якобы беспрестанно палят из пистолетов. Все трюки проделывались с реальным автомобилем, но во время съемок он не пострадал (спасибо бутафории).

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

ЗИС-8 по прозвищу «Фердинанд». На момент съемок телесериала «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина состояние автобуса оставляло желать лучшего — он едва мог самостоятельно передвигаться. Тем не менее это не помешало режиссеру снять эффектную сцену погони сыщиков МУРа во главе с капитаном милиции Глебом Жегловым за рецидивистом Фоксом.

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

Studebaker US6 — пожалуй, один из самых узнаваемых автомобилей в коллекции «Мосфильма». Грузовик также снимался в телесериале «Место встречи изменить нельзя» — именно на его долю выпало нырять в Яузу. Изначально планировалось, что машина упадет в воду на днище — для этого внутрь положили тяжелую плиту, но в итоге все пошло не по плану и Студебекер уткнулся в илистое дно мордой. Благо, восстановить машину удалось без особых проблем — толщина металла на автомобилях тех лет на порядок больше той, что применяется на сегодняшних моделях.

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

Акцент на массовость

Со стороны может показаться, что специалистов «Мосфильма» интересуют только редкие коллекционные модели автомобилей. Но это не так. Напротив, особым спросом у киношников пользуются массовые авто времен СССР. Ну любят у нас в России фильмы про ушедшую эпоху! Во время съемок необходимо максимально погрузить зрителя в атмосферу того времени. Особенно это актуально для уличных сцен, где задействовано сразу много машин — задача, чтобы глаз не цеплялся за какую-то определенную модель, она должна быть частью изображаемой эпохи. Если, конечно, автомобиль сам не является одним из героев фильма.

Внимание: розыск!

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В гараж «Мосфильма» машины попадают самыми разными путями. Большинство из них переданы киноконцерну еще в советский период. Это, например, касается правительственных ЗИСов, списанных из ГОНа (Гаража особого назначения. — Прим. «За рулем»). Другая часть была восстановлена сотрудниками автотранспортного цеха «Мосфильма».

Попасть в коллекцию могут и автомобили с сайтов объявлений. Например, сейчас работники киноконцерна подыскивают на просторах интернета «ушастый» Запорожец ЗАЗ-968А, УАЗ 452 «буханку» и бортовой ГАЗ-66. «Площадки для покупки абсолютно разные. Можем заглянуть и на Avito (интернет-сервис для размещения объявлений от частных лиц и компаний. — Прим. „За рулем“). Опять же, существует узкий круг автореставраторов, которые вращаются в киноиндустрии — у них можно приобрести», — объясняет руководитель автотранспортного цеха «Мосфильма» Владимир Разин.

Знаете ли вы, что автомобили из коллекции «Мосфильма» не продаются ни за какие деньги? В исключительных случаях машину могут обменять — при условии, что в гараже есть дубликат. Но такие случаи за всю 95-летнюю историю киноконцерна можно пересчитать по пальцам — в основном все автомобили представлены в единственном экземпляре.

Машинам тоже нужен воздух

Следить за автомобилями не так-то просто — когда у тебя их без малого 88 штук, признается Владимир Разин. Долгих простоев автомобили, как и любая другая техника, не любят — механизмы начинают портиться. Чтобы этого не допустить, сотрудники регулярно выкатывают экспонаты на свежий воздух — само собой, по очереди. «Вы хоть представляете, что будет, если мы разом даже несколько десятков автомобилей выкатим на дорогу? Это же караул! Движение полностью встанет. У нас же народ обожает селфи…», — рассуждает руководитель автотранспортного цеха.

Халтуру видно сразу

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Если владельцам современных машин приходится думать только об очередном плановом ТО и устранении внезапных поломок, то в случае с раритетными моделями их еще периодически нужно красить (возраст, увы) и перекрашивать для съемок. Работники «Мосфильма» утверждают, что вычислить халтуру в кадре очень просто. К примеру, если в военном фильме при взгляде на авто кажется, будто бы вчера его покрасили, а позавчера оно сошло с конвейера, — режиссер либо поскупился на качественную работу бутафоров, либо плохо продумал детали. «У нас есть специальная группа, которая визуально старит автомобили — прорисовывает ржавчинки, наводит патину (специальная пленка для создания эффекта старины. — Прим. „За рулем“). Разница между автомобилями „Мосфильма“ и машинами из частных коллекций особенно видна во время торжественного проезда на Параде Победы — наши выглядят более реалистично, словно прошли всю войну», — рассказывает Владимир Разин. По его словам, такой результат достигается за счет покрытия техники специальной матовой краской — ведь машины «с поля боя» блестеть не должны.

Любопытно, что ни один автомобиль из коллекции «Мосфильма» не зарегистрирован в ГИБДД. Во-первых, у многих машин отсутствуют оригиналы документов, которые нужны при постановке на учет; во-вторых, в автопарке есть модели, которые уже не соответствуют современным требованиям безопасности дорожного движения и экологическим стандартам. Кроме того, ни один экспонат из коллекции не ездит своим ходом по дорогам общего пользования. Так что машины приравнены к сценическо-постановочным средствам.

Кататься можно — бить нельзя

Задействовать экспонаты из коллекции «Мосфильма» в сценах с ДТП сегодня запрещено — даже мэтрам российского кинематографа и даже во имя великой силы искусства. Так что времена, когда автомобили в кино топили, разбивали и даже взрывали, ушли в прошлое. Ретромобилей на рынке с каждым годом все меньше, а, значит и запчасти на пострадавшие машины найти сложнее. Хотите жечь технику в кадре?- в помощь компьютерная графика и декоративные «дублеры» из фанеры. Другой вариант: обращайтесь к частникам (не факт, что дадут) или берите машины на свалке.

Замечено: самый простой способ разозлить сотрудника автотранспортного цеха «Мосфильма» — попробовать расспросить его о забавных историях со съемочной площадки. Практически все они за долгие годы службы слышали этот вопрос в разных вариациях не один десяток раз. Так что чаще всего в ответ можно услышать нечто в духе: «Да не помним мы никаких таких ситуаций! То, что для вас интересный случай, для нас рабочие будни».

«Придется экспериментировать с топливом…»

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Головная боль работников «Мосфильма» —исчезновение из широкой продажи АИ-80: производство топлива закончено в связи с современными экологическими требованиями. А ведь во многие автомобили из коллекции по регламенту нужно заливать даже не АИ-80, а бензин марки А-66 (например, все те же «полуторки»). Пока запасы топлива на складе еще есть, однако затруднительно сказать, как этот вопрос будет решаться в будущем. Часть машин — тех, что посовременнее, — планируется перевести на АИ-92. С более ранними моделями придется импровизировать. «Видимо, придется экспериментировать с возможностями работы старых двигателей на бензине АИ-92. Или экспериментальным путем понижать октановое число бензина. Будем думать!» — рассуждает Владимир Разин.

Означает ли это, что часть экземпляров богатой коллекции «Мосфильма» скоро не сможет передвигаться самостоятельно и перейдет в разряд недвижимых экспонатов музея? Сотрудники киноконцерна обещают сделать все возможное, чтобы этого не допустить — сегодня все автомобили на ходу. Да и, в конце концов, не для того их столько лет собирали. «Нам важно, чтобы машины были в рабочем состоянии, чтобы в кадре все двигалось, эффектно смотрелось. Поставить машину в коллекцию — да, это красиво. Люди будут ходить и восхищаться. Но у нас, в отличие от коллекционеров, совсем другие задачи», — пояснил руководитель автоцеха.

После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов
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