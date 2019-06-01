После титров: что стало с машинами из наших любимых фильмов

Сегодня уже невозможно представить оскароносную ленту «Москва слезам не верит» без голубого Москвича, с которым мучился муж Антонины, а сыщиков МУРа из «Место встречи изменить нельзя» — без видавшего виды автобуса ЗИС-8. «За рулем» отправился в павильоны «Мосфильма» и выяснил, по каким принципам проходят сегодня автомобильные «кастинги», почему киношные авто не ставят на учет в ГИБДД и какая угроза нависла над кинокарьерой любимых автомобилей.

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В автопарке «Мосфильма» сегодня насчитывается 88 автомобилей. Все они в разное время участвовали в съемках. Однако далеко не каждому достались заметные роли — некоторые всю жизнь прозябают в массовке. Экземпляры, представляющие наибольшую ценность для широкой публики, собраны в музее ретроавтомобилей киноконцерна. Каждая до сих пор на ходу. Как минимум вот этих, без преувеличения сказать, четырехколесных кинозвезд любой советский человек хотя бы раз в жизни видел на экране:

Москвич 401 — тот самый, в котором подруга главной героини культовой ленты «Москва слезам не верит» (реж. Владимир Меньшов) Тоня едет знакомиться с родителями своего жениха. За рулем этого же авто предстает героиня Лии Ахеджаковой в самом начале фильма «Гараж» (реж. Эльдар Рязанов).

ЗИС-101 был куплен специально для съемок картины Эльдара Рязанова «Старые клячи». По сценарию машина и плавает под водой в Москве-реке, и ездит по рельсам в подземке. В реальности так мучить автомобиль, естественно, никто не стал — «Мосфильму» пришлось отыскать другой кузов от такого же ЗИСа, с участием которого и проводились комбинированные съемки.

Rolls-Royce засветился в сцене погони в фильме «Новые приключения неуловимых» Эдмонда Кеосаяна (продолжение знаменитой картины «Неуловимые мстители». — Прим. «За рулем»). В кадре с машиной престижной английской марки особо не церемонятся — она таранит ворота, насквозь проезжает аптеку, в то время как по кузову якобы беспрестанно палят из пистолетов. Все трюки проделывались с реальным автомобилем, но во время съемок он не пострадал (спасибо бутафории).

ЗИС-8 по прозвищу «Фердинанд». На момент съемок телесериала «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина состояние автобуса оставляло желать лучшего — он едва мог самостоятельно передвигаться. Тем не менее это не помешало режиссеру снять эффектную сцену погони сыщиков МУРа во главе с капитаном милиции Глебом Жегловым за рецидивистом Фоксом.

Studebaker US6 — пожалуй, один из самых узнаваемых автомобилей в коллекции «Мосфильма». Грузовик также снимался в телесериале «Место встречи изменить нельзя» — именно на его долю выпало нырять в Яузу. Изначально планировалось, что машина упадет в воду на днище — для этого внутрь положили тяжелую плиту, но в итоге все пошло не по плану и Студебекер уткнулся в илистое дно мордой. Благо, восстановить машину удалось без особых проблем — толщина металла на автомобилях тех лет на порядок больше той, что применяется на сегодняшних моделях.

Акцент на массовость

Со стороны может показаться, что специалистов «Мосфильма» интересуют только редкие коллекционные модели автомобилей. Но это не так. Напротив, особым спросом у киношников пользуются массовые авто времен СССР. Ну любят у нас в России фильмы про ушедшую эпоху! Во время съемок необходимо максимально погрузить зрителя в атмосферу того времени. Особенно это актуально для уличных сцен, где задействовано сразу много машин — задача, чтобы глаз не цеплялся за какую-то определенную модель, она должна быть частью изображаемой эпохи. Если, конечно, автомобиль сам не является одним из героев фильма.

Внимание: розыск!

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В гараж «Мосфильма» машины попадают самыми разными путями. Большинство из них переданы киноконцерну еще в советский период. Это, например, касается правительственных ЗИСов , списанных из ГОНа (Гаража особого назначения. —). Другая часть была восстановлена сотрудниками автотранспортного цеха «Мосфильма».

Попасть в коллекцию могут и автомобили с сайтов объявлений. Например, сейчас работники киноконцерна подыскивают на просторах интернета «ушастый» Запорожец ЗАЗ-968А, УАЗ 452 «буханку» и бортовой ГАЗ-66. «Площадки для покупки абсолютно разные. Можем заглянуть и на Avito (интернет-сервис для размещения объявлений от частных лиц и компаний. — Прим. „За рулем“). Опять же, существует узкий круг автореставраторов, которые вращаются в киноиндустрии — у них можно приобрести», — объясняет руководитель автотранспортного цеха «Мосфильма» Владимир Разин.

Знаете ли вы, что автомобили из коллекции «Мосфильма» не продаются ни за какие деньги? В исключительных случаях машину могут обменять — при условии, что в гараже есть дубликат. Но такие случаи за всю 95-летнюю историю киноконцерна можно пересчитать по пальцам — в основном все автомобили представлены в единственном экземпляре.

Машинам тоже нужен воздух

Следить за автомобилями не так-то просто — когда у тебя их без малого 88 штук, признается Владимир Разин. Долгих простоев автомобили, как и любая другая техника, не любят — механизмы начинают портиться. Чтобы этого не допустить, сотрудники регулярно выкатывают экспонаты на свежий воздух — само собой, по очереди. «Вы хоть представляете, что будет, если мы разом даже несколько десятков автомобилей выкатим на дорогу? Это же караул! Движение полностью встанет. У нас же народ обожает селфи…», — рассуждает руководитель автотранспортного цеха.

Халтуру видно сразу

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Если владельцам современных машин приходится думать только об очередном плановом ТО и устранении внезапных поломок, то в случае с раритетными моделями их еще периодически нужно красить (возраст, увы) и перекрашивать для съемок. Работники «Мосфильма» утверждают, что вычислить халтуру в кадре очень просто. К примеру, если в военном фильме при взгляде на авто кажется, будто бы вчера его покрасили, а позавчера оно сошло с конвейера, — режиссер либо поскупился на качественную работу бутафоров, либо плохо продумал детали. «У нас есть специальная группа, которая визуально старит автомобили — прорисовывает ржавчинки, наводит патину (специальная пленка для создания эффекта старины. —). Разница между автомобилями „Мосфильма“ и машинами из частных коллекций особенно видна во время торжественного проезда на Параде Победы — наши выглядят более реалистично, словно прошли всю войну», — рассказывает Владимир Разин. По его словам, такой результат достигается за счет покрытия техники специальной матовой краской — ведь машины «с поля боя» блестеть не должны.

Любопытно, что ни один автомобиль из коллекции «Мосфильма» не зарегистрирован в ГИБДД. Во-первых, у многих машин отсутствуют оригиналы документов, которые нужны при постановке на учет; во-вторых, в автопарке есть модели, которые уже не соответствуют современным требованиям безопасности дорожного движения и экологическим стандартам. Кроме того, ни один экспонат из коллекции не ездит своим ходом по дорогам общего пользования. Так что машины приравнены к сценическо-постановочным средствам.

Кататься можно — бить нельзя

Задействовать экспонаты из коллекции «Мосфильма» в сценах с ДТП сегодня запрещено — даже мэтрам российского кинематографа и даже во имя великой силы искусства. Так что времена, когда автомобили в кино топили, разбивали и даже взрывали, ушли в прошлое. Ретромобилей на рынке с каждым годом все меньше, а, значит и запчасти на пострадавшие машины найти сложнее. Хотите жечь технику в кадре?- в помощь компьютерная графика и декоративные «дублеры» из фанеры. Другой вариант: обращайтесь к частникам (не факт, что дадут) или берите машины на свалке.

Замечено: самый простой способ разозлить сотрудника автотранспортного цеха «Мосфильма» — попробовать расспросить его о забавных историях со съемочной площадки. Практически все они за долгие годы службы слышали этот вопрос в разных вариациях не один десяток раз. Так что чаще всего в ответ можно услышать нечто в духе: «Да не помним мы никаких таких ситуаций! То, что для вас интересный случай, для нас рабочие будни».

«Придется экспериментировать с топливом…»

Головная боль работников «Мосфильма» — исчезновение из широкой продажи АИ-80 : производство топлива закончено в связи с современными экологическими требованиями. А ведь во многие автомобили из коллекции по регламенту нужно заливать даже не АИ-80, а бензин марки А-66 (например, все те же «полуторки»). Пока запасы топлива на складе еще есть, однако затруднительно сказать, как этот вопрос будет решаться в будущем. Часть машин — тех, что посовременнее, — планируется перевести на АИ-92. С более ранними моделями придется импровизировать. «Видимо, придется экспериментировать с возможностями работы старых двигателей на бензине АИ-92. Или экспериментальным путем понижать октановое число бензина. Будем думать!» — рассуждает Владимир Разин.

Означает ли это, что часть экземпляров богатой коллекции «Мосфильма» скоро не сможет передвигаться самостоятельно и перейдет в разряд недвижимых экспонатов музея? Сотрудники киноконцерна обещают сделать все возможное, чтобы этого не допустить — сегодня все автомобили на ходу. Да и, в конце концов, не для того их столько лет собирали. «Нам важно, чтобы машины были в рабочем состоянии, чтобы в кадре все двигалось, эффектно смотрелось. Поставить машину в коллекцию — да, это красиво. Люди будут ходить и восхищаться. Но у нас, в отличие от коллекционеров, совсем другие задачи», — пояснил руководитель автоцеха.