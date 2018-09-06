Москвичи, которых вы никогда не видели. Часть 2

Большой болотный тест вездехода Трэкол-39294. И вплавь, и ползком

Трэкол-39294 — самый массовый российский вездеход на шинах низкого давления. Такие трехосники работают в самых дальних уголках России, в Казахстане, Узбекистане и даже в Люксембурге, а теперь вот в Африку собрались. При этом отзывы разные: одни хвалят машину, другие ругают. «За рулем» разобрался, что к чему.