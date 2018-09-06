Москвичи, которых вы никогда не видели. Часть 2

Как жаль! Как жаль, что интересные, красивые и порой опережающие жизнь машины так и остались опытными экземплярами, а на конвейере выпускались уныло-одинаковые Москвичи, мало отличавшиеся друг от друга. Минивэны, внедорожники, хэтчбеки, купе — всё это могло ездить по нашим дорогам.

Продолжаем историю редких несерийных, экспериментальных Москвичей. В первой серии мы остановились на середине 1960-х, когда на конвейер встал Москвич-408.

  • Первую часть фильма о редчайших автомобилях марки Москвич смотрите тут.
  • А здесь изложена биография Москвича-400.
  • История универсала Москвич-433 — по этой ссылке.

Фото: Онлайн-редакция
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые