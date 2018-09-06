Продолжаем историю редких несерийных, экспериментальных Москвичей. В первой серии мы остановились на середине 1960-х, когда на конвейер встал Москвич-408.
Москвичи, которых вы никогда не видели. Часть 2
Как жаль! Как жаль, что интересные, красивые и порой опережающие жизнь машины так и остались опытными экземплярами, а на конвейере выпускались уныло-одинаковые Москвичи, мало отличавшиеся друг от друга. Минивэны, внедорожники, хэтчбеки, купе — всё это могло ездить по нашим дорогам.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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