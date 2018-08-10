Уникальные Москвичи, которые могли бы стать серийными

То, что самый первый Москвич-400 представлял собой слегка переделанный Opel Kadett и выпускался частично на трофейном оборудовании, — ни для кого не секрет. А еще АЗЛК (МЗМА) печально известен тем, что за свою довольно долгую жизнь смог освоить лишь несколько базовых моделей. И все же отдадим должное дизайнерам и конструкторам: за полвека было создано немало экспериментальных Москвичей, которые могли бы украсить наши дороги. Увы, они так и остались лишь опытными образцами.

Фото: Онлайн-редакция
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