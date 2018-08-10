Уникальные Москвичи, которые могли бы стать серийными

Инцидент произошел сегодня рано утром в Архангельске. Инспектор ДПС заметил в ходе патрулирования на улице медведя, погнался за ним и спас жизнь беспечному молодому человеку, который хотел сфотографировать животное на мобильный телефон.
Если вы решите продать свой автомобиль гражданину другой страны, вам необходимо будет снять его с регистрационного учета (прекращать регистрацию). В этой статье рассказано, какие документы для этого потребуются и как регламентирована процедура снятия с учета автомобиля для его последующего вывоза за рубеж.
То, что самый первый Москвич-400 представлял собой слегка переделанный Opel Kadett и выпускался частично на трофейном оборудовании, — ни для кого не секрет. А еще АЗЛК (МЗМА) печально известен тем, что за свою довольно долгую жизнь смог освоить лишь несколько базовых моделей. И все же отдадим должное дизайнерам и конструкторам: за полвека было создано немало экспериментальных Москвичей, которые могли бы украсить наши дороги. Увы, они так и остались лишь опытными образцами.
Закон предусматривает ряд случаев, при которых транспортное средство (ТС) необходимо снимать с регистрационного учета (прекращать регистрацию). Одним из них является вывоз ТС за пределы Российской Федерации. Разберемся, какие документы понадобятся для этой процедуры.
Среднестатистический автомобилист нередко воспринимает доработку стандартного автомобиля негативно. Для него весь этот тюнинг означает заниженный клиренс, дополнительные лошадиные силы, ревущий глушитель. Но есть поделки иного плана — адаптация под какое-либо хобби. Например, под запросы рыболова или путешественника, которые претерпел стандартный хэтчбек Datsun mi-DO.
Просторы Кольского полуострова — отличный природный полигон для проверки на бездорожье полноприводных Тигуанов. За длинный полярный день «За рулем» успел и протестировать три модификации кроссовера, и с атомным ледоколом «Ленин» познакомиться, и промчать по аэродрому, на котором учился летать Юрий Гагарин.
Внедорожник Jeep Wrangler в новом поколении стал на удивление цивилизованным. А в многообразии его модификаций можно и запутаться. Автор «За рулем» протестировал две из них — Sahara и Rubicon.
Уникальные Москвичи, которые могли бы стать серийными
То, что самый первый Москвич-400 представлял собой слегка переделанный Opel Kadett и выпускался частично на трофейном оборудовании, — ни для кого не секрет. А еще АЗЛК (МЗМА) печально известен тем, что за свою довольно долгую жизнь смог освоить лишь несколько базовых моделей. И все же отдадим должное дизайнерам и конструкторам: за полвека было создано немало экспериментальных Москвичей, которые могли бы украсить наши дороги. Увы, они так и остались лишь опытными образцами.
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