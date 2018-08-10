Как снять автомобиль с учета для вывоза за рубеж? Если вы решите продать свой автомобиль гражданину другой страны, вам необходимо будет снять его с регистрационного учета (прекращать регистрацию). В этой статье рассказано, какие документы для этого потребуются и как регламентирована процедура снятия с учета автомобиля для его последующего вывоза за рубеж. Уникальные Москвичи, которые могли бы стать серийными То, что самый первый Москвич-400 представлял собой слегка переделанный Opel Kadett и выпускался частично на трофейном оборудовании, — ни для кого не секрет. А еще АЗЛК (МЗМА) печально известен тем, что за свою довольно долгую жизнь смог освоить лишь несколько базовых моделей. И все же отдадим должное дизайнерам и конструкторам: за полвека было создано немало экспериментальных Москвичей, которые могли бы украсить наши дороги. Увы, они так и остались лишь опытными образцами. Какие документы нужны для снятия автомобиля с учета? Закон предусматривает ряд случаев, при которых транспортное средство (ТС) необходимо снимать с регистрационного учета (прекращать регистрацию). Одним из них является вывоз ТС за пределы Российской Федерации. Разберемся, какие документы понадобятся для этой процедуры.