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Дизельные УАЗы, Атланты XL и другие новинки Sollers-2025

«Соллерс» представит в 2025 году самые разные машины

Дизели

Одной из главных новинок станут дизельные УАЗ Профи и Патриот. Как мы и обещали, под капотом у них 2,0-литровый турбодизель, знакомый по Соллерсу Арго.

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Двигатель удачный и явно экономичнее бензинового ЗМЗ. Собирается мотор в Елабуге, причем это полноценное производство, включая отливку ГБЦ из отечественного алюминия и механическую обработку.

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Вместе с дизелем работает и новая 6-ступенчатая механическая коробка, которую собирают на ЗМЗ, правда, о локальной нарезке шестерен пока речи нет.

Первым дизель получит грузовичок Профи, а Патриот присоединится в течение 2025 года.

Новые Атланты

В мае планируется обновление Атланта, который получит новые «лицо» и кабину.

Я с надеждой осмотрел рулевую колонку, но нет – руль так и остался нерегулируемым. Хотя в чем-то новый интерьер практичнее: появились хоть кое-какие отделения и подстаканники. А еще на обновленном фургоне будет автоматическая коробка! Говорят, что спрос на такие машины постепенно растет.

Фургон Соллерс SF1 должен дебютировать в начале года.
Кабина SF1 проста, но удобна. Для полного счастья не хватает бардачков.

Ближе к осени представят Атлант XL. Несмотря на название, это не новая версия Атланта, а самостоятельная модель, этакая китайская версия Спринтера предыдущего поколения. Родство больше всего видно в кабине.

Атлант XL будет выпускаться в двух версиях: цельнометаллический фургон вместимостью 16,4 м³ и пассажирский автобус на 23 посадочных места. Куда метит эта модель, ясно – у 18‑кубовой ГАЗели Некст конкурентов пока нет. Как и обычный Атлант, выпускаться XL будет в Елабуге.

Обновленный Атлант.
Руль остался нерегулируемым.

Фургоны

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Неожиданной стала премьера небольшого фургона Соллерс SF1, который также будет собираться в Елабуге. Пока только в версии фургона, но, возможно, будет и пассажирский автобус. Подробностей пока нет, но логично было бы использовать тот же двухлитровый дизель от Арго.

Когда-то в этом сегменте должен был играть несостоявшийся УАЗ Симба: фургоны подобного размера очень нужны. Главное, чтобы цена была ниже, чем у самого маленького Атланта, – в пределах 2,5-3 млн рублей.

Арго с двухрядной кабиной подойдет коммунальным и прочим службам. Проем задней двери широкий, но долго сидеть на втором ряду неудобно из-за выступающего кожуха силовой установки и перегородки.
Арго с двухрядной кабиной подойдет коммунальным и прочим службам. Проем задней двери широкий, но долго сидеть на втором ряду неудобно из-за выступающего кожуха силовой установки и перегородки.

Среднетоннажники ТР

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Не будут скучать и заводские площади в Ульяновске, где помимо УАЗов уже собирают пикап ST6 (а также планируют делать ST8 и ST9). Там, где раньше выпускались бескапотные грузовики Isuzu, теперь будут собирать среднетоннажные грузовики ­Соллерс серии TR.

Самый младший из них – Соллерс TR35 с турбодизелем 2.8 мощностью 140 л. с. и полной массой 5 тонн. Модели TR80 и TR120 оснащены 4-литровым дизелем (163 и 187 л. с.). Полная масса у них составляет 8 и 12 тонн соответственно. Ну а венчает гамму TR180 полной массой 18 тонн, у него турбодизель 6.7 мощностью 261 л. с. и 8-ступенчатая механика.

Понятно, что далеко не все новинки окажутся популярными. Возможно, не все станут серийными. Но масштаб идеи расширения модельного ряда «Соллерса» впечатляет. Хочется пожелать удачи, ведь в коммерческом сегменте, во всех его направлениях спрос все еще выше предложения.

Туристические автобусы

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С городскими автобусами в нашем отечестве все довольно неплохо, а вот туристических моделей не хватает. Потому во Владивостоке запускают сборку двух таких автобусов – Соллерс SA6 и SA9. Первый существует в двух версиях – длиной 9 и 12 м. Позиционируемый как премиальный, SA9 предложат в одном варианте: 12‑метровый лайнер рассчитан на полсотни пассажиров.

  • А еще в линейке Соллерс появится минивэн.

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Виноградов Александр
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 164
30.01.2025 
Фото:
Батыру Александр
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