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200 л. с., АКП8, 7 мест — интересная новинка для России

Минивэн Соллерс SP7 будут собирать в Татарстане

Сотрудничество Соллерса с китайской компанией JAC, похоже, крепнет. Вслед за коммерческой техникой появляются легковые машины. В частности, роскошный минивэн Соллерс SP7. Это перелицованный JAC Refine RF8, который будет выпускаться на заводе в Елабуге.

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Под капотом то же сердце, что и у пикапа Соллерс ST8 (читай, JAC T8) – двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л. с. Но стои́т он поперечно и через восьмиступенчатый автомат приводит передние колеса. В будущем планируется и гибридная версия.

Соллерс SP7 создан на основе минивэна JAC Refine RF8.
Соллерс SP7 создан на основе минивэна JAC Refine RF8.

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Пока автомобиль не русифицирован – хорошо, подождем. Экраны приборной панели и медиасистемы объединены в один блок. Селектор коробки оригинален – в хрустальный набалдашник встроили инкрустацию с восточным пейзажем. Мелочь, но симпатично.

Машину показали в семиместной конфигурации: на втором ряду – два индивидуальных кресла, хотя в Китае есть вариант и с трехместным диваном. На третьем ряду – три места.

Руль регулируется в широком диапазоне. Мягкие материалы отделки есть даже в нижней части салона.
Самые удобные сиденья – на втором ряду. Проход между ними на третий ряд – свободный.

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Оттоманки для пассажиров среднего ряда, помимо электроприводов, оснащены обогревом и вентиляцией. На потолке – блок своего климат-контроля. Как Маша в сказке, я перепробовал все сиденья – но именно второй ряд зашел мне больше остальных.

Старт продаж на российском рынке запланирован на сентябрь 2025 года. Тогда же объявят и цены. В том, что они будут высокие, сомнений нет. Вопрос лишь в том, окажется ли SP7 дешевле главного конкурента – минивэна GAC M8, который стоит 5,5 млн рублей. В любом случае спрос не будет большим, но наверняка ­окажется стабильным.

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Соллерс SP7

  • Длина / ширина / высота / база 5215 / 1895 / 1830 / 3100 мм
  • Снаряженная / полная масса 2110 / 2675 кг
  • Объем багажника 700 / 2500 л
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 9,8 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1984 см³; 147 кВт/200 л. с. при 5500 об/мин; 390 Н·м при 1900 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 65 л
  • Трансмиссия передний привод; А8
Соллерс SP7
Соллерс SP7

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Виноградов Александр
Фото:
Батыру Александр
Количество просмотров 1985
22.01.2025 
Фото:
Батыру Александр
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