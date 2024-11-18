2.0 турбо, автомат, 7 мест — почти Toyota, но гораздо дешевле

GAC M8 – самое доступное предложение на российском рынке минивэнов.

Практически все большие минивэны китайского происхождения задуманы в качестве замены седанам представительского и бизнес-класса. В других странах такой подход тоже практикуется, но подобные машины строят многочисленные тюнинг-ателье. А в КНР это заводской продукт. Минивэн GAC M8 – самая доступная модель данного сегмента на нашем рынке.

Родня кроссоверу

Здесь сгодился бы дизель, но такие моторы на легковые модели ставит только концерн Great Wall. Отрадно, что GAC не стал «кроить» и выделил вэну длиной 5,2 м силовой агрегат от кроссовера GS8. С двух литров рабочего объема сняли 231 л. с. и 380 Н·м, которых вполне достаточно.

GAC M8. Цена в России от 5 499 999 ₽. За стилистический ориентир явно была взята Toyota Alphard. Под «губой» бампера до асфальта всего около 200 мм, под защитой двигателя – лишь 140 мм. Нормальную эксплуатацию осложняет и окрашенный в светлый цвет нижний периметр. Тестовой машине всего полгода, но «пояс» уже весь в шрамах.

Классический восьмиступенчатый автомат Aisin – это тоже правильно: и надежно, и комфортно. Тандем работает в полном согласии, кроме типичной для Айсинов заминки после включения автонейтрали при остановке. Помимо трех стандартных ездовых режимов, в любом из них можно сконфигурировать отклик на акселератор по пятиступенчатой шкале.

Для города динамики хватает. На трассе вместе с немалой массой (без пассажиров – почти 2,3 т) вступает в дело огромная площадь лобовой проекции. На магистральные 130 км/ч «восьмерка» выходит быстро и невозмутимо, но вот активного ускорения с них не ждите.

Если не увлекаться скоростью, GAC ответит адекватным расходом топлива. При паспортных 9,7 л/100 км в смешанном цикле у меня за дни теста вышло около 10,5 л/100 км. В загородном цикле М8 способен уложиться в 8,5 л/100 км, что очень неплохо.

Двигатель «провалился» в подкапотное пространство. Добавим узкий проем и получим сложности с обслуживанием.

Жаль, что полный привод от того же GS8 на минивэн переставлять не стали. Что поделать: китайцы только недавно дошли до того, что все ведущие нужно ставить на кроссоверы. Хотите полноприводный минивэн – выбирайте что-то из гибридов или электромобилей, которые намного дороже.

Тихо и мягко

Ходовая часть настроена подобающе классу. Не нравятся ей только очень крупные неровности, а всё остальное она переваривает шикарно, не беспокоя пассажиров. Часть этой заслуги лежит на шинах размерности 225/55 R18. На огромной туше минивэна они смотрятся несуразно маленькими, зато высокий профиль помогает сглаживать рельеф.

А на этой модели он нужен и для выживания. Запаски «восьмерке» не положено, и на колесах Michelin заводской комплектации я не нашел упоминаний о технологии runflat. Поэтому любой прокол может серьезно нарушить планы на день. Сами покрышки стоят отнюдь не копейки, но всё же дешевле 19‑ или 20‑дюймовых, которые могли появиться на М8 из дизайнерских соображений.

Спереди всё удобно и современно. В джойстик коробки передач встроен бессмысленный крутящийся кругляш с подсветкой.

Единственное отличие максимальной комплектации GX Premium – адаптивная подвеска с двумя настройками амортизаторов. Если комфортный режим раздражает кренами (нас не раздражал), можно слегка «зажать» машину, выбрав спортивный. Степень собранности действительно повышается, хотя расплачиваться за это придется более жестким ходом. Глобально разница невелика, да и доплата за опцию кусается – 200 тысяч рублей.

Отделка салона M8 может быть черной, бежевой или черно-красной. Передним сиденьям не досталось массажеров. Профиль удобный, ничего не выпирает и не проваливается.

Рулевое управление – с посредственной обратной связью. Впрочем, шустрить на такой машине вряд ли кто-то станет. Важнее, что отличная шумоизоляция соответствует бизнес-статусу модели: в салоне настолько тихо во всём диапазоне скоростей, что обращаешь внимание лишь на шумок от задних колес.

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