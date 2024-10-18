#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему столичные гаишники отказались от легендарных «стаканов»
18 октября
Почему столичные гаишники отказались от легендарных «стаканов»
Московские гаишники отказались от «стаканов»,...
Suzuki Swift
18 октября
В России появился в продаже надежный и проверенный «японец» по цене Lada Vesta
В России вышел в продажу новый Suzuki Swift по...
Ferrari F80
18 октября
1200 л.с., разгон до «сотни» за 2,15 секунды: это новый суперкар Ferrari
Компания Ferrari представила свой самый мощный...

Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

«За рулем» предложил «китайца» на замену Mercedes-Benz S-класса – GAC M8

Минивэны в Китае очень популярны. Но не «для дома, для семьи», а в качестве альтернативы бизнес-седанам и автомобилям представительского класса. Добрались эти модели и до российского рынка. Причем M8 от GAC продается у нас уже второе поколение подряд: официально поставлялся и его предшественник.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Стиль GAC M8

Как китайские кроссоверы полюбили делать похожими на Land Rover Defender, так и для минивэнов есть свой ориентир – Toyota Alphard. GAC M8 перенял стиль японского вэна, но перещеголял «японца» по размерам решетки радиатора.

В профиль и сзади китайский вэн выглядит более традиционно. Но интерьеру есть чем удивить. Наряду с традиционной цветовой гаммой отделки предлагается необычное сочетание классического черного с красным. Яркие вставки сделаны из экокожи и алькантары и очень оживляют салон. Хотя явно не все оценят такое решение для бизнес-вэна.

Фары – матричные: светят дальним, но вырезают отдельные сегменты, чтобы не слепить встречные и попутные машины. А еще они умеют устраивать световые шоу.
Фары – матричные: светят дальним, но вырезают отдельные сегменты, чтобы не слепить встречные и попутные машины. А еще они умеют устраивать световые шоу.

Сиденья GAC M8

Главные пассажиры тут, как и положено, сидят на втором ряду в очень комфортабельных креслах с обогревами, вентиляцией, массажерами, оттоманками и электрорегулировками. Вокруг каждого из их седоков – по три подстаканника и по два зарядных разъема. Всеми настройками заведуют сенсорные панели в подлокотниках.

Кресла второго ряда роскошны. На третьем места хватает, но особых удобств нет. А еще нет запасного колеса – в российских условиях это серьезный минус.
Кресла второго ряда роскошны. На третьем места хватает, но особых удобств нет. А еще нет запасного колеса – в российских условиях это серьезный минус.

Передние пассажиры тоже ездят с комфортом – им положены электрорегулировки, обогрев и вентиляция.

А вот на трехместном диване последнего ряда нет ничего из этого, хотя минимальный комфорт обеспечивают дефлекторы, подстаканники и USB-порты.

Подушка безопасности в багажнике

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

GAC M8 оснащен шестью стандартными подушками безопасности: фронтальными, передними боковыми и шторками длиной во весь салон. А седьмая установлена необычно.

Это тоже шторка, но прикрывает она стекло пятой двери. Она срабатывает, когда нужно защитить головы пассажиров третьего ряда при ударе сзади. Заодно прикрывает салон и от летящих осколков. Нигде прежде аналогичной подушки видеть не доводилось.

GAC M8 на ходу

Рекомендуем
Атмосферный мотор, МКП и настоящее японское качество — а что с ценой?

«Восьмерка» оснащена тем же силовым агрегатом, что и кроссовер GS8. Двухлитровая турбо-«четверка» развивает 231 силу и сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Но вот полного привода нет.

Настроена связка неплохо: на газ откликается охотно, переключает передачи плавно. На расслабленный лад настраивает и достаточно мягкая ходовая часть. Она достойно справляется с мелкими и средними неровностями, однако на крупных иногда «грубит»: лучше притормаживать. Радует и соответствующая классу шумоизоляция.

Огрехи перевода в GAC M8

Приборная панель сходится с лобовым стеклом где-то у «горизонта». Оформление – современное, физических клавиш мало.
Приборная панель сходится с лобовым стеклом где-то у «горизонта». Оформление – современное, физических клавиш мало.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Не каждый официально поставляющийся к нам «китаец» может похвастаться русифицированной мультимедийной системой. У GAC M8 такая есть. Но перевод явно никто не вычитывал.

Наряду со стандартными ошибками вроде неправильно написанных слов или несуразных сокращений нашлось и удивительное: вкладка маршрутного компьютера «График расхода масла», пугающая показателем «11 л/100 км». Разумеется, «график» этот не что иное, как средний расход бензина.

Цена GAC M8

Стоимость GAC M8 начинается от 5,5 млн рублей, что делает вэн самым доступным представителем сегмента. Этим он компенсирует отдельные недостатки.

  • 4,5 метра, 147 сил и 8,9 секунды до сотни — чем хорош новый Geely.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 76
18.10.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0