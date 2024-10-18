Подушка в багажнике и «График расхода масла» — тестируем необычную новинку

«За рулем» предложил «китайца» на замену Mercedes-Benz S-класса – GAC M8

Минивэны в Китае очень популярны. Но не «для дома, для семьи», а в качестве альтернативы бизнес-седанам и автомобилям представительского класса. Добрались эти модели и до российского рынка. Причем M8 от GAC продается у нас уже второе поколение подряд: официально поставлялся и его предшественник.

Стиль GAC M8

Как китайские кроссоверы полюбили делать похожими на Land Rover Defender, так и для минивэнов есть свой ориентир – Toyota Alphard. GAC M8 перенял стиль японского вэна, но перещеголял «японца» по размерам решетки радиатора.

В профиль и сзади китайский вэн выглядит более традиционно. Но интерьеру есть чем удивить. Наряду с традиционной цветовой гаммой отделки предлагается необычное сочетание классического черного с красным. Яркие вставки сделаны из экокожи и алькантары и очень оживляют салон. Хотя явно не все оценят такое решение для бизнес-вэна.

Фары – матричные: светят дальним, но вырезают отдельные сегменты, чтобы не слепить встречные и попутные машины. А еще они умеют устраивать световые шоу.

Сиденья GAC M8

Главные пассажиры тут, как и положено, сидят на втором ряду в очень комфортабельных креслах с обогревами, вентиляцией, массажерами, оттоманками и электрорегулировками. Вокруг каждого из их седоков – по три подстаканника и по два зарядных разъема. Всеми настройками заведуют сенсорные панели в подлокотниках.

Кресла второго ряда роскошны. На третьем места хватает, но особых удобств нет. А еще нет запасного колеса – в российских условиях это серьезный минус.

Передние пассажиры тоже ездят с комфортом – им положены электрорегулировки, обогрев и вентиляция.

А вот на трехместном диване последнего ряда нет ничего из этого, хотя минимальный комфорт обеспечивают дефлекторы, подстаканники и USB-порты.

Подушка безопасности в багажнике

GAC M8 оснащен шестью стандартными подушками безопасности: фронтальными, передними боковыми и шторками длиной во весь салон. А седьмая установлена необычно.

Это тоже шторка, но прикрывает она стекло пятой двери. Она срабатывает, когда нужно защитить головы пассажиров третьего ряда при ударе сзади. Заодно прикрывает салон и от летящих осколков. Нигде прежде аналогичной подушки видеть не доводилось.

GAC M8 на ходу

«Восьмерка» оснащена тем же силовым агрегатом, что и кроссовер GS8. Двухлитровая турбо-«четверка» развивает 231 силу и сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Но вот полного привода нет.

Настроена связка неплохо: на газ откликается охотно, переключает передачи плавно. На расслабленный лад настраивает и достаточно мягкая ходовая часть. Она достойно справляется с мелкими и средними неровностями, однако на крупных иногда «грубит»: лучше притормаживать. Радует и соответствующая классу шумоизоляция.

Огрехи перевода в GAC M8

Приборная панель сходится с лобовым стеклом где-то у «горизонта». Оформление – современное, физических клавиш мало.

Не каждый официально поставляющийся к нам «китаец» может похвастаться русифицированной мультимедийной системой. У GAC M8 такая есть. Но перевод явно никто не вычитывал.

Наряду со стандартными ошибками вроде неправильно написанных слов или несуразных сокращений нашлось и удивительное: вкладка маршрутного компьютера «График расхода масла», пугающая показателем «11 л/100 км». Разумеется, «график» этот не что иное, как средний расход бензина.

Цена GAC M8

Стоимость GAC M8 начинается от 5,5 млн рублей, что делает вэн самым доступным представителем сегмента. Этим он компенсирует отдельные недостатки.

4,5 метра, 147 сил и 8,9 секунды до сотни — чем хорош новый Geely.

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