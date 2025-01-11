Новые автомобили из Ульяновска — сборка стартовала

Среднетоннажные грузовики Соллерс TR имеют два типа рамы и разные надстройки

В конце ноября в Ульяновске на территории, принадлежащей УАЗу, запустили производство среднетоннажных грузовиков Соллерс серии TR.

Их полная масса составляет от 5 до 18 тонн. Они оснащаются двигателями объемом от 2,8 до 6,7 литра, имеют по четыре варианта длины рам для каждой массы и множество вариантов колесной базы.

Кабина Соллерс серии TR

Сборка развернулась на тех же площадях, где когда-то собирали японские грузовики Isuzu. Пока это именно сборка: количество отечественных комплектующих минимально. Главной целью было запустить производство грузовой серии до конца 2024 года.

Постепенно локализация будет наращиваться. Первыми появятся наши шины из Нижнекамска, оптика, стекла и АКБ. Штамповку, сварку и окраску кабин начнется уже в феврале 2025 года. Металл для них, как и для рамы, отечественный – Магнитогорского металлургического комбината.

Шасси Соллерс серии TR

А вот надстройки уже нашего производства – как изотермические, так и тенты со шторными бортами. Они производятся на тех же площадях (в этих же стенах производятся кунги для бескапотного грузовичка Соллерс Арго). Общая площадь завода – 16 000 м², а производственная – 4500 м². Завод рассчитан на выпуск 5000 грузовиков в год.

Зимний бензин – миф или необходимость? Ответ тут.