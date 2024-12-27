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УАЗ начинает выпуск рам для новых моделей

Sollers локализует производство рам для пикапов ST6 и ST8 в Ульяновске

Компания «Соллерс» начала процесс локализации производства рам для пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 на Ульяновском автозаводе. Источник сообщает, что сварка рам для обеих моделей на предприятии стартует в сентябре 2025 года. Из Китая на УАЗ будут приходить лонжероны рам – и уже на российском заводе превращаться в готовые сборочные единицы.

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Напомним, Sollers ST6 и Sollers ST8 – это переименованные китайские модели JAC T6 и T8 с кузовом пикап. В гамме движков обеих моделей есть дизель, который скоро начнут ставить и на УАЗы. Обе модели будут оснащены механической коробкой передач и системой полного привода.

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Изначально сборку Sollers ST6 вело предприятие «Соллерс» во Владивостоке, но к настоящему моменту сборка уже перенесена на мощности УАЗа. А Sollers ST8 – это фактически улучшенная версия ST6, и ее сборка с самого начала организуется в Ульяновске. Модель будет доступна в версиях с бензиновым двигателем 2.4 мощностью 204 л.с. и с дизелем 2.0 с отдачей 136 л.с. Бензиновая версия Sollers ST8 обойдется в 2 920 000 рублей, дизельная – в 3 000 000 рублей.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Егор Алеев/ТАСС, Sollers
Количество просмотров 21
27.12.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС, Sollers
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