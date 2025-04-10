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Ларгус в опасности? Начат прием заявок на новую модель дешевле 2 млн рублей

Открыт прием заказов на компактный фургон Sollers SF1 с ценой от 2 млн рублей

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Компания «Соллерс» объявила о старте приема заказов на цельнометаллические фургоны Sollers SF1. Эти машины будут собирать на предприятии в Елабуге, фактически это переименованный JAC Refine M3. С грузоподъемностью около 760 кг (точные данные пока не раскрываются) эта модель будет конкурентом вазовскому Ларгусу, а также может стать заменой ушедшим VW Transporter, Ford Transit Connect и Hyundai H-1.

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По габаритам Sollers SF1 крупнее Ларгуса: длина 4,71 м (против 4,47), ширина 1,77 м (против 1,75), высота 1,9 м (против 1,67). На презентации в январе 2025 года под капотом выставочного образца стоял 2-литровый турбодизель, но для серийной машины агрегат заявлен другой: бензиновый турбомотор 1.5 на 136 л.с. (Евро 5), потребляющий АИ-92 и работающий в паре с 5-ступенчатой МКП. Привод фургона – передний.

По вместимости грузового отсека перевес тоже на стороне Соллерса: 5,15 кубометра против 3,6 у Ларгуса. Задняя дверь – не традиционная для класса распашная, а «легковая» подъемная. Внутри – износостойкая отделка, подсветка, такелажные петли. Фургон будет предлагаться в двух версиях – с полной массой 2600 кг или 2499 кг, что указывает на варианты и по грузоподъемности. Кстати, у Лагруса полная масса составляет всего 1985 кг.

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Базовая комплектация включает кондиционер, две подушки безопасности, антиблокировочную систему (АБС), задний парктроник, электропривод стекол и зеркал, штатную аудиосистему (USB, MP3), подогрев сидений, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни. Заводская гарантия – 2 года или 200 000 км пробега. Цена – от 1 990 000 рублей.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
10.04.2025 
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