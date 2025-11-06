#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
12 ноября
Эти отечественные авто с пробегом стали пользоваться большим спросом у россиян

«Авито Авто»: спрос на подержанные Москвичи вырос на 30% с начала года

С августа по октябрь 2025 года спрос на подержанные автомобили под брендом Москвич увеличился на 29,1% по сравнению с началом года, сообщили эксперты из «Авито Авто». На вторичном рынке, где количество таких машин увеличивается, интерес к ним растет.

Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Наибольшим спросом пользуются модели Москвич 3 и Москвич 6, их популярность возросла на 29,4% и 17,1% соответственно. Особенно выделяется электрическая модель Москвич 3e, интерес к которой вырос в 2,5 раза.

Средняя цена на Москвичи на вторичном рынке снизилась на 3,4%, составив 1,4 миллиона рублей.

Москвич 3
Москвич 3

Наибольшее удешевление наблюдается у самой массовой модели с индексом 3, ее цена уменьшилась на 5,6% до 1,35 миллиона рублей. Средняя стоимость Москвич 6 составляет 1,65 миллиона рублей, а Москвич 3e – 2,05 миллиона рублей.

Москвич 6
Москвич 6

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на автомобили бренда увеличился на 35,1%, при этом Москвич 6 лидирует с ростом в 61,2%. Электромобиль Москвич 3e занимает второе место с увеличением на 54,1%, а Москвич 3 находится на третьем месте с ростом в 33%. Средние цены на автомобили за год упали на 14,2%.

Ранее «За рулем» сообщал, какие авто проедут полмиллиона километров без поломок.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
0