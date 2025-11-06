Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн
Что ищем?
Среднеразмерный кроссовер 4×4 с автоматом
- Возраст: не старше 10 лет
- Пробег: 50–150 тысяч км
- Цена: 1,5–2,5 млн рублей
Бестселлер категории среднеразмерных полноприводников с гидроавтоматом — Toyota RAV4. Недостаток этого варианта — высокая цена: за неубитый RAV4 в возрасте 8–10 лет просят 3–3,5 млн рублей. Однако и в приемлемом ценовом диапазоне есть отличные варианты – и даже премиум-сегмента.
BMW X3 (II поколение)
Длина 4648 мм, клиренс 212 мм, багажник 550 л
Выпускали до 2017 года. Почти все машины – полный привод и гидроавтомат. Свыше половины предложений укладываются в 2,5 млн рублей. Заметная часть – с пробегами 100–150 тысяч км.
Надежная и комфортная машина с крепкой подвеской, металл отлично противостоит коррозии. Концептуальный недостаток – нет простого двигателя. Все переусложнены ради выдающихся характеристик и очень капризны.
Наихудший – массовая турбо-«четверка» 2.0 серии N20. После 200–220 тысяч км ее нередко сдают в утиль. Лучше сразу ориентироваться на дизель 2.0 серии B47 (ни в коем случае не N47). Придется возиться с чисткой EGR, сажевого фильтра и впускного тракта, но хоть ресурс достойный – свыше 350 тысяч км.
Автомату ZF 8HP45 в интервале 200–250 тысяч км обычно нужна переборка (сложно и дорого!), затем он ходит еще столько же. Собственно, все виды ремонта и запчасти у X3 дешевизной не отличаются. Но на что не пойдешь ради престижной марки.
Вердикт. Есть риск разориться на содержании.
Changan CS75 (I поколение)
Длина 4640 мм, клиренс 200 мм, багажник 520 л
Продавали до 2024 года, проведя два рестайлинга. Техническая начинка не менялась: мотор 1.8 (150 или 163 л. с.) и гидроавтомат Aisin TF‑81SC, если привод полный. Цены заманчивые: за 1,5–1,8 млн рублей можно найти машину с пробегом менее 50 тысяч км.
Двигатель JL486ZQ2 – нетипичное сочетание чугунного блока и распределенного впрыска с турбонаддувом. До 150 тысяч км ничем особо не досаждает, ожидаемый ресурс – 300 тысяч км.
Автомат имеет репутацию неубиваемого. Здесь работает в щадящих условиях по крутящему моменту и, может быть, переживет весь остальной автомобиль. Для сравнительно простого китайского «паркетника» CS75 щедро напичкан электроникой. Она, естественно, иногда сбоит. Прочих мелких поломок в среднем больше, чем у «японцев». Но жалобы на сыпучую подвеску или быструю коррозию отсутствуют. К эргономике также нареканий немного.
Вердикт. Хорошее соотношение цена-качество.
