Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Названы лучшие полноприводные б/у кроссоверы-иномарки с АКП

Что ищем?

Среднеразмерный кроссовер 4×4 с автоматом



Возраст: не старше 10 лет

Пробег: 50–150 тысяч км

Цена: 1,5–2,5 млн рублей

Бестселлер категории среднеразмерных полноприводников с гидроавтоматом — Toyota RAV4. Недостаток этого варианта — высокая цена: за неубитый RAV4 в возрасте 8–10 лет просят 3–3,5 млн рублей. Однако и в приемлемом ценовом диапазоне есть отличные варианты – и даже премиум-сегмента.

BMW X3 (II поколение)

Длина 4648 мм, клиренс 212 мм, багажник 550 л

BMW X3

Выпускали до 2017 года. Почти все машины – полный привод и гидроавтомат. Свыше половины предложений укладываются в 2,5 млн рублей. Заметная часть – с пробегами 100–150 тысяч км.

Надежная и комфортная машина с крепкой подвеской, металл отлично противостоит коррозии. Концептуальный недостаток – нет простого двигателя. Все переусложнены ради выдающихся характеристик и очень капризны.

Наихудший – массовая турбо-«четверка» 2.0 серии N20. После 200–220 тысяч км ее нередко сдают в утиль. Лучше сразу ориентироваться на дизель 2.0 серии B47 (ни в коем случае не N47). Придется возиться с чисткой EGR, сажевого фильтра и впускного тракта, но хоть ресурс достойный – свыше 350 тысяч км.

Автомату ZF 8HP45 в интервале 200–250 тысяч км обычно нужна переборка (сложно и дорого!), затем он ходит еще столько же. Собственно, все виды ремонта и запчасти у X3 дешевизной не отличаются. Но на что не пойдешь ради престижной марки.

Вердикт. Есть риск разориться на содержании.

Changan CS75 (I поколение)

Длина 4640 мм, клиренс 200 мм, багажник 520 л

Changan CS75

Продавали до 2024 года, проведя два рестайлинга. Техническая начинка не менялась: мотор 1.8 (150 или 163 л. с.) и гидроавтомат Aisin TF‑81SC, если привод полный. Цены заманчивые: за 1,5–1,8 млн рублей можно найти машину с пробегом менее 50 тысяч км.

Двигатель JL486ZQ2 – нетипичное сочетание чугунного блока и распределенного впрыска с турбонаддувом. До 150 тысяч км ничем особо не досаждает, ожидаемый ресурс – 300 тысяч км.

Автомат имеет репутацию неубиваемого. Здесь работает в щадящих условиях по крутящему моменту и, может быть, переживет весь остальной автомобиль. Для сравнительно простого китайского «паркетника» CS75 щедро напичкан электроникой. Она, естественно, иногда сбоит. Прочих мелких поломок в среднем больше, чем у «японцев». Но жалобы на сыпучую подвеску или быструю коррозию отсутствуют. К эргономике также нареканий немного.

Вердикт. Хорошее соотношение цена-качество.

