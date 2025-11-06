Полный привод, автомат, не дороже 2,5 млн — есть кроссовер, который не разочарует

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора кроссовера 4х4 с АКП

Трансмиссия – один из самых дорогостоящих компонентов автомобиля. Выход из строя автоматической коробки передач может обернуться ремонтом в 200–300 тысяч рублей – у сравнительно простых моделей. Или заменой агрегата в сборе – еще дороже, если новым. Контрактным – дешевле, но без каких-либо гарантий.

Между тем, доля кроссоверов с классическим автоматом на вторичном рынке планомерно снижается. Китайские компании основной упор делают на вариаторы и роботы. Результат: до 2021 года почти 60% кроссоверов и внедорожников на вторичке – с гидроавтоматом, после 2021 года – около 50%. Уменьшилась и доля механических коробок – с 19 до 8,5%. А число проданных машин с вариаторами и роботами, соответственно, растет.

Что не так с вариаторами

Чем досаждают вариаторы, мы излагали не раз. В силу самой конструкции ресурс вариаторов ниже, чем у гидроавтоматов.

Некий CVT отслужил 300 тысяч км и всё еще в добром здравии? Такое вполне реалистично при тщательном соблюдении длинного ряда условий: не перегревать, не ездить в морозы, не буксовать, минимизировать динамичные разгоны, не разгоняться выше 100 км/ч, регулярно заменять рабочую жидкость и так далее. Кстати, торможение двигателем вариаторам тоже на пользу не идет.

Теоретически любой вариатор способен на 200 тысяч км, а самые крепкие и на большее. На практике, к сожалению, картина иная: в районе 150 тысяч км чуть ли не половина CVT ломается. Далее, в зависимости от тяжести последствий, капремонт или замена.

Что хуже, фатальная поломка возможна и намного раньше – например, из-за износа подшипников. Эта непредсказуемость побуждает многих владельцев избавляться от машин с CVT, не дожидаясь первых симптомов увядания.

А что, если робот?

С роботами ситуация иная. Теоретический их предел не уступает гидроавтоматам – те же 250–300 тысяч км. Но в ремонт робот часто приезжает даже раньше вариатора: менять изношенные сцепления.

Интервал замены при этом не поддается прогнозированию. Бывает, что и каждые 30–50 тысяч км – смотря какой робот с каким мотором (и с каким водителем) сочетается. Вдобавок исполнительный механизм и электроника капризничают, а сцепления требуют калибровки (адаптации) – этим надо заниматься.

Масло и фильтры надо менять не после 60 тысяч км, а каждые 30–40 тысяч, в идеале. В общем, робот приходится обслуживать в среднем вдвое чаще, чем обычный автомат.

Гидроавтоматы тоже не любят перегревов, недогревов, пробуксовок и резких разгонов, но гораздо более терпеливые. Иные даже при небрежном к ним отношении выдерживают 200 тысяч км. А потому при прочих равных условиях машины с автоматом на вторичном рынке ценятся дороже, чем с CVT или роботами .

Размер и цены

Среднеразмерные кроссоверы в особых рекомендациях не нуждаются. Они очень популярны. Компактные маловаты, большие дороговаты, а длиной 4,6–4,7 м – в самый раз.

Возглавляет группу среднего размера Toyota RAV4 – бессменный бестселлер.

Среднеразмерным он стал постепенно: 4,1 м было в первом поколении, 4,6 м стало лишь в четвертом. Первый вариатор на RAV4 появился еще в 2005 году. А расклад по четвертому поколению (2013–2019 годы) таков: 67% машин на вторичке – с вариатором, 27% – с гидроавтоматом, остальные 6% – с механической трансмиссией.

Теперь самое главное – почем? За очень ухоженные RAV4 в возрасте 8–10 лет просят 3–3,5 млн рублей. С разумным пробегом не выше 120 тысяч км и вне зависимости от типа коробки передач.

Изучая цены, обнаружим, что тех же денег стоит, например, годовалый Geely Atlas с ничтожным пробегом 10–20 тысяч км. Он среднеразмерный (длина 4670 мм), и как раз в полноприводной версии оснащен гидроавтоматом, причем японским. Нам точно нужен именно RAV4?

Тем более, что есть и другие интересные варианты – по более сдержанным ценам.

Хотя выбор не так уж велик. Некоторые популярные модели выпадают по причине отсутствия гидроавтомата – например, Nissan X‑Trail, Subaru Forester и Renault Koleos. Зато с годами дешевле RAV4 становятся некоторые представители премиума. И этим можно воспользоваться!

Самые достойные вашего внимания модели мы собрали в этой публикации.

