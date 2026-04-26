В Московском метро трудится все больше молодежи: чем привлекательна работа?

Максим Ликсутов: более 25% работников Московского метрополитена моложе 35 лет

Это стало возможным благодаря:

Профориентации со школы. Занятия, экскурсии в депо, знакомство с профессиями. Показываем ребятам всю многогранность работы в транспорте. К выпуску из школы они уже знают, с чем хотят связать будущее.

Возможности старта карьеры после окончания школы. Корпоративный университет Московского транспорта готовит специалистов всего за 4,5 месяца. Требования простые: среднее общее образование и возраст старше 18 лет.

Студенческим программам трудоустройства. Можно совмещать учебу с работой и получать опыт в крупнейшей транспортной системе. График подстраиваем под всех обучающихся.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Столичный транспорт – сфера активного роста. Почти 17 тыс. наших сотрудников — это молодежь, которая работает в метро. У нас всегда есть потребность в квалифицированных кадрах. Их подготовкой занимается Корпоративный университет. Кроме того, по задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы заботимся о комфорте всех сотрудников: предоставляем конкурентоспособную заработную плату, соцпакет Правительства Москвы, возможности карьерного роста и многое другое.