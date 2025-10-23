Сколько прослужит вариатор RAV4 и Camry — разбор «За рулем»

Названы особенности и ресурс необычного вариатора Toyota

С бесступенчатыми трансмиссиями компания Toyota имеет дело не первый день. На модели для внутреннего рынка вариаторы ставились с 2000 года – вначале это были доработанные лицензионные конструкции конкурентов из Ниссана, которые выпускала компания Jatco.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

С 2009 года бесступенчатые трансмиссии появились и на европейских моделях. Сейчас вариаторы производит частично принадлежащая Тойоте фирма Aisin.

Вариатор серии К120 (и версия для полноприводных модификаций K120F), он же Direct Shift-CVT, предназначен для работы с моторами объемом до двух литров. Производится с 2018 года и ставится, например, на популярные модели Toyota Camry и RAV4.

В чем особенность вариатора Toyota К120

Конструкция коробки необычна. По сути это гибрид вариатора и робота.

Помимо обычных шкивов, ремня и гидротрансформатора на входе у вариатора имеется самая настоящая механическая стартовая передача – с вилкой включения, синхронизатором и шестернями.

За оптимальный подбор передаточного отношения на относительно высоких скоростях отвечает отдельно подключаемая, но привычная вариаторная часть. А при трогании с места и на скоростях до 15…25 км/ч (если давить газ в пол – то и до 50…55 км/ч) ведущие и ведомые шкивы жестко связывает муфта. Аналогично устроен и задний ход.

Вариаторная часть.

Таким образом, из задач вариаторной части исключены наиболее сложные для нее условия, когда конусы и ремень изнашиваются быстрее всего. Агрегату не так страшны резкие старты, пробуксовки, движение враскачку или резкая остановка – например, при утыкании в бордюр.

Кроме того, на пользу надежности и силовой диапазон вариаторной части, составляющий всего 5,00 (у конкурентов бывает больше семи). Это означает, что в крайних положениях передаточных отношений ремень не так сильно изгибается на шкивах, и его площадь контакта с конусами в крайнем положении больше.

Каков ресурс вариатора Toyota К120

Вариатор действительно получился не только бодрым по характеру, но и долговечным. При благоприятных условиях он способен прослужить около 300 тысяч км до замены или серьезной ревизии – как минимум с заменой ремня со стершимися насечками на рабочей поверхности.

Если насечки на рабочей поверхности ремня стерлись, его надо заменить.

Чтобы достичь такого пробега с большей вероятностью, нужно следить за исправностью и чистотой системы охлаждения. Помимо небольшого собственного теплообменника, вариатор «арендует» место в радиаторе системы охлаждения двигателя.

Система охлаждения.

В тойотовском регламенте обязательная замена масла в вариаторе отсутствует. Однако в смешанном режиме движения менять масло нужно хотя бы раз в 50–60 тысяч км, а в пробочно-городском – каждые 30 тысяч км.

Для слива отработки нужно вывернуть сначала пробку, а затем определяющую необходимый уровень пластиковую трубку-дозатор.

Внешнего фильтра нет, а элемент тонкой очистки с фетровой «гармошкой» мембраны крепится прямиком к масляному насосу внутри вариатора. Так что меняется он только при полной разборке агрегата.

Элемент тонкой очистки крепится к масляному насосу внутри вариатора.

Масляный насос лепесткового типа показательно живуч – задиров нет и на пробегах около 300 тысяч км. Редукционный клапан находится не в нем, а в гидроблоке – и тоже годами не вызывает вопросов.

Масляный насос.

От старого масла не в последнюю очередь страдает изящный гидроблок, в котором абразивная грязь «протачивает» каналы.

Гидроблок страдает от старого масла в первую очередь.

Из немногочисленных проблем от этого вариатора можно ждать гула подшипников шкивов, обычно не раньше, чем через 150–200 тысяч км. Однако примеры их заклинивания редки. И случаи проворота внешней обоймы подшипника в корпусе, приводящие к его завтуливанию или замене новым, единичны.

Пакет многодискового сцепления, подключающего вариаторную часть, долговечен. Износ фрикционных накладок случается в основном по вине неадекватной работы управляющей гидравлики. При этом переход с «механики» на ремень сперва происходит со скачком оборотов и толчком. А при критическом износе сцепление буксует, и вариаторная часть не подключается.

Пакет многодискового сцепления.

Как не попасть на дорогой ремонт вариатора Toyota К120

Основная угроза для этого вариатора – рукотворная. Обычно у автомобилей с вариаторами в случае обрыва ремня по какой-либо причине способность к передвижению теряется. Но не в случае с вариатором К120, у которого в запасе есть та самая механическая передача. В ручном режиме и с небольшой скоростью машина сохраняет возможность передвигаться. Вроде бы можно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до сервиса – но последствия этого могут быть намного более дорогостоящими.

Металлические звенья оборванного ремня свободно путешествуют в недрах вариатора. С потоком масла хотя бы один из высокопрочных сегментов почти гарантированно попадает между зубьев шестерен.

Найти в продаже новую главную пару взамен поврежденной – большая удача. Да и цена кусается – под 200 тысяч рублей. Если повезет, искомый дефицитный узел найдется на разборке за 20–30 тысяч рублей.

Металлические звенья оборванного ремня.

Кроме того, обрывки ремня может расклинить между конусами, повредив их рабочие поверхности до состояния, при котором детали шлифовкой уже не восстановить.

Совет владельцам RAV4 и Camry

Если у Тойоты с вариатором К120 вдруг пропала тяга и автомобиль не разгоняется выше 15–25 км/ч, нужно тут же остановиться. И дальше следовать в сервис – только на эвакуаторе! Иначе вас ждут совсем другие расходы.

Благодарим компанию CVT Master за помощь в подготовке материала.

Особенности конструкции и типичные проблемы вариатора кроссовера Москвич 3 рассмотрены в этой публикации.