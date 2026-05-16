Стартовали продажи самого дешевого Toyota Land Cruiser: всего 2 млн рублей
Японская компания Toyota официально запустила продажи на домашнем рынке нового рамного внедорожника Land Cruiser FJ. Машину, которую представили ещё в конце 2025 года, теперь можно купить в единственной комплектации – цена вопроса 4,5 млн йен (по нынешнему курсу это около 2,1 млн рублей). Прямо сейчас это самый доступный внедорожник во всей линейке Land Cruiser, сообщили в пресс-службе марки.
Сразу бросается в глаза отсылка к прошлому. Название FJ напоминает о модели FJ Cruiser, которую выпускали с 2006 по 2022 год. При этом новинка оказалась меньше даже кроссовера Toyota RAV4: длина кузова – 4575 мм, а колёсная база – 2580 мм. Внутри – пятиместный салон, багажник на 795 литров (если сложить задние сиденья, объём вырастает до 1607 л).
Под капотом стоит атмосферный 2,7-литровый четырёхцилиндровый мотор. Его мощность – 163 лошадиные силы, крутящий момент – 246 Нм. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, плюс полный привод с блокировкой заднего дифференциала. Спереди установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – четырёхрычажная схема с тягой Панара.
Оснащение внедорожника выглядит вполне современно: светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовая цифровая «приборка» и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. В базе есть подогрев руля и всех кресел, а также комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense.
Производство модели уже налажено в Таиланде – именно там Land Cruiser FJ появился раньше, чем в Японии. Кроме этих двух стран, внедорожник планируют продавать в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Индии. А вот в Европу и Северную Америку новинка, скорее всего, не доедет. Европейский рынок отсекли из-за строгих экологических норм, а североамериканский – из-за высоких импортных пошлин.
