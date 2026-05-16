Стартовали продажи самого дешевого Toyota Land Cruiser: всего 2 млн рублей

Toyota запустила продажи рамного внедорожника Land Cruiser FJ за 2,1 млн рублей

Японская компания Toyota официально запустила продажи на домашнем рынке нового рамного внедорожника Land Cruiser FJ. Машину, которую представили ещё в конце 2025 года, теперь можно купить в единственной комплектации – цена вопроса 4,5 млн йен (по нынешнему курсу это около 2,1 млн рублей). Прямо сейчас это самый доступный внедорожник во всей линейке Land Cruiser, сообщили в пресс-службе марки.

Сразу бросается в глаза отсылка к прошлому. Название FJ напоминает о модели FJ Cruiser, которую выпускали с 2006 по 2022 год. При этом новинка оказалась меньше даже кроссовера Toyota RAV4: длина кузова – 4575 мм, а колёсная база – 2580 мм. Внутри – пятиместный салон, багажник на 795 литров (если сложить задние сиденья, объём вырастает до 1607 л).

Под капотом стоит атмосферный 2,7-литровый четырёхцилиндровый мотор. Его мощность – 163 лошадиные силы, крутящий момент – 246 Нм. В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, плюс полный привод с блокировкой заднего дифференциала. Спереди установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – четырёхрычажная схема с тягой Панара.

Оснащение внедорожника выглядит вполне современно: светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, 7-дюймовая цифровая «приборка» и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. В базе есть подогрев руля и всех кресел, а также комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense.

Производство модели уже налажено в Таиланде – именно там Land Cruiser FJ появился раньше, чем в Японии. Кроме этих двух стран, внедорожник планируют продавать в Южной Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Индии. А вот в Европу и Северную Америку новинка, скорее всего, не доедет. Европейский рынок отсекли из-за строгих экологических норм, а североамериканский – из-за высоких импортных пошлин.