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Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным

Названы особенности конструкции и типичные проблемы вариатора Punch VT3

Вариатор Punch VT3 производится в Китае на заводе концерна Punch с 2009 года и ставится на многие машины китайской разработки – это JAC, BAIC, Dongfeng и другие.

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А теперь – и на Москвичи.

Сперва выпускалась версия для атмосферных двигателей с крутящим моментом до 150 Н·м, а с 2013 года добавилась усиленная модификация VT3+ для турбомоторов с моментом до 220 Н·м.

Этот вариатор выделяет наличие фрикционов вместо гидротрансформатора, которые обеспечивают замыкание трансмиссии в момент начала движения – этим он больше похож не на классический гидроавтомат, а на роботизированную КП.

Вместо гидротрансформатора – фрикционы.
Вместо гидротрансформатора – фрикционы.
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Регламент замены рабочей жидкости раз в 50 тысяч км излишне оптимистичен.

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Эта коробка очень чувствительна к чистоте масла, объем которого не особо велик – всего около 4 литров. Следите за утечками, запаса в картере мало! А загрязняется оно очень быстро из-за стартового пакета фрикционов, фактически – многодискового сцепления.

Крайне желательно обновлять масло каждые 30 тысяч км. Сливается оно через пробку в поддоне, а при заливке нужный объем определяется по уровневой пробке в корпусе.

Поддон стальной, не боится легких ударов и со временем не коробится – с ним проблем быть не должно. К тому же герметизирован он обычной резиновой прокладкой, замена которой труда не составит.

Стальной поддон...
Стальной поддон...
...герметизирован обычной резиновой прокладкой.
...герметизирован обычной резиновой прокладкой.

Внешнего фильтра тонкой очистки не предусмотрено. Единственный фильтрующий элемент установлен внутри коробки и обновляется только с ее разборкой.

Фильтрующий элемент.
Фильтрующий элемент.

В целом, это самый обычный вариатор с удачным по долговечности толкающим ремнем. И максимально простым гидроблоком с минимумом датчиков и соленоидов, управляющих не только движением конусов (в отсутствие степ-мотора), но и работой сцепления. Именно отвечающий, в том числе, за это соленоид от постоянной загрузки первым выходит из строя.

Гидроблок – максимально простой.
Гидроблок – максимально простой.

Но вариатор – бюджетный, и для снижения затрат при производстве сильно облегченный по конструкции. Поэтому он не обладает избыточным запасом прочности и совершенно не терпит повышенных нагрузок (например, буксования). У слишком активных водителей ремонт на пробегах 10–30 тысяч км – не откровение.

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Одной из самых массовых проблем является скоротечный выход из строя подшипников валов, сделанных по не самому высокому классу точности. Закрывать глаза (а точнее, уши) на проблемы с ними не стоит. При критическом износе самые обычные шариковые подшипники просто развалятся, вал перекосится и коробку может заклинить.

Подшипники валов сделаны не по самому высокому классу точности.
Подшипники валов сделаны не по самому высокому классу точности.

Составной направляющий барабан конусов почему-то имеет привычку быстро изнашивать свои подвижно сопрягающиеся поверхности. На них появляются задиры, барабан начинает подклинивать и мешать плавному движению конусов. А при сильном износе теряется герметичность, и в вариаторе перестает поддерживаться давление масла.

Составной направляющий барабан конусов.
Составной направляющий барабан конусов.

Масляный насос шестеренчатого типа удачен: имеет вечный привод осью от первичного вала и беспроблемный редукционный клапан. А главное, долго и практически безболезненно терпит даже загрязненное масло – это один из лучших «вариаторных» насосов.

Масляный насос – шестеренчатого типа.
Масляный насос – шестеренчатого типа.

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Конструкция в целом неплохая, но большого запаса прочности нет – эксплу­атировать нужно аккуратно. И почаще менять масло.

Благодарим компанию Промтрансмастер за помощь в подготовке материала.

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Хлебушкин Илья
Фото:Александр Батыру
Количество просмотров 2
26.06.2025 
Фото:Александр Батыру
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