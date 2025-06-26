Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным

Названы особенности конструкции и типичные проблемы вариатора Punch VT3

Вариатор Punch VT3 производится в Китае на заводе концерна Punch с 2009 года и ставится на многие машины китайской разработки – это JAC, BAIC, Dongfeng и другие.

А теперь – и на Москвичи.

Сперва выпускалась версия для атмосферных двигателей с крутящим моментом до 150 Н·м, а с 2013 года добавилась усиленная модификация VT3+ для турбомоторов с моментом до 220 Н·м.

Этот вариатор выделяет наличие фрикционов вместо гидротрансформатора, которые обеспечивают замыкание трансмиссии в момент начала движения – этим он больше похож не на классический гидроавтомат, а на роботизированную КП.

Вместо гидротрансформатора – фрикционы.

Регламент замены рабочей жидкости раз в 50 тысяч км излишне оптимистичен.

Эта коробка очень чувствительна к чистоте масла, объем которого не особо велик – всего около 4 литров. Следите за утечками, запаса в картере мало! А загрязняется оно очень быстро из-за стартового пакета фрикционов, фактически – многодискового сцепления.

Крайне желательно обновлять масло каждые 30 тысяч км. Сливается оно через пробку в поддоне, а при заливке нужный объем определяется по уровневой пробке в корпусе.

Поддон стальной, не боится легких ударов и со временем не коробится – с ним проблем быть не должно. К тому же герметизирован он обычной резиновой прокладкой, замена которой труда не составит.

Стальной поддон...

...герметизирован обычной резиновой прокладкой.

Внешнего фильтра тонкой очистки не предусмотрено. Единственный фильтрующий элемент установлен внутри коробки и обновляется только с ее разборкой.

Фильтрующий элемент.

В целом, это самый обычный вариатор с удачным по долговечности толкающим ремнем. И максимально простым гидроблоком с минимумом датчиков и соленоидов, управляющих не только движением конусов (в отсутствие степ-мотора), но и работой сцепления. Именно отвечающий, в том числе, за это соленоид от постоянной загрузки первым выходит из строя.

Гидроблок – максимально простой.

Но вариатор – бюджетный, и для снижения затрат при производстве сильно облегченный по конструкции. Поэтому он не обладает избыточным запасом прочности и совершенно не терпит повышенных нагрузок (например, буксования). У слишком активных водителей ремонт на пробегах 10–30 тысяч км – не откровение.

Одной из самых массовых проблем является скоротечный выход из строя подшипников валов, сделанных по не самому высокому классу точности. Закрывать глаза (а точнее, уши) на проблемы с ними не стоит. При критическом износе самые обычные шариковые подшипники просто развалятся, вал перекосится и коробку может заклинить.

Подшипники валов сделаны не по самому высокому классу точности.

Составной направляющий барабан конусов почему-то имеет привычку быстро изнашивать свои подвижно сопрягающиеся поверхности. На них появляются задиры, барабан начинает подклинивать и мешать плавному движению конусов. А при сильном износе теряется герметичность, и в вариаторе перестает поддерживаться давление масла.

Составной направляющий барабан конусов.

Масляный насос шестеренчатого типа удачен: имеет вечный привод осью от первичного вала и беспроблемный редукционный клапан. А главное, долго и практически безболезненно терпит даже загрязненное масло – это один из лучших «вариаторных» насосов.

Масляный насос – шестеренчатого типа.

Конструкция в целом неплохая, но большого запаса прочности нет – эксплу­атировать нужно аккуратно. И почаще менять масло.

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