Доступный кроссовер российской сборки – 3 повода его купить

Эксперт «За рулем» рассказал об интересных особенностях кроссовера Москвич 3

Хорошая связка «мотор-коробка»

Мощность бензинового турбомотора 1.5 составляет 136 л.с. – результат на фоне конкурентов не выдающийся. Зато крутящий момент солидный — 200 Н·м. И доступен он уже с 2000 об/мин. Потому Москвич прекрасно тянет с низов и шустро разгоняется при нажатой в пол педали (подробнее тут).

Турбомотор работает в паре с вариатором, который разработан китайцами вместе с Punch Powertrain. Эта компания имеет полувековой опыт в производстве бесступенчатых трансмиссий. А с 2016 года перешла под крыло китайской Yinyi Group.

Но куда важнее, что разработчикам удалось прекрасно «подружить» основные агрегаты. Вариатор в зависимости от оборотов двигателя и нагрузки оперативно меняет передаточное отношение, реализуя по максимуму возможности мотора.

С хорошей динамикой сочетается и умеренный расход топлива. В городе можно уложиться в 10 л/100 км, на трассе (если не сильно давить на педаль) – и вовсе в 7 л/100 км. К тому же производитель разрешает заливать бензин АИ-92. Так что можно дополнительно сэкономить на топливе.

Но лучше не использовать его постоянно. Особенно в теплую погоду лучше заливать более высокооктановое топливо, чтобы уберечь агрегат от разрушительной детонации.

Турбомотор объемом 1,5 л — пока единственный доступный агрегат под капотом Москвича 3.

Внутри тепло, снаружи светло

В базовое оснащение Москвича 3 входит однозонный климат-контроль. Его эффективности хватает для поддержания комфортной температуры в салоне даже в сильные морозы. Для пассажиров второго ряда выведены собственные воздуховоды.

Своего экрана у блока климат-контроля нет, все данные отображаются на центральном дисплее.

В фарах у двух младших версий установлены галогенки. У топового исполнения Комфорт передний свет светодиодный. Светят фары прекрасно.

И четко работает система автоматического переключения с ближнего света на дальний. Неоднократно проверено на практике: за время теста никто из встречных автомобилей не моргал из-за ослепления.

Задние фонари у всех машин полностью светодиодные.

Найти функцию обогрева передних сидений можно в меню настроек. Физических кнопок в салоне нет.

Едет комфортно

Разработчики хорошо настроили шасси. Кроссовер уверенно стоит на дуге. Резкие маневры сопровождаются неопасным сносом передней оси. Электрический усилитель наделяет руль понятной для водителя обратной связью.

При этом у кроссовера хорошая плавность хода. До непробиваемости Лады Веста Кросс или Renault Duster шасси Москвича недотягивает. Но сравнивать с Hyundai Creta можно вполне.

Кроссовер не скачет на разбитом асфальте, не теряя контакт с дорогой. Не допускает пробоев на больших и средних ямах. Но пасует перед высокими колдобинами — подвеска жестко срабатывает на ходе отбоя.

Если планируете съезжать с асфальта, помните, что у всех Москвичей 3 привод только на передние колеса. А дорожный просвет не такой уж большой – 170 мм.

На втором ряду просторно по меркам кроссовера В-класса. Есть откидной центральный подлокотник.

Передние сиденья неплохо спрофилированы. Для идеальной посадки не хватает диапазона регулировки руля по вылету.

Комплектации и цены

Сейчас Москвич 3 доступен в трех комплектациях. Двигатель - только 1.5, коробок передач – две. Механику устанавливают лишь в базовой версии Стандарт. Остальные комплектации сочетаются только с вариатором.

Объем багажника - чуть меньше 400 литров. Нормальный показатель для кроссовера такой размерности.

Самый доступный Стандарт стоит 2,2 млн рублей (или 1,89 млн рублей с учетом скидок). А самый дорогой Комфорт со светодиодными фарами, виртуальной приборной панелью и кожаным салоном – 2,5 млн рублей.

Тест больших китайских кроссоверов тут