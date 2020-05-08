92-й вместо 95-го: 6 главных вопросов и ответы эксперта

Можно ли сэкономить, заливая низкооктановый бензин, поедет ли машина быстрее, что будет с гарантией на автомобиль... — «За рулем» расставляет все точки над i.

Специальные моторы для России

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Любой двигатель изначально создают под бензин с определенной детонационной стойкостью: на нее указывает октановое число бензина (ОЧ).

Практически во всем мире самое низкое на сегодня ОЧ равно 95: оно же и самое массовое. И на него, в основном, ориентируются разработчики двигателей. Однако у нас «народным» бензином пока что остается АИ‑92. А потому и многие модели для российского рынка адаптируют для работы на «девяносто втором».

Неужели для России делают какие-то специальные моторы?

Конечно, нет. Просто устанавливают блоки управления с прошивками под низкооктановый бензин. И электроника прикроет дроссельную заслонку и сдвинет зажигание, чтобы не допустить разрушающую мотор детонацию.

№1. Что написано в инструкции?

Большинство производителей сегодня требуют заливать бензин АИ‑95 и выше. Более «демократичные» разрешают лить еще и «девяносто второй». Например, для Весты оптимальный выбор — АИ‑95. Зальете АИ‑92 — немного потеряете в динамике и экономичности. Если купите АИ‑98 — переплатите, а разницы с заправками «девяносто пятым» не почувствуете. Поэтому мне импонирует предписание, например, как у Volvo: основной бензин — АИ‑95, в сильную жару (чтобы исключить риск детонации) заливайте «девяносто восьмой», а в крайнем случае подойдет и АИ‑92.

№2. 95-й вместо 92-го: поедет ли быстрее?

Высокооктановый — не значит «высококалорийный». Прыть мотора зависит не от ОЧ бензина, а от конструктивных особенностей двигателя: фаз газораспределения, степени сжатия, углов опережения зажигания. И задача высокооктанового топлива — успешно противостоять появлению детонации, а не повышать лошадиные силы. Залейте в Калину хоть сотый бензин — она не превратится в Porsche.

№3. 92-й вместо 95-го: а гарантия?

Разница в ОЧ, между АИ‑92 и АИ‑95 бензинами небольшая. Но если двигатель, рассчитанный на АИ‑95, в гарантийный период забарахлит, сервисмены первым делом возьмут пробы топлива из бака. Найдут неразрешенный «девяносто второй» — на бесплатный ремонт не рассчитывайте.

№4. 92-й вместо 95-го: удастся ли сэкономить?

Большинство производителей автомобилей требуют заливать бензин АИ‑95 и выше. Но более «демократичные» разрешают лить и «девяносто второй»

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Езда на высокооктановом бензине будет более экономичной, особенно если управляющая программа заточена под работу двигателя, в первую очередь на бензине АИ‑95.

Но разница — мизерная: на баке по трассе вы проедете лишний десяток-другой километров.

В условиях пробок поймать ее не удастся вовсе.

Куда заметнее экономия из-за разницы в стоимости того и другого топлива — сотня-другая рублей при заправке «до полного».

Правда, если посчитать выгоду в процентах, получится немного — примерно 5–7%. Но для многих и это имеет значение.

№5. А если он «бодяжный»?

Часто приходится слышать, что высокооктановые бензины сильнее «бодяжат», а потому низкооктановые безопаснее. Все продаваемые сегодня бензины должны соответствовать классу 5. И в наших топливных экспертизах «бодяжные» бензины в последнее время нам не попадались. Главное, не заправляйтесь на подозрительных заправках, где цена на несколько рублей за литр ниже, чем на соседних — вот там действительно велик риск нарваться на плохой бензин.

№6. Только АИ‑98?

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В последнее время продавцы автомобильного топлива ­призывают заливать исключительно 98‑й бензин, причем самый дорогой, с повышенной моющей способностью.

Цель — максимально обезопасить моторы от случайной детонации, способной вызвать выход из строя деталей цилиндропоршневой группы. Предложение, мягко говоря, странное и экономически невыгодное. Однако оно подтверждает, что не стоит заправлять бензином АИ‑92 те автомобили, которым прописано топливо не ниже АИ‑95.

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