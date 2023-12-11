Большие китайские кроссоверы от 4,6 млн руб. на тестах «За рулем»: своих денег стоят?

«За рулем» сравнил обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro

Сколько-сколько? Когда я увидел у дилера табличку с ценой на Geely Monjaro, у меня буквально отвисла челюсть. Машину в топ-модификации Exclusive продают за 6 млн 140 тысяч рублей, тогда как рекомендованная цена (РРЦ) – 4 млн 975 тысяч. Версия Flagship предлагается за 5,5 «лимонов», тоже существенно выше РРЦ.

Дефицит – разводит руками менеджер-продавец. Заглянул в другие салоны – там тоже практикуют наценки, пусть и не так безбожно.

При этом машины разлетаются как горячие пирожки: в одну из октябрьских недель Monjaro стал третьей по популярности иномаркой на нашем рынке. Ажиотаж! Неужели этот кроссовер настолько хорош, что за него готовы переплачивать?

Мы решили сравнить Monjaro с обновленным Chery Tiggo 8 Pro Max – он тоже неплохо расходится.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Исполнение с полным приводом привезли в Россию в прошлом году, а минувшим летом появился рестайлинговый вариант. Сборка – Китай.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (197 л. с.) – от 3 460 000 ₽ Geely Monjaro

Дебютировал 2,5 года назад под именем Xingyue L, но для нас подобрали более подходящее имя. Делит платформу с купе-кроссовером Geely Tugella. Сделан в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (238 л. с.) – от 4 674 990 ₽

Шажок вперед

Прошлым летом «восьмерку» мы уже испытывали. Прошло всего полтора года, а она уже обновилась. Светящаяся эмблема спереди и соединенные перемычкой задние фонари слегка освежили образ.

Подключением задней оси заведует многодисковая муфта, причем она может быть производства ZF или BorgWarner – сертифицированы обе конструкции.

Chery Tiggo 8 Pro Max

В грязи или на подъеме лучше не терять ход, иначе роботизированной коробке придется работать внатяг, а она этого не любит. Булыжное покрытие не проблема – подвеска справляется. Мешает только тремор на руле.

До обновления при вывешенном колесе ­«восьмерка» ехала вперед неохотно. Сейчас – куда увереннее.

Показалось, что полный привод на тестовом Tiggo срабатывает быстрее, чем раньше – хотя принудительной блокировки как не было, так и нет. Но семиступенчатый робот с мокрыми сцеплениями (его поставляет фирма Getrag) всё так же не любит долгой езды внатяг – через пяток минут движения в таких условиях запахло паленым. Пора обратно на твердое покрытие.

А вот Monjaro всё нипочем! Его классический восьмиступенчатый автомат Aisin к нагрузкам относится стоически, перегревы ему неведомы. Уверенности добавляет и больший клиренс, причем на всем протяжении колесной базы.

Geely Monjaro

Классический автомат позволяет Джили уверенно ехать по бездорожью под нагрузкой. Лайк! На булыге подвеска чуть жестче, чем в Chery. Но ее энергоемкость выше. А в салоне – какофония от скрипов панелей отделки.

У Monjaro тоже здесь есть режим Off-road, но более продвинутый: при его активации не только меняется алгоритм работы ездовой электроники, но и «запирается» межосевая муфта BorgWarner.

По тому же расквашенному полю Monjaro прет с уверенностью заправского внедорожника. Главное – помнить, что «оффроудность» доступна до 40 км/ч, а при превышении этого порога более чем на пять секунд муфта возвращается в автоматический режим.

Курсовая разница

Двухлитровый турбомотор Tiggo выдает 197 л. с. – на четыре десятка лошадей меньше, чем аналогичного объема двигатель Monjaro. Однако в разгонной динамике драматичной разницы нет. Первый набрал сотню за 8,3 с, второй – за 7,9. До 80 км/ч оба ускоряются «ноздря в ноздрю», и только потом более мощный Geely вырывается вперед.

Двухлитровый турбомотор Chery с алюминиевым блоком цилиндров и чугунными гильзами – родственник агрегата аналогичного объема от кроссовера Exeed VX. Но там он развивает 249 л. с., а у «восьмерки» дефорсирован до 197 «лошадей.

На динамометрической дороге Дмитровского автополигона Tiggo удалось раскочегарить до 208 км/ч. Monjaro немногим быстроходнее – 213 км/ч. Но как разнятся ощущения за рулем!

Штатной металлической защиты картера у Тигго нет – только хиленький пластиковый щиток. Еще менее прочен резиновый фартук под ­бампером – его отрывает при малейшем ­контакте с грунтом. Металлической защиты двигателя у Monjaro нет, однако пластиковый щиток закрывает бóльшую площадь. Днище плоское, без «якорей». Идущие по краям трубки-магистрали прикрыты фартуком – в Tiggo такого внимания к мелочам нет.

В Chery после 130 км/ч водитель уже не столь уверен. Машина слегка погуливает по траектории, приходится подправлять курс. Гармония возвращается лишь когда сбросишь ход.

По горной дороге полигона Tiggo тоже едет без особого энтузиазма. Руль скуповат на обратную связь, при напористом движении машина откровенно стремится распрямить траекторию. Chery больше по нраву спокойная размеренная езда.

Алюминиевый турбомотор 2.0 разработан Geely совместно со специалистами Volvo. Но если в шведских машинах он развивает 249 л. с., то здесь – 238.

Monjaro в этом смысле более универсальный. Управляется как добротный «европеец». Руль в виражах наливается сочным усилием. Недостаточной поворачиваемости, коей потчевал Tiggo, у Geely и близко нет – в омуты поворотов заныривает в охотку. А там демонстрирует отменный держак: можно мчать на грани сцепления шин, и даже чуть скользить всеми четырьмя – система стабилизации лишний раз не паникует. И на прямой – монолит!

Однако шума в салоне Monjaro больше: посвистывает ветер, гудят шины, да и мотор на высоких оборотах слышнее. Хотя за рамки приличий разница не выходит.

Плавность хода у Geely похуже – он острее реагирует на микропрофиль дороги, жестче проезжает неровности с острыми краями. Заметна раскачка на средней волне. И всё это сопровождается поскрипыванием крышки бардачка. Чтобы сверчок не изводил, я ездил с открытой крышкой. И смех, и грех.

Экранное царство

В салоне Tiggo 8 три ряда сидений идут в штате. Однако задние креслица только понапрасну крадут место в салоне – человек среднего роста нормально там усесться не может. Вот на втором ряду – раздолье! Особенно повезло правому пассажиру: он, как босс, может отодвинуть от себя переднее сиденье.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Приборы наглядны и информативны – на зависть большинству одноклассников. Система кругового обзора теперь умеет показывать обстановку под машиной – полезная штука. Климат-контролем нынче управляет ряд подслеповатых сенсорных кнопок, тогда как раньше тут был яркий и удобный дисплей.

Новый дизайн салона – «породистый». На высоте оснащение и отделка. Особый респект – за темно-коричневую обивку. Селектор робота получил изысканную форму, жаль режимы переключались не всегда с первого раза…

В ходе модернизации полностью поменяли оформление водительского места. На торпедо вместо отдельного «телевизора» управления климат-контролем теперь линия слепых сенсорных кнопок. Тоннель стал массивнее, на нем обосновалась шайба переключения ездовых режимов, 12‑дюймовые экраны теперь под углом друг к другу – этим изгибом Chery напомнил мне последние Кадиллаки.

Сиденье простенькое по форме, но располагаешься в нем с комфортом. Очень понравились П‑образные «самолетные» подголовники. Правое пассажирское сиденье – с функцией массажа и выдвижной секцией-оттоманкой. Сзади места много, есть продольная регулировка и можно менять угол наклона спинок.

Третий ряд – базовое оснащение. Тесновато – не разгуляешься. Поднятый третий ряд практически лишает Tiggo 8 багажника – остается всего 104 л.

Богаче стало оборудование – добавились проекционный дисплей, встроенный видеорегистратор, выдвижная секция для ног в переднем пассажирском кресле, а подушек безопасности теперь девять. Жаль, не сподобились поменять салонное зеркало с диоптриями на обычное – оценивать реальное расстояние до едущих сзади машин всё еще трудно.

Geely Monjaro

Приборку в дефиците информации не обвинишь, но вот эстетически она не сказать чтобы на высоте. Вид сверху позволяет легко и без подсказок снаружи ехать над сервисной ямой. Пассажирский экран имеет ограниченную функциональность – настройки машины через него не проведешь.

У Monjaro самая модная на сегодня архитектура салона – с тремя экранами. Отделка хороша, но мне не хватало очечника, а также протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Автомат работает без нареканий, чего не скажешь о селекторе: из режима D в P и обратно приходится переключаться двумя кликами, через нейтраль.

Салон Monjaro импозантен. Бело-коричневая наппа, обтянутые замшей стойки и потолок. А на передней панели аж три экрана: виртуальная приборка и еще два дисплея медиасистемы. Тот, что с пассажирской стороны – блажь. За неделю теста им никто не воспользовался. Лучше бы подружили медиасистему с протоколами Apple CarPlay и Android Auto.

У сидений по-европейски плотная набивка. Валики боковой поддержки держат крепче, чем в Tiggo. И можно менять угол наклона подушки. Сзади запас по длине и ширине больше, чем в сопернике, но потолок нависает чуть ниже. И продольной регулировки не предусмотрено.

По запасу пространства на втором ряду Monjaro на толику лучше своего визави. Третий ряд в Geely решили не ставить. Ну и правильно.

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По баллам Tiggo 8 Pro Max на полшажочка уступил конкуренту. Высокого ездового комфорта и богатого интерьера оказалось недостаточно для того, чтобы дотянуться до Monjaro, который приятно удивил. Его классное шасси позволяет наслаждаться управляемостью, отличный силовой агрегат – динамикой, да и с салоном всё в полном ажуре.

Впрочем, если для вас важнее плавность хода, хорошая шумоизоляция и наличие семи мест – берите Tiggo 8, не пожалеете.

Объем грузового отсека Чери – 472 л – лишь чуточку уступает по вместительности Джили Зато пятая дверь поднимается выше: до 188,5 см. Багажник Джили, по нашим замерам, с отодвинутыми максимально вперед сиденьями второго ряда вмещает 484 л, с оттянутыми назад – 376 л.

Geely Monjaro Отточенная управляемость, классный силовой агрегат, удобные сидения Муторная синхронизация со смартфонами, дилеры грешат накрутками Chery Tiggo 8 Pro Max Шумоизоляция, ездовой комфорт, обилие модификаций Инертность в поворотах, натужное движение вне асфальта

Результаты испытаний Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Monjaro по методике «За рулем» с помощью роликовых платформ, оценка экспертов и подробные технические данные кроссоверов – участников нашего теста – по этой ссылке.